Cuáles son los cuatro pasos a seguir para lanzar un negocio en Mendoza

En el paso de la idea a tener un negocio funcionando puede haber un sinnúmero de obstáculos y, cuando las cosas no salen como uno espera, muchas veces se puede abandonar el emprendimiento y perder la inversión, en tiempo y dinero. Por eso, es fundamental cumplir con ciertos pasos previos para intentar asegurarse el éxito.

Nicolás Suraci, director de Suraci Evolución de Empresas, desarrolló los cuatro puntos más importantes a la hora de emprender, ya sea con una idea propia o con una franquicia.

1) Estudiar el mercado

El primer paso antes de iniciar un negocio o adquirir una franquicia es conocer el eventual público y analizar la posible competencia.

Esto va a permitir advertir cuántas personas -o bien empresas- ya desarrollan la actividad que se quiere desplegar con el nuevo negocio; es decir, analizar la oferta. A su vez, es importante también tener datos sobre el público al que está dirigido el producto o servicio y determinar cuánto están dispuesto a pagar, cuántos lo usan, entre otros datos. De esta manera se analiza la demanda.

Si el modelo requiere de un lugar físico para su explotación comercial, la ubicación del local será fundamental, tanto por consumo, comodidades de estacionamiento según se requiera o bien por la cercanía con otros locales comerciales.

“En las franquicias, esta instancia de análisis de locación en donde se montará el punto de venta se lleva adelante en conjunto con el dueño de la marca, incluso nosotros desde la consultora también ayudamos en la búsqueda y definición de local”, detalló Suraci.

2) Identificar una necesidad

Se debe analizar el sector e identificar qué diferencia a la propuesta propia. Es importante poder identificar una necesidad. En el caso de las franquicias, por tratarse de un modelo de negocios ya probado, con una marca posicionada, esta necesidad se encuentra identificada de manera previa.

Si ya hay alguien que está haciendo lo que uno hace, hay que preguntarse: ¿Estoy haciendo exactamente lo mismo que hacen los demás, o mi servicio / local / producto es diferente?

“Cuando uno inicia un proyecto de negocios, o bien decide adquirir una franquicia, lo hace al igual que los matrimonios, ‘para toda la vida’. Es por esto que es tan importante que puedas identificar tus propias necesidades y, en el caso de las franquicias, sentirte reflejado con la marca que vas a adquirir, tanto por sus valores corporativos, su imagen, sus productos o servicios, e incluso también que conozcas la historia de los fundadores y puedas identificarte de alguna manera”, recomienda Suraci.

3) Proyectar el día a día del negocio

Detallar el paso a paso la operación del negocio e identificar de qué manera se puede hacer más eficientes las tareas y procesos.

Una de las ventajas de adquirir una franquicia está precisamente en que se adquiere la capacitación de manera previa para llevar adelante el negocio, pero es importante conocer al detalle los pasos, procedimientos generales del negocio y formas de realizar cada una de las tareas para que al momento de la apertura o puesta en marcha del negocio se esté lo más “empapado” posible de él.

“En el caso de abrir una franquicia es bueno que el inversor se proyecte. Lo puede hacer visitando un local en operación y ver cómo es el día a día del negocio y conocer tanto los pro (o aquello que más le atrae), como las contras (aquello que no le llama tanto la atención) del modelo. Por ejemplo, si el inversor es una persona que en general está habituado a un trabajo de día, difícilmente puede llevar adelante un modelo de negocios de bar, aunque suene tentador por el sueño del bar propio”, agrega Suraci, experto en negocios y franquicias.

4) Realizar un análisis financiero

Proyectar costos y definir si se va a necesitar apoyo.

Comprar una franquicia es una inversión importante, y pueden surgir dudas del tipo: ¿Cuánto dinero tengo para invertir sin arriesgarme? ¿Estoy en condiciones de perder toda la inversión en caso de que no me vaya bien?¿Voy a invertir solo o me conviene contactar otros socios? ¿Voy a necesitar financiación?, por eso se debe saber la diferencia entre vender directamente o a través de una franquicia.

“Justamente una franquicia brinda esa información con una proyección de análisis económico financiero basado en sus locales, por lo que todas esas incertidumbres quedan respondidas al adquirir una franquicia”, resalta Nicolás Suraci.

Y, aunque no sea un paso previo, sin duda es el definitorio: ¡empezar! Y no temerle al fracaso. La mejor forma de tener éxito es poner la idea en acción. Se puede contar con apoyo, ayuda y asesoramiento, pero el primer paso será animarse. Hacer negocios es un proceso de aprendizaje constante y las cosas nuevas siempre producen temor, pero esto es parte de crecer. Las personas que triunfaron son las que, aun teniendo miedo, avanzaron igual, sostienen desde Suraci.