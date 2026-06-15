Cuatro supermercados con reintegro: cómo ahorrar $85.000 por mes pagando con MODO

Los clientes que pagan sus compras en supermercados con MODO pueden acceder a promociones que ofrecen 20% de reintegro en distintas cadenas del país. Los beneficios están disponibles durante junio y julio de 2026 y permiten recuperar parte del gasto mensual en alimentos, limpieza y productos de consumo cotidiano.
Al aprovechar las promociones vigentes en diferentes comercios y realizar las compras en los días indicados, es posible combinar descuentos y ahorrar hasta $85.000 por mes. Los reintegros se aplican sobre pagos realizados mediante QR y, en algunos casos, también a través de tecnología NFC.
MODO BNA
Los reintegros de MODO están disponibles en supermercados seleccionados durante junio y julio de 2026.
Qué supermercados tienen reintegro con MODO y cuánto se puede ahorrar
- ChangoMás: $25.000 de reintegro
La cadena ChangoMás ofrece un 20% de reintegro los lunes para quienes paguen con QR o NFC mediante MODO. La promoción alcanza tanto a compras presenciales como online y estará vigente hasta el 29 de junio de 2026.
Para acceder al beneficio se exige una compra mínima de $75.000, mientras que el reintegro tiene un tope de $25.000 por banco por mes. Esto significa que con consumos cercanos a $125.000 se puede alcanzar la devolución máxima prevista por la promoción.
- Jumbo: descuento los martes y jueves
En Jumbo, los clientes pueden obtener un 20% de reintegro al pagar con QR mediante MODO los martes y jueves. El beneficio aplica tanto en sucursales físicas como en compras online y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026.
La promoción requiere una compra mínima de $100.000 y contempla una devolución máxima de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese tope es necesario realizar compras por aproximadamente $125.000.
Jubilados supermercados
ChangoMás, Jumbo, Makro y supermercados mendocinos forman parte de los beneficios vigentes.
- Makro: reintegro para compras presenciales
Makro también forma parte de las promociones vigentes de MODO. En este caso, los clientes reciben un 20% de reintegro los jueves al pagar con QR en compras presenciales.
La acción promocional se mantiene hasta el 30 de junio de 2026 y establece un límite de devolución de $20.000 por banco por mes. Para acceder al reintegro máximo, los consumos deben rondar los $100.000.
- Supermercados de Mendoza: devolución en cinco cadenas adheridas
Los consumidores mendocinos cuentan además con una promoción especial que incluye a Blow Max, Bosco, Frat Almacén +, Nipoti y Super A. En estos comercios se ofrece un 20% de reintegro los viernes para pagos realizados mediante QR con MODO.
El beneficio estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y permite obtener hasta $15.000 por banco por mes. Para alcanzar el tope de devolución se necesitan compras cercanas a $75.000.
Cómo combinar las compras para ahorrar hasta $85.000 por mes con MODO
Quienes busquen maximizar los beneficios pueden distribuir sus compras entre las distintas promociones vigentes. Como todos los descuentos equivalen al 20% del monto gastado, alcanzar el tope de reintegro depende de realizar consumos suficientes en cada cadena.
En ChangoMás, el reintegro máximo de $25.000 se consigue con compras por alrededor de $125.000. La misma cifra permite obtener el beneficio completo en Jumbo, donde también se devuelve hasta $25.000 por mes.
En Makro, para acceder al tope de $20.000, es necesario realizar consumos por aproximadamente $100.000. En tanto, en los supermercados mendocinos adheridos alcanza con compras por $75.000 para recibir el reintegro máximo de $15.000.
De esta manera, quienes aprovechen todas las promociones podrán acumular $25.000 de reintegro en ChangoMás, $25.000 en Jumbo, $20.000 en Makro y $15.000 en los supermercados de Mendoza, alcanzando un ahorro mensual total de $85.000 a través de MODO.