Cuánto perdieron los dólares “bajo el colchón” en los últimos 10 años

Para los argentinos el dólar siempre ha sido no sólo una referencia para el valor de un buen número de productos, sino también el refugio para preservar los ahorros ante la depreciación de nuestra moneda. Y si bien es cierto que guardar pesos, cuando la suba de los precios en Argentina ha alcanzado el 55% en el último año, no parece ser una buena idea, lo cierto es que Estados Unidos ha superado ampliamente ese 2% de inflación que se espera razonable para que una economía siga creciendo.

Así, hay dos formas de analizar la situación. Por un lado, ver cuál ha sido la evolución del tipo de cambio en comparación con la inflación local, para determinar si esos ahorros en dólares han perdido poder de compra en Argentina. La cotización del dólar oficial apenas se ha incrementado un 21% en el último año, ya que, para la venta, estaba en $98,64 el 22 de abril de 2021 y ahora está a $119,58. Y la paralela también se encuentra por detrás de la inflación, unos 18 puntos, ya que el blue se vendía a $147 hace un año y se vende a $202 por estos días (+37%).

Pero otra forma de verlo, más allá de la cotización local, es tomar la inflación en Estados Unidos, lo que permite entender cómo ha ido perdiendo valor la moneda estadounidense. Como refleja iProfesional, la suba acumulada de precios en los últimos 10 años –entre marzo de 2012 y marzo de 2022- ha sido del 25,74%. Esto significa que U$S 10 mil de ese año hoy equivalen a U$S 7.952,75. Aún más, Alfredo Romano, economista y presidente de Romano Group, plantea que, con las estimaciones para este año, el monto se reduciría en diciembre a U$S 7.498.

Evolución del dólar por la inflación de Estados Unidos

Andrés Salinas, investigador y docente de la Universidad de La Matanza, reconoce que los argentinos están acostumbrados a ahorrar en dólares debido a la debilidad histórica del peso. “Muchos creen que de esa forma pueden mantener el poder adquisitivo. El problema es que la gran mayoría de los ahorristas en dólares no suelen poner a trabajar los mismos”, expresó.

Esto, por dos razones: el corralito generó una pérdida de confianza en el sistema bancario que aún no se ha recuperado; pero también porque no hay educación financiera. “El ahorrista, y más el argentino, cada vez tiene que informarse y moverse más para poder mantener el poder de compra. Es que, con la educación, el miedo disminuye y la rentabilidad aumenta”, indica Salinas.

Es decir, si no se quiere perder lo que tomó tanto esfuerzo reunir, resulta conveniente asesorarse sobre las mejores opciones para invertir los ahorros y lograr una rentabilidad real, ya que se espera que la inflación en los Estados Unidos no ceda pronto, sino que, por el contrario, podría seguir alta por un buen tiempo.