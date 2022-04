Crecieron las exportaciones a Paraguay, ¿es una oportunidad para Mendoza?

Paraguay es un país en el que las exportaciones mendocinas crecieron un 20 % en valores durante 2021, pasando de US$ 27,8 millones a US$ 33,4 millones en un año. Con esos números, más el aumento de ventas en la región por las complicaciones logísticas, algunos empiezan a mirar al vecino país y ProMendoza realizó hace poco una visita técnico-exploratoria.

Ese país limítrofe con Argentina es el número 10 en las exportaciones mendocinas. El vino representa la mitad de las exportaciones (49,84%), categoría que en el último año aumentó en valor y decreció en volumen. Vale decir que, así como creció el número total en valores, decreció en volumen un 13 % (de 73.786 toneladas a 64.172 toneladas).

Además de vino, los principales productos que Mendoza vende a Paraguay son: un 7,63% Duraznos conservados (U$S 2,54 millones), un 7,45 % de Resto de bebidas y vinagre (2,5 millones), el 7,26 % son Hortalizas y legumbres sin elaborar (U$S 2,4 millones) y hay un 6,22 % de Preparados de legumbres, hortalizas y frutas, en especial papas prefritas congeladas (U$S 2 millones).

En una nota reciente de este medio, Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, señalaba las complicaciones a nivel mundial en logística (con aumento de costos y plazos), a la vez que veía con buenos ojos el crecimiento del comercio entre las regiones de Sudamérica. “Si América del Sur se va recuperando, es posible que nosotros podamos seguir apoyándonos en ellos y avanzar”, comentó Bustos Carra, para quien es “muy saludable” que crezca el intercambio con países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.

Oportunidades de negocios

La Fundación ProMendoza realizó entre el 4 y 7 de abril una misión técnico-exploratoria a Paraguay, para investigar las posibilidades de negocios que ofrece ese país a las empresas de Mendoza. Según comentaron desde esa entidad, el objetivo fue identificar las oportunidades comerciales y las necesidades de importación del país vecino, trayendo información sobre las licitaciones internacionales, proyectos de inversión y herramientas para hacer negocios.

Algunos datos que señalaron es que, de acuerdo a estimaciones del Banco Central del Paraguay, el PIB de 2021 tuvo una variación positiva del 4,5% frente a lo registrado en el 2020, año en el que disminuyó en 0,6% en comparación al 2019. El año pasado, Argentina fue el tercer país origen de sus importaciones, luego de Brasil y China y segundo destino de sus exportaciones, después de Brasil.

“Paraguay es un mercado de cercanía para Mendoza, ya que el transporte de mercadería se realiza vía terrestre, con un tiempo estimado de 25 horas en camión, en un contexto donde el aumento de los costos logísticos del transporte marítimo está impactando fuertemente en el comercio internacional, principalmente cuando es proveniente de Asia y Estados Unidos”, comentaron desde ProMendoza.

¿Qué sectores se identifican con mayores oportunidades de negocio para Mendoza? Entre los principales están alimentos y bebidas, equipamiento, materiales y servicios para el sector de la construcción, servicios profesionales, software, servicios y equipos para tratamiento de residuos y cuidado del medio ambiente.

Guillermo Martínez, de ProMendoza, comentó: “El crecimiento que ha experimentado el país limítrofe desde hace algunos años (salvo en pandemia), el nuevo escenario del comercio mundial, sumado a otros factores, hace que desde ProMendoza estemos atentos a identificar oportunidades comerciales, proyectos de inversión para complementación de empresas, sustitución de importaciones y diferentes modelos de negocios para el sector productivo de nuestra provincia”.

Estrechar lazos con Paraguay

Según comentaron desde ProMendoza, en el mencionado viaje Martínez mantuvo reuniones con el director ejecutivo del Consejo Nacional de zonas Francas de Paraguay para evaluar la posibilidad de hub logístico, con miras al comercio de Brasil y Paraguay principalmente. También con el jefe de división de Licitaciones y Contratos de ANDE (Administración Nacional de Electricidad), la principal empresa estatal paraguaya de proyectos de inversión en materia de generación de electricidad.

Con la idea de facilitar las gestiones a empresas mendocinas que deseen radicar filiales o sucursales en ése país, el técnico de ProMendoza se entrevistó con la Directora General de SUACE (Sistema único de apertura y cierre de empresas) y funcionarios de dicha repartición. También fue recibido en la Dirección Nacional de contracciones públicas del Gobierno de Paraguay (DNCP), entidad que fiscaliza y aprueba las licitaciones y contrataciones públicas.

Martínez dialogó con los directores de atracción de inversiones e Inteligencia comercial competitiva del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, como así también con el especialista sectorial de autopartes y ensamblaje. Por último, se reunió con empresarios miembros de la Cámara de Comercio Paraguayo Argentina, con quienes desarrolló temas transversales de acuerdo a las oportunidades de negocios que los empresarios han detectado en Paraguay.