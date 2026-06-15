Becas Progresar 2026: cómo reclamar si ANSES rechazó tu solicitud y hasta cuándo hay tiempo

La Secretaría de Educación abrió una instancia excepcional para revisar solicitudes rechazadas de Becas Progresar 2026 por motivos académicos.

Estudiantes rechazados por errores académicos podrán solicitar una revisión de su situación en Progresar.

La Secretaría de Educación habilitó una instancia excepcional de reclamos para estudiantes de las Becas Progresar 2026 que fueron rechazados durante el proceso de evaluación. La medida apunta a corregir errores académicos y administrativos que pudieron afectar la aprobación de las solicitudes.

La posibilidad de presentar una revisión estará disponible por tiempo limitado y alcanza a quienes recibieron una respuesta negativa vinculada con problemas en la certificación escolar, inconsistencias en los datos informados por las instituciones educativas o errores detectados en la inscripción. El trámite es online y, de ser aprobado, permitirá acceder posteriormente a los pagos del programa que liquida Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quiénes pueden presentar un reclamo por las Becas Progresar 2026 La posibilidad de reclamar no alcanza a todos los postulantes. Según informó la Secretaría de Educación, el trámite está disponible únicamente para estudiantes cuya solicitud fue rechazada por motivos académicos.

AUH Anses (3).jpg El trámite de reclamo se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa. Entre los casos habilitados se encuentran:

Certificación escolar negativa o pendiente , cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno.

, cuando la institución educativa no informó la regularidad del alumno. Errores en la carga institucional , como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos.

, como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos. Problemas en la inscripción, derivados de errores involuntarios cometidos por el propio estudiante al completar la solicitud. En cambio, quienes tengan su trámite con estado "pendiente de evaluación" no deben realizar ninguna gestión, ya que su expediente continúa siendo analizado.