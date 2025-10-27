27 de octubre de 2025 - 13:10

Créditos para emprendedores: hasta 10 millones a tasa 0% con esta billetera virtual

Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores y comercios, con montos de hasta $10 millones y acreditación inmediata desde la app.

Acceder a financiamiento rápido sigue siendo clave para el crecimiento de los emprendimientos argentinos.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Con el crédito bancario tradicional cada vez más limitado, los emprendedores y pequeños comercios enfrentan grandes trabas para financiar su crecimiento. En respuesta a esa necesidad, Mercado Pago lanzó una línea de préstamos de hasta $10 millones, con acreditación inmediata y devolución en plazos cortos.

La iniciativa busca facilitar capital de trabajo a quienes operan dentro del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, con una modalidad 100% digital y sin trámites presenciales. El objetivo es ofrecer financiamiento rápido, flexible y adaptado al ritmo de los negocios actuales.

Mercado Pago ofrece créditos inmediatos y sin intereses

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, presentó su nueva línea de créditos a tasa 0% dirigida a pequeños comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios. “Se trata de préstamos de hasta $10 millones, con acreditación inmediata y plazos de cancelación entre 1 y 4 semanas”, detallan desde la compañía. El usuario puede elegir devolver el monto en 7, 14, 21 o 28 días, según su flujo de ingresos.

Créditos tasa 0 Mercado Pago.jpg

La propuesta forma parte del programa “Dinero Plus”, orientado a fortalecer los negocios digitales. Desde la empresa explican que el capital puede utilizarse para “comprar mercadería e insumos, invertir en herramientas o infraestructura, financiar campañas de promoción y pagar proveedores o servicios vinculados al emprendimiento”.

A diferencia del crédito bancario, este modelo ofrece plazos cortos y reinversión inmediata, permitiendo mantener un ciclo de capital constante. Al ser un proceso completamente digital, la aprobación y acreditación se realizan directamente desde la app, sin papeleo ni demoras.

Cómo acceder a los créditos y qué requisitos exige la plataforma

Antes de habilitar la opción de préstamo, Mercado Pago evalúa el desempeño de cada usuario dentro de su plataforma. Los principales requisitos son:

  • Ventas mínimas: haber facturado al menos $50.000 por mes durante dos meses consecutivos en Mercado Libre o mediante cobros con Mercado Pago.

  • Historial positivo: cumplir con los pagos en tiempo y forma de créditos anteriores otorgados por la empresa.

  • Reputación comercial: en el caso de vendedores de Mercado Libre, mantener calificaciones favorables en entregas y atención al cliente.

Según la psicología, ordenar los billetes se relaciona con la necisidad de orden.

El trámite es 100% digital. Para solicitarlo, se debe ingresar a la sección “Créditos” de la app, verificar si la opción aparece disponible (según la evaluación automática del perfil), elegir el monto y plazo de devolución y aceptar la propuesta enviada. Una vez confirmada, la acreditación se realiza de inmediato en la cuenta digital del solicitante.

Los fondos están destinados exclusivamente a actividades comerciales. Pueden usarse para pagar proveedores, hacer transferencias, invertir en mercadería o abonar servicios directamente desde la billetera virtual. No se cobran cargos por retiro y, una vez cancelado el préstamo, el usuario puede acceder a nuevas líneas de financiamiento personalizadas según su historial.

