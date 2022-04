Durante 2021, Mendoza exportó U$S 1.612 millones FOB y 1.181.832 toneladas, con uno de los mejores años de los que haya registro. Sin embargo, ¿cuáles fueron los principales destinos de las ventas? ¿Este año se puede replicar esa buena actuación? Tomando en cuenta estos interrogantes, Los Andes analizó los datos de exportación y consultó con especialistas en un mundo que, aún con buena parte del Covid-19 superado, enfrenta problemas de logística e incertidumbre.

Según ProMendoza, los números de 2021 implican un crecimiento respecto de 2020 de 19% en valores y del 4 % en peso neto. Los primeros cinco países compradores involucraron exportaciones por U$S 1.000 millones y 750.000 toneladas, cerca de dos tercios del total. Cuatro de ellos son del continente americano (dos a su vez limitan con Argentina) y el restante es europeo. El vino fue el principal producto en cuatro de estos cinco países.

¿Cuál ocupa el primer puesto? Durante los últimos años, EEUU y Brasil han estado cabeza a cabeza por ser el primer comprador mendocino. En valores, el país del Norte era el número 1 en 2020, pero el gigante del sur se quedó con la primera posición en las ventas mendocinas de 2021: a Brasil se le vendieron U$S 350 millones (crecimiento del 18 %) y 267.037 toneladas (15% más).

El producto que más compró Brasil fue vino (U$S 79,5 millones) con un crecimiento interanual del 26%. Otro producto estrella fue ajo, con U$S 77 millones pero, aunque crecieron los volúmenes, el menor precio redujo el valor en 19%. Las materias plásticas y manufacturas casi se duplicaron, con U$S 65 millones, y se sumaron Frutas secas o procesadas (U$S 30,7 millones) y Preparados de legumbres, hortalizas y frutas (U$S 25 millones).

Para Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, es positivo que, aun cuando los gobiernos de Brasil y Argentina tengan signos políticos distintos, la relación comercial se mantenga y crezca. “Si América del Sur se va recuperando, es posible que nosotros podamos seguir apoyándonos en ellos y avanzar”, comentó Bustos Carra, para quien es “muy saludable” que crezca el intercambio con países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.

Completando el podio

Como ya se adelantó, el segundo puesto de exportaciones de 2021 quedó para Estados Unidos, con U$S 331 millones (aumento interanual de 9 %) y 189.010 toneladas (crecimiento del 3%). Dos tercios de las exportaciones a este país se concentraron en el vino: U$S 223 millones.

Más allá de esa bebida, el año pasado se vendieron al país norteamericano Jugos de frutas y hortalizas (léase, “mosto”) por U$S 25,3 millones y ajos por U$S 12 millones, categoría que aumentó en un 70% en su volumen. También se destacaron Resto de arrabio, fundición, hierro o acero (U$S 6 millones), con un aumento del 40% en valor, y Puré y pastas de frutas (U$S 5,5 millones), entre otros.

Mirando a este nuevo año, Mario Lázzaro, gerente general de ProMendoza, consideró que es importante mantener las ventas hacia EEUU, teniendo en cuenta que ese país se verá menos afectado que Europa por la invasión rusa en Ucrania. Destacó que también se está impulsando la venta de ajos y cebollas en ese mercado, y algunas manufacturas de origen industrial como anclas, eslabones de cadenas y piezas de máquinas, de modo de diversificar las ventas.

Volviendo al ranking, el tercer lugar del podio fue un cambio, con Chile escalando a esa posición. En 2021 se le vendieron productos por U$S 137,5 millones (un 83% más interanual) y 203.582 toneladas (aumentó 45% el volumen). Si bien muchas veces se ve al vecino país como un competidor en las ventas de vino y de frutas, la provincia le vende varias manufacturas de origen industrial.

En ese sentido, la categoría estrella fue Productos diversos de las industrias químicas, con ventas por U$S 39,3 millones y un crecimiento interanual de 255 %. Cerca se ubicaron Grasas y aceites, con U$S 15,7 millones. Más lejos, pero creciendo cerca del 200%, se ubicaron Papel, cartón y sus manufacturas (U$S 5,7 millones), Materias plásticas y sus manufacturas (U$S 5,3 millones) y Preparados de legumbres, hortalizas y frutas (U$S 5 millones). Con la asunción de su nuevo presidente, Gabriel Boric, surgieron dudas por cómo seguiría la relación Chile-Mendoza, pero Graciela Rovera, presidente de la comisión de Comercio Exterior de la FEM, sostuvo que la política de comercio exterior chilena se mantuvo estable “en por lo menos los últimos 25 años”. A diferencia de lo que suele ocurrir en Argentina, la asunción de un mandatario no implica cambios rotundos y se mantendría una buena relación.

