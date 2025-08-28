Cuáles son las desigualdades persistentes en el mercado de trabajo argentino

El 55,4% de los puestos de trabajo en el mercado laboral argentino están ocupados por varones, con mayor presencia en el segmento de no asalariados (62,7%). Mientras que las mujeres, que ocupan el 44,6% de los puestos, predominan entre las asalariadas registradas (51%).

La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN), del Indec , presentó un nuevo informe que desagrega las principales variables de la mano de obra por sexo y tramos de edad, con foco en la remuneración al trabajo asalariado en 2024.

El estudio ofrece una radiografía detallada del mercado laboral argentino, segmentando los puestos de trabajo y las horas trabajadas por categoría ocupacional y sector económico. Además, incluye indicadores clave como el promedio de horas trabajadas, la remuneración media por puesto y por hora, y dos índices de brecha de género.

Entre otros datos más relevantes, se destaca que los varones perciben mayores remuneraciones en ambas categorías: asalariados registrados y no registrados.

Las horas anuales promedio trabajadas por puesto son más elevadas en varones en todos los rangos etarios. Esta situación se da en todas las categorías ocupacionales, aunque las diferencias son más reducidas entre los no asalariados.

La brecha de género en la remuneración promedio por hora trabajada alcanza el 11,1% entre asalariados registrados y el 12,5% entre no registrados. Si se analiza por puesto de trabajo, las diferencias se amplían a 28% y 44%, respectivamente.

El promedio de horas trabajadas por puesto más elevado se da en la categoría de asalariados registrados tanto en mujeres como en varones.

Captura de pantalla 2025-08-28 102752

Edad

En el total de varones, el 47,9% de los puestos de trabajo son asalariados registrados y tienen mayor proporción en el rango etario de 30 a 49 años con 55,5%.

En el caso de los puestos de trabajo desempeñados por mujeres, el 51% son asalariados registrados y tienen también mayor proporción entre los 30 y 49 años, con el 58,6%.

Entre los varones asalariados no registrados (22,7%), la mayor participación se da entre los menores de 30 años (42,3%), mientras que entre las mujeres no registradas (27,2%) se observa mayor proporción en el rango de 30 a 49 años (44,2%).

Los no asalariados también tienen mayoritariamente edades entre los 30 y 49 años, pero es importante la contribución de las personas de 50 años y más que ocupan los puestos de trabajo, especial mente entre los varones (36,7%).

Captura de pantalla 2025-08-28 102808

Sectores de actividad

Se pueden identificar sectores de la actividad económica con fuerte proporción de mano de obra masculina: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y Pesca; Explotación de minas y canteras; Industria manufacturera; Electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales.

En otros sectores, la participación según sexo de la población es más equilibrada: Hoteles y restaurantes; Intermediación financiera; y Administración pública, defensa y seguridad social de afiliación obligatoria.

Y en los que tienen mayor participación las mujeres son: Enseñanza (pública y privada); Servicios sociales y de salud (públicos y privados); y Hogares privados con servicio doméstico. Estos sectores muestran, también, la mayor proporción de mujeres de 50 años y más, especialmente en el servicio doméstico.