Cuatro supermercados con reintegro: cómo ahorrar $85.000 por mes pagando con MODO

Los clientes que pagan sus compras en supermercados con MODO pueden acceder a promociones que ofrecen 20% de reintegro en distintas cadenas del país. Los beneficios están disponibles durante junio y julio de 2026 y permiten recuperar parte del gasto mensual en alimentos, limpieza y productos de consumo cotidiano.

MODO y BNA+ mantienen el reintegro en supermercados y mayoristas con ahorro de hasta $156.000

Supermercados y mayoristas: el reintegro con QR que permite ahorrar $144.000 y puede duplicarse a $288.000

Al aprovechar las promociones vigentes en diferentes comercios y realizar las compras en los días indicados, es posible combinar descuentos y ahorrar hasta $85.000 por mes. Los reintegros se aplican sobre pagos realizados mediante QR y, en algunos casos, también a través de tecnología NFC.

La cadena ChangoMás ofrece un 20% de reintegro los lunes para quienes paguen con QR o NFC mediante MODO. La promoción alcanza tanto a compras presenciales como online y estará vigente hasta el 29 de junio de 2026 .

Los reintegros de MODO están disponibles en supermercados seleccionados durante junio y julio de 2026.

Para acceder al beneficio se exige una compra mínima de $75.000 , mientras que el reintegro tiene un tope de $25.000 por banco por mes . Esto significa que con consumos cercanos a $125.000 se puede alcanzar la devolución máxima prevista por la promoción.

En Jumbo, los clientes pueden obtener un 20% de reintegro al pagar con QR mediante MODO los martes y jueves . El beneficio aplica tanto en sucursales físicas como en compras online y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026 .

La promoción requiere una compra mínima de $100.000 y contempla una devolución máxima de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese tope es necesario realizar compras por aproximadamente $125.000.

Jubilados supermercados ChangoMás, Jumbo, Makro y supermercados mendocinos forman parte de los beneficios vigentes.

Makro: reintegro para compras presenciales

Makro también forma parte de las promociones vigentes de MODO. En este caso, los clientes reciben un 20% de reintegro los jueves al pagar con QR en compras presenciales.

La acción promocional se mantiene hasta el 30 de junio de 2026 y establece un límite de devolución de $20.000 por banco por mes. Para acceder al reintegro máximo, los consumos deben rondar los $100.000.

Supermercados de Mendoza: devolución en cinco cadenas adheridas

Los consumidores mendocinos cuentan además con una promoción especial que incluye a Blow Max, Bosco, Frat Almacén +, Nipoti y Super A. En estos comercios se ofrece un 20% de reintegro los viernes para pagos realizados mediante QR con MODO.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y permite obtener hasta $15.000 por banco por mes. Para alcanzar el tope de devolución se necesitan compras cercanas a $75.000.

Cómo combinar las compras para ahorrar hasta $85.000 por mes con MODO

Quienes busquen maximizar los beneficios pueden distribuir sus compras entre las distintas promociones vigentes. Como todos los descuentos equivalen al 20% del monto gastado, alcanzar el tope de reintegro depende de realizar consumos suficientes en cada cadena.

En ChangoMás, el reintegro máximo de $25.000 se consigue con compras por alrededor de $125.000. La misma cifra permite obtener el beneficio completo en Jumbo, donde también se devuelve hasta $25.000 por mes.

En Makro, para acceder al tope de $20.000, es necesario realizar consumos por aproximadamente $100.000. En tanto, en los supermercados mendocinos adheridos alcanza con compras por $75.000 para recibir el reintegro máximo de $15.000.

De esta manera, quienes aprovechen todas las promociones podrán acumular $25.000 de reintegro en ChangoMás, $25.000 en Jumbo, $20.000 en Makro y $15.000 en los supermercados de Mendoza, alcanzando un ahorro mensual total de $85.000 a través de MODO.