Cuánto sale construir una casa “económica” de 61 m2 en enero en Mendoza

El Centro de Ingenieros de Mendoza, comprometido con la evaluación constante de los precios en el sector de la construcción, ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento desde enero de 2017. Este análisis abarca la evolución de los costos de materiales y mano de obra, brindando una visión integral de la situación actual en el mercado.

Se necesitaron $612.205 por metro cuadrado para una construcci√≥n ‚Äúecon√≥mica‚ÄĚ. Los datos forman parte del relevamiento que realiza mes a mes el Centro de Ingenieros de Mendoza para obras civiles, y muy especialmente para el de una vivienda econ√≥mica, de ejecuci√≥n tradicional de 61 m¬≤.

‚ÄúEste mes se ha visto, claramente, afectado por la fuerte devaluaci√≥n y se destaca que con un aumento de mano de obra nulo y un promedio de aumento mensual de los materiales de 49% y un aumento interanual del 300%. Hay materiales que experimentaron aumentos muy superiores, como los √°ridos que aumentaron 60% en el mes y 387% en el a√Īo, el hierro 74% en el mes y 305% en el a√Īo, las llaves termomagn√©ticas 119% mensual y 592% anual y las placas de roca de yeso 65% mensual y 441% anual‚ÄĚ, dice el informe.

Cuánto sale construir una vivienda económica en enero 2024

En el √°mbito de las construcciones ‚Äúecon√≥micas‚ÄĚ, se ha identificado que el costo necesario asciende a un m√≠nimo de $612.205 por metro cuadrado. En la sumatoria necesita un total de $37.344.505.

No obstante, al considerar las variaciones cambiarias, el valor unitario comprando a dólar del Banco Nación se ubica en U$S 768,14 por metro cuadrado, mientras que en el mercado paralelo se reduce a U$S 551,14 por metro cuadrado.

Vivienda de mediana calidad: cu√°l es el precio final

Las construcciones de calidad media, construida de manera convencional, con una superficie de 136 metros cuadrados. Incluyendo características como acabados de mayor calidad y costos adicionales en sistemas sanitarios, tienen un costo por metro cuadrado de $927.721. Es decir, que para la realización de este tipo de viviendas se necesita en enero 2024 un total de $126.170.056.

Se necesita $126.170.056 para una vivienda de calidad media.

Al realizar la conversión a dólares, el valor unitario a valor del cambio del Banco Nación se posiciona en U$S 1.164,02 por metro cuadrado, mientras que en el mercado paralelo se presenta una disminución, ubicándose en U$S 835,78 por metro cuadrado.

