15 de junio de 2026 - 12:02

Aguinaldo 2026: cuándo se cobra en junio y cómo se calcula si no trabajé 6 meses

El SAC de junio se paga este mes a trabajadores, jubilados y pensionados. Cómo calcular el monto y qué ocurre si no se trabajó todo el semestre.

El aguinaldo de junio representa la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2026.

El aguinaldo de junio representa la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2026.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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Entre las consultas más frecuentes aparecen dudas sobre cómo se calcula si no trabajé 6 meses, quiénes tienen derecho a cobrarlo y cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026. La legislación vigente establece fechas precisas para su pago y una fórmula específica para determinar el monto que corresponde en cada caso.

Aguinaldo: qué es y cuándo se cobra en junio 2026

El aguinaldo es una remuneración adicional obligatoria que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia. El beneficio alcanza tanto al sector público como al privado e incluye empleados de planta permanente, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales.

La normativa también contempla situaciones particulares. Quienes se encuentren de vacaciones, con licencias pagas o atravesando una enfermedad justificada mantienen intacto el derecho al cobro del SAC.

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La fecha l&iacute;mite para el pago del aguinaldo es el 30 de junio y corresponde a empleadores de los sectores p&uacute;blico y privado.

La fecha límite para el pago del aguinaldo es el 30 de junio y corresponde a empleadores de los sectores público y privado.

El aguinaldo es una remuneración adicional obligatoria que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia. El beneficio alcanza tanto al sector público como al privado e incluye empleados de planta permanente, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales.

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes de finalizar junio. Según la normativa vigente, la fecha límite es el 30 de junio de 2026, que este año cae día martes.

Sobre este punto, la abogada Elisa Cerri, conocida en TikTok como @legalmente.eli, aclará: "Es mentira eso que anda circulando, que tienen un plazo de cuatro días más. Te tienen que pagar todo hasta el 30 de junio", sostuvo.

La especialista también aclaró que el SAC debe abonarse completo y no puede dividirse en pagos parciales. "Atención porque es todo en una sola cuota. Nada de dos, tres cuotas", remarcó.

Respecto de los descuentos, explicó que "aplican descuentos como en el sueldo normal", por lo que el monto final puede variar según la situación laboral de cada trabajador.

Cómo se calcula el aguinaldo si trabajé todo el semestre

Para quienes trabajaron durante los seis meses completos comprendidos entre enero y junio, el cálculo es sencillo.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. Por ese motivo, se toma el salario más alto cobrado entre enero y junio y se calcula la mitad de ese monto.

La fórmula utilizada es la siguiente:

(Mejor salario del semestre ÷ 12) × 6

Si un trabajador tuvo como mejor remuneración del período un sueldo de $1.350.000, la cuenta será:($1.350.000 ÷ 12) × 6 = $675.000.

Calculadora, cuentas
Los trabajadores que ingresaron durante el semestre tambi&eacute;n cobran aguinaldo, aunque el monto se calcula de forma proporcional.

Los trabajadores que ingresaron durante el semestre también cobran aguinaldo, aunque el monto se calcula de forma proporcional.

Aguinaldo: cómo se calcula si no trabajé 6 meses

Una de las dudas más frecuentes surge entre quienes comenzaron a trabajar durante el semestre o no completaron los seis meses exigidos para percibir el monto completo.

En estos casos, la ley establece que el SAC debe abonarse de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Para ello se utiliza la misma fórmula, aunque se reemplaza el número seis por la cantidad de meses trabajados.

Ejemplo: trabajador que comenzó en marzo

Si una persona ingresó a trabajar en marzo y su salario es de $1.100.000, deberá calcularse sobre tres meses trabajados. La cuenta queda de la siguiente manera: ($1.100.000 ÷ 12) × 3 = $275.000

Qué pasa si la empresa no paga el aguinaldo

El pago del SAC constituye una obligación legal para todos los empleadores alcanzados por la normativa laboral vigente. Si la empresa incumple con la fecha establecida, los trabajadores pueden intimar formalmente al empleador para exigir el pago durante los días hábiles siguientes. También existe la posibilidad de realizar una presentación ante la Secretaría de Trabajo para denunciar el incumplimiento.

La legislación laboral contempla además situaciones más severas. Según el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, la falta de pago podría constituir una injuria laboral grave y habilitar al trabajador a considerarse despedido, conservando el derecho a reclamar la indemnización correspondiente por despido sin justa causa.

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