Exportaciones

Cuarto y quinto lugar

Quien estaba antes en el puesto 3 y ahora ocupa el puesto 4 es Reino Unido, con ventas en 2021 por U$S 116,4 millones (creció 4 %) y un volumen de 54.942 toneladas (6% más que en 2020). Aún con las complicaciones logísticas, el mercado creció, pero no tanto como Chile y por eso bajó al puesto 4.

En valores, el 98% de las compras británicas fueron vino, con U$S 114,4 millones de U$S 116,4 millones, una categoría que creció 5% en valores y 8% en volumen. Otras exportaciones fueron frutícolas: Frutas de carozo por U$S 771.190 (bajó 25 %), Peras por US$ 300.184 (subió 13 %) y Manzanas por US$ 236.506 (subió 15 %). La última categoría destacada es Resto de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre excluido el vino de uva, con ventas por U$S 60.000.

Lázzaro llamó la atención sobre la preponderancia del vino en las exportaciones hacia Reino Unido, y sostuvo que este año es probable que caigan las ventas por los problemas de logística de ultramar y porque los mercados europeos enfrentan altos costos -por ejemplo, de energía- con motivo del conflicto bélico en Ucrania (ver nota aparte).

Finalmente, el quinto puesto de este ranking lo ocupa Canadá, con ventas por U$S 76,4 millones (creció 9%) y un volumen de 34.697 toneladas (bajó 28 %). Ese país ya ocupaba en 2020 el puesto 5 de ventas, y repite la posición este año con más ventas en valores FOB pero menos en volumen.

Nuevamente, el vino fue la categoría estrella en Canadá con el 88% del total, con ventas por U$S 67,6 millones y un crecimiento interanual del 11%. En segundo lugar se ubican Jugos de frutas y hortalizas (mosto) con U$S 4,5 millones, una caída del 22%. Más lejos, se ubican Peras (U$S 1 millón), Ajos (U$S 508.803) y Resto de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre excluido el vino de uva (U$S 136.836).

Sobre el mercado canadiense, el gerente general de ProMendoza comentó que tiene un perfil similar al de EEUU, como país industrial al cual es difícil venderle manufacturas industriales pero que sí compra materias primas y manufacturas de origen agrario. La diferencia es que tiene una menor población (casi 330 millones de estadounidenses versus 38 millones de canadienses), y en 2022 se puede ralentizar el comercio por las complicaciones logísticas.

El top 10: ¿hacia dónde apuntar?

Los primeros 5 compradores reúnen dos tercios de las exportaciones mendocinas, pero hay otros mercados que ya son importantes para las empresas locales y donde se podrían ofrecer más productos. El sexto lugar es justamente China, con exportaciones en 2021 por U$S 49 millones (creció 61 %) y 51.079 toneladas (bajó 8%). El vino ocupa cerca del 90% de las ventas al gigante asiático y, si bien el país crecerá menos que en 2021, es un mercado muy llamativo.

El séptimo mercado para Mendoza es otro país americano: México, con U$S 45 millones (creció 45 %) y un volumen de 29.158 toneladas (aumentó 28 %). El vino representó la mitad de las exportaciones a ese país, que además compró Materias plásticas y sus manufacturas, Ajos, Peras, Resto de arrabio, fundición, hierro o acero y Frutas secas o procesadas.

En octavo lugar está Uruguay, un país que duplicó en valor sus compras a Mendoza y que importó U$S 42,8 millones (subió 107 %) y 48.421 toneladas (31 % más interanual). Casi la mitad de sus compras fueron Materias plásticas y sus manufacturas, una categoría que pasó de U$S 474.569 a U$S 19,3 millones (creció 3.974 %). También se le vendieron Vino, Preparados de legumbres, hortalizas y frutas, Duraznos conservados y Frutas secas o procesadas.

Uno que supo estar sexto pero perdió posiciones en el ranking es Países Bajos, que ahora ocupa el noveno puesto con ventas por U$S 35,7 millones (bajó 8%) y 12.402 toneladas (17% menos). El vino representa cerca de dos tercios de sus compras a Mendoza, y en menor medida también se le vende Resto de semillas y frutos oleaginosos, Jugos de frutas y hortalizas, Ajos y Puré, pastas de frutas y otros. El top 10 lo cierra otro país limítrofe, Paraguay, con U$S 33,4 millones (subió 20 %) y 64.172 toneladas (decreció 13%). El vino representa la mitad de las exportaciones, categoría que aumentó en valor y decreció en volumen. Además, Duraznos conservados representa (U$S 2,54 millones), Resto de bebidas y vinagre (2,5 millones), Hortalizas y legumbres sin elaborar (U$S 2,4 millones) y Preparados de legumbres, hortalizas y frutas (U$S 2 millones).