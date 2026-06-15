15 de junio de 2026 - 13:00

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Mostaza en Argentina y qué requisitos exige la marca

La firma continúa sumando locales en distintas provincias a través de un esquema que combina estándares de marca y gestión privada.

Mostaza mantiene un plan de expansión basado en la incorporación de franquiciados en distintas ciudades del país.

Mostaza mantiene un plan de expansión basado en la incorporación de franquiciados en distintas ciudades del país.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La expansión de Mostaza en Argentina se apoya en un modelo de franquicias que le permite sumar nuevos locales en distintas ciudades del país. A través de este esquema, la compañía incorpora socios que aportan capital y se encargan de la operación diaria bajo los lineamientos establecidos por la marca.

Leé además

Al pagar con MODO en supermercados adheridos, los clientes pueden acceder a reintegros en distintos días de la semana y acumular el ahorro. 

Cuatro supermercados con reintegro: cómo ahorrar $85.000 por mes pagando con MODO

Por Melisa Sbrocco
Restaurantes y comercios ofrecen promociones para el Mundial 2026 y alentar a la selección en Mendoza

Mundial 2026: promociones, menús especiales y descuentos para alentar a la selección en Mendoza

Por Redacción Economía

Para quienes analizan ingresar al negocio, uno de los aspectos más importantes es conocer cuál es la inversión requerida y qué condiciones deben cumplir para acceder a una franquicia de Mostaza. Además del desembolso inicial, la empresa exige una serie de requisitos vinculados al perfil del operador y a las características del punto de venta.

Franquicia de Mostaza: cuál es la inversión necesaria para abrir un local

Abrir una franquicia de Mostaza implica una inversión de gran escala dentro del sector gastronómico argentino. El capital necesario no solo contempla el acceso a la marca, sino también la construcción o adecuación del local, la compra de equipamiento, la instalación operativa y la puesta en marcha del negocio.

De acuerdo con las condiciones del sistema, el derecho de franquicia parte desde los u$s50.000, aunque el monto puede variar según el formato elegido. A su vez, la inversión inicial estimada comienza en los u$s700.000, una cifra que ubica a este modelo entre los proyectos de mayor envergadura dentro del rubro de comida rápida.

dólar 1 de junio
La compa&ntilde;&iacute;a eval&uacute;a el perfil de cada interesado y las caracter&iacute;sticas comerciales de la ubicaci&oacute;n propue

La compañía evalúa el perfil de cada interesado y las características comerciales de la ubicación propue

La cadena dispone de formatos All in One y vía pública, mientras que las localidades donde se instalan los nuevos puntos de venta deben contar con una población mínima de 60.000 habitantes. Antes de avanzar con una apertura, la compañía analiza tanto la viabilidad comercial de la ubicación como el potencial de desarrollo del negocio en la zona.

Además de la capacidad económica, Mostaza evalúa la experiencia y el perfil de gestión de cada interesado. El objetivo es garantizar que las operaciones mantengan los estándares de calidad y funcionamiento definidos por la marca en toda su red de locales.

Qué costos tiene una franquicia de Mostaza y cómo funciona su estrategia de crecimiento

La inversión inicial no es el único gasto que deben considerar los franquiciados. El modelo también contempla costos variables asociados a la operación cotidiana del negocio. En este sentido, la compañía aplica regalías equivalentes al 6% de las ventas y un canon publicitario del 3,5% sobre la facturación.

Mostaza
El modelo combina est&aacute;ndares operativos unificados con la experiencia local de cada operador.

El modelo combina estándares operativos unificados con la experiencia local de cada operador.

Estos porcentajes forman parte de la estructura habitual del sistema de franquicias y se calculan sobre el volumen de ventas de cada local. Por ese motivo, la ubicación, el flujo de clientes y la eficiencia de la gestión diaria son factores determinantes para alcanzar buenos resultados económicos.

La estrategia de crecimiento de Mostaza se basa en incorporar franquiciados en distintos puntos del país. Este esquema le permite expandirse hacia ciudades medianas y grandes centros urbanos sin realizar directamente la inversión de cada nueva apertura.

Al mismo tiempo, el modelo combina procesos estandarizados con el conocimiento local de cada operador. De esta manera, la compañía busca mantener una identidad uniforme en todos sus locales mientras adapta su presencia a las particularidades comerciales y los hábitos de consumo de cada región.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Argentina en Wall Street

El riesgo país sigue a la baja y los mercados celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Por Redacción Economía
El aguinaldo de junio representa la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2026.

Aguinaldo 2026: cuándo se cobra en junio y cómo se calcula si no trabajé 6 meses

Por Melisa Sbrocco
Fabián Ruggeri, actual presidente de la Coviar.

Coviar logró una medida cautelar de la Justicia Federal y vuelven los aportes obligatorios

Por Sandra Conte
Estudiantes rechazados por errores académicos podrán solicitar una revisión de su situación en Progresar.

Becas Progresar 2026: cómo reclamar si ANSES rechazó tu solicitud y hasta cuándo hay tiempo

Por Melisa Sbrocco