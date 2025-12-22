Consumo: optimismo que no llega a las góndolas

Aunque el clima social muestra señales de mayor optimismo luego de las elecciones de octubre, el consumo masivo en la Argentina todavía transita una recuperación débil y fragmentada. Así lo reflejó el último informe de NielsenIQ , que advirtió que, pese a la mejora en la confianza del consumidor, el repunte aún no se traduce en las compras concretas en las góndolas .

Ni en 24° ni en 22°: en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Según el relevamiento, el consumo de bienes de rápida rotación creció apenas un 2% en el primer semestre del año, pero perdió impulso desde mitad de 2025, afectado por la incertidumbre electoral y una recuperación salarial que no logra consolidarse. De este modo, el nivel de consumo permanece todavía lejos de los registros anteriores a 2023, tras la fuerte caída del 16% registrado el año pasado.

Por otra parte, el informe expresó que tras un tercer trimestre marcado por caída en el ánimo social, la confianza del consumidor repuntó con fuerza en noviembