Antes de ir al mecánico , lo primero que conviene entender es esto: no siempre “hacer frenos” significa lo mismo. A veces alcanza con cambiar las pastillas delanteras. Otras veces, el desgaste ya llegó a los discos , y ahí el presupuesto cambia fuerte.

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Por eso, antes de pensar un número, hay que distinguir si el taller va a hacer un trabajo simple o uno más completo.

Si el mecánico revisa el auto y ve que los discos todavía están en condiciones, el arreglo puede quedar bastante más contenido. Una guía privada de precios de talleres para 2026 ubica el cambio de pastillas de freno en esta franja:

A eso hay que sumarle los repuestos, que varían bastante según el modelo. En Mercado Libre aparecen hoy referencias como estas:

Llevado a un caso concreto, cambiar sólo las pastillas delanteras antes de vender un auto suele dejar un total orientativo de:

Entre $65.000 y $170.000, sumando repuestos y trabajo.

Cuánto cobra un mecánico por cambiar pastillas y discos de freno antes de vender un auto (2)

Ese es el escenario que más le conviene al dueño: el auto mejora mucho la sensación de manejo y el gasto todavía se mantiene en un escalón relativamente controlado.

Cuando también hay que cambiar discos

Ahí cambia todo. La misma guía privada de talleres ubica el cambio de discos de freno (par) en esta franja:

Trabajo del taller por cambiar discos delanteros: entre $104.000 y $195.000

Y si además se hace el combo completo, el taller puede terminar cobrando ambas tareas por separado. En términos simples, sólo por trabajo, una cuenta razonable sería esta:

Pastillas: $45.500 a $91.000

Discos delanteros (par): $104.000 a $195.000

Trabajo total estimado por hacer ambas cosas: entre $149.500 y $286.000

Después vienen los repuestos. Hoy en Mercado Libre aparecen kits y combos publicados en valores como estos:

Kit discos + pastillas para Fiat Cronos/Argo 1.3: desde unos $78.447

desde unos Otros kits delanteros de discos + pastillas para autos populares: en una franja que puede ir de $108.000 a más de $200.000

en una franja que puede ir de En modelos o marcas más caras, el combo puede subir todavía más

Por eso, cuando el auto ya necesita pastillas y discos delanteros, el número más razonable para pensar hoy es este:

Entre $210.000 y $410.000 en un auto chico o mediano con repuestos comunes

en un auto chico o mediano con repuestos comunes Más de $500.000 si el modelo usa piezas más caras o se eligen repuestos originales.

Lo que más le conviene al que está por vender

Acá hay un punto práctico que muchos pasan por alto. No siempre conviene esperar. Si las pastillas ya están muy gastadas, el roce puede terminar afectando el disco, y lo que era un arreglo relativamente simple pasa a uno mucho más caro.

Además, un comprador que detecta ruidos o vibraciones al frenar suele asumir que hay otros gastos escondidos y usa eso para bajar el precio del auto. Esa lógica también se refuerza porque en la verificación técnica se observa el estado de los componentes del sistema de frenos.