Crecen las consultas de chilenos por propiedades en la provincia

Argentina se volvió atractiva para los extranjeros por el tipo de cambio, la diferencia los favorece. Esa situación es fácilmente palpable con el crecimiento que ha tenido el turismo receptivo con visitantes que llegan fluidamente desde otros países. Pero también hay una onda que los posiciona como protagonistas de un bum de compra de propiedades, principalmente por ciudadanos de origen ruso, seguidos de chilenos, para quienes entre las jurisdicciones preferidas figura Mendoza.

Sin embargo, para los referentes del mercado inmobiliario local, la realidad dista mucho de ser tan auspiciosa. Si bien sostienen que hay interés por parte de extranjeros, en particular trasandinos, y las consultas se acrecentaron en el último tiempo, las operaciones que se concretan son “poco y nada”.

Incluso, así como remarcan que la situación por la que atraviesa la economía nacional vuelve más que atractivo los precios de los inmuebles para los que vienen del exterior, el descalabro económico en general también es la principal excusa para que esa catarata de consultas no se traduzca en ventas.

Un relevamiento de RE/MAX Premium sostiene que “en lo que va del año, el interés de los extranjeros por comprar en el país se incrementó en un 10%”. Según los datos recopilados en el informe, la mayoría de los foráneos interesados en comprar propiedades en Argentina son de nacionalidad rusa y detrás aparecen los vecinos chilenos.

En el caso de los potenciales compradores al otro lado de la cordillera, el estudio indica que se ven seducidos por la cercanía entre países y por los valores del mercado inmobiliario local. “Nunca estuvieron tan baratas las propiedades en la Argentina y Mendoza, la ciudad que más ha atraído chilenos el último mes por el bajo costo de cientos de productos, no es la excepción”, resaltó RE/MAX.

Muchas consultas, pocas compras

Ahora bien, así como se habla del bum de los chilenos en Mendoza, desde los tours de compra de artículos de primera necesidad o el aluvión de turistas, los referentes del mercado inmobiliario mendocino no le dieron vueltas al tema y aseguraron que, en lo que respecta a compra de propiedades. “Es todo lo contrario” y “Hay mucho humo”, fueron algunas de las frases que lanzaron.

Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, indicó que “si, ha habido consultas por parte, sobre todo de chilenos, pero aparentemente ha sido más un tema de curiosidad que un tema concreto de inversión”.

“Es cierto que a ellos les favorece el cambio, pero para lo que es compra de medicamentos y alimentos, pero para la compra de inmuebles hay que tener en cuenta que en Chile tienen financiaciones sumamente cómodas. Entonces, sí se han dado muchas consultas, pero no se consideraría un bum porque son muy esporádicas las ventas que se han producido en esos términos”, explicó y acto seguido calificó al supuesto bum como “más humo que otra cosa”.

“Con los extranjeros, es para tener en cuenta que se está dando, y sobre todo con chilenos y los rusos, que están alquilando, pero no es un bum. En cuanto al tema de ventas, son muy poquitas, no son significativas. De 100 propiedades encuestadas una o dos son de extranjeros y porque es gente que se está radicando acá, o son mendocinos que estuvieron mucho tiempo viviendo en Chile y ahora regresan, pero no es más que eso”, aseguró Rosta.

Roberto Irrea, presidente de la Cámara Inmobiliaria mendocina, se explayó en la misma línea. “Ha habido varias consultas, pero al momento de finiquitar algo todavía no tenemos nada. No es que hayan venido masivamente a comprar”, dijo.

Irrea considera que “es más la curiosidad que otra cosa”. “Además, no creo que se les puede hacer tan fácil administrarlos. Algunos tal vez busquen comprar un departamento para tenerlo acá y disponer de él cuándo viajan, pero no que lo hagan con un destino de inversión. Es más, sería maravilloso que vinieran a comprar y que nos habilitaran para el tema de los alquileres, que tenemos tanta demanda y una oferta muy escasa”, resumió.

Santiago Debé, un referente histórico del mercado inmobiliario mendocino, no anduvo con vueltas y se sinceró: “Podría decir que si, que hay un bum de chilenos comprando, porque la publicidad es buena y tratar de mover esto, pero la verdad es que no es así, para nada”.

“Puede haber gente que pregunta, inclusive a veces van más allá y van a mirar la propiedad, pero si bien efectivamente los precios para ellos, inclusive para nosotros también porque los inmuebles bajaron en promedio en el último año y medio del 25 al 30% en dólares, lo que es muchísimo, pese a eso, hay otra cosa que priva, que es cuando ven el clima de inseguridad y que en realidad no hay un plan económico político, no hay un rumbo fijo para la Argentina, que se habla insistentemente de una devaluación, entonces ahí se frena”, afirmó.

“No se frena por los precios, porque efectivamente son atractivos, pero hay una serie de circunstancias que no hacen segura la inversión en Argentina, porque si no habría colas para comprar y sin embargo eso no se da”, agregó.

Para Debé, lo potenciales compradores están, pero cuando ven de primera mano la situación que atraviesa el país, las dudas los carcomen y hacen dar marcha atrás en las posibles inversiones.

“La gente una vez que ve con sus propios ojos el clima que estamos viviendo aquí, realmente empieza a dudar, porque lamentablemente uno se va acostumbrando, pero convengamos que quien viene a la Argentina no encuentra atractivos para invertir, más allá de los precios”, remarcó.

Para cerrar, Debé se sinceró y en un rápido conteo, sostuvo que sobre 20 o 30 consultas realizadas por ciudadanos extranjeros, con suerte se concreta una operación.