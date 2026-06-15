Cuánto cuesta abrir una franquicia de Mostaza en Argentina y qué requisitos exige la marca

La expansión de Mostaza en Argentina se apoya en un modelo de franquicias que le permite sumar nuevos locales en distintas ciudades del país. A través de este esquema, la compañía incorpora socios que aportan capital y se encargan de la operación diaria bajo los lineamientos establecidos por la marca.

Para quienes analizan ingresar al negocio, uno de los aspectos más importantes es conocer cuál es la inversión requerida y qué condiciones deben cumplir para acceder a una franquicia de Mostaza . Además del desembolso inicial, la empresa exige una serie de requisitos vinculados al perfil del operador y a las características del punto de venta.

Abrir una franquicia de Mostaza implica una inversión de gran escala dentro del sector gastronómico argentino. El capital necesario no solo contempla el acceso a la marca, sino también la construcción o adecuación del local, la compra de equipamiento, la instalación operativa y la puesta en marcha del negocio.

De acuerdo con las condiciones del sistema, el derecho de franquicia parte desde los u$s50.000 , aunque el monto puede variar según el formato elegido. A su vez, la inversión inicial estimada comienza en los u$s700.000 , una cifra que ubica a este modelo entre los proyectos de mayor envergadura dentro del rubro de comida rápida.

La cadena dispone de formatos All in One y vía pública , mientras que las localidades donde se instalan los nuevos puntos de venta deben contar con una población mínima de 60.000 habitantes . Antes de avanzar con una apertura, la compañía analiza tanto la viabilidad comercial de la ubicación como el potencial de desarrollo del negocio en la zona.

La compañía evalúa el perfil de cada interesado y las características comerciales de la ubicación propue

Además de la capacidad económica, Mostaza evalúa la experiencia y el perfil de gestión de cada interesado. El objetivo es garantizar que las operaciones mantengan los estándares de calidad y funcionamiento definidos por la marca en toda su red de locales.

Qué costos tiene una franquicia de Mostaza y cómo funciona su estrategia de crecimiento

La inversión inicial no es el único gasto que deben considerar los franquiciados. El modelo también contempla costos variables asociados a la operación cotidiana del negocio. En este sentido, la compañía aplica regalías equivalentes al 6% de las ventas y un canon publicitario del 3,5% sobre la facturación.

Mostaza El modelo combina estándares operativos unificados con la experiencia local de cada operador.

Estos porcentajes forman parte de la estructura habitual del sistema de franquicias y se calculan sobre el volumen de ventas de cada local. Por ese motivo, la ubicación, el flujo de clientes y la eficiencia de la gestión diaria son factores determinantes para alcanzar buenos resultados económicos.

La estrategia de crecimiento de Mostaza se basa en incorporar franquiciados en distintos puntos del país. Este esquema le permite expandirse hacia ciudades medianas y grandes centros urbanos sin realizar directamente la inversión de cada nueva apertura.

Al mismo tiempo, el modelo combina procesos estandarizados con el conocimiento local de cada operador. De esta manera, la compañía busca mantener una identidad uniforme en todos sus locales mientras adapta su presencia a las particularidades comerciales y los hábitos de consumo de cada región.