Cuánto sale un vuelo para el Lollapalooza 2024 y qué tener en cuenta para el alojamiento

La cuenta regresiva ha comenzado, el Lollapalooza Argentina 2024 se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Los interesados pueden adquirir las entradas de preventa en la web oficial de All Access.

Desde julio de este año la preventa de “Early Birds” se agotó. Actualmente el pase para los tres días del festival se encuentra en $120.000 (sin impuestos de la transacción electrónica).

Aunque el line up de artistas aún no está separado por días, la lista de talentos que se presentarán es impresionante. Entre los confirmados se encuentran: Ysy A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, Zhu, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & The Lizard Wizard, MK, Jaden, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia Os, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce the Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, Fletcher, FMK, BM, León Arregui, Jere Klein, Nothing But Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, Gale, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akrila, NSQK, _Evlay, Luca Bocci, Chico Blanco, Jaze, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacífica, Fermín, Ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle y Fiah Miau.

Cuánto sale un vuelo para ir al Lollapalooza 2024

Es sabido que mientras antes compres el vuelo, más barato sale. En este caso, siendo noviembre del 2023, los precios para la fecha del festival ya están habilitados.

Teniendo en cuenta que el evento es de 3 días, deberás llegar el mismo día temprano o el día anterior al inicio. Buscando en las aerolíneas que tienen ruta directa desde Mendoza podemos ver que los precios son:

Del 15 al 18 de marzo 2024 con Flybondi $44.106,87

Vuelos para ir al Lollapalooza. Solo incluye equipaje de mano.

Del 15 al 18 con Aerolíneas Argentinas $77.068,60

Vuelos para ir al Lollapalooza. Incluye bolso de mano de 8 kilos y equipaje de 15 kilos.

Del 15 al 19 con JetSmart cuesta $113.113,72

Vuelos para ir al Lollapalooza. Solo incluye equipaje de mano.

Alojamiento para el Lollapalooza: ¿se puede reservar con tiempo?

Existen múltiples plataformas para reservar tu alojamiento, pero hay que tener en cuenta que muchas de ellas tienen cotización en dólares. Por lo que la moneda estadounidense cambio, te modifica el precio.

Para asegurarte el lugar de hospedaje desde ahora podes usar plataformas como Despegar o AlMundo, pero tenes que poner la opción pagar en cuotas. Esto te permite cancelar el hotel o departamento y lo pagas en pesos. Procurá tener elegido “pago en pesos” en la aplicación y en la tarjeta. Esto último si se abona con débito no es inconveniente.

Alojamiento en fechas del Lollapalooza.

Por otro lado, si vemos Booking, vemos que las opciones pueden ser más diversas pero que el pago no se puede realizar en el momento. Suelen pedirte datos de una tarjeta pero no te cobran hasta el día del check in.

La última opción es para quienes manejan dólar digital, teniendo la divisa en este formato podes pagar un Airbnb con ese cambio y reservarlo con tiempo. En algunos casos es conveniente preguntar al alojador si deja hacer la reserva con anterioridad.

En total escogiendo el vuelo más económico y el alojamiento en hotel con desayuno, el precio de gasto es de $362.485,87.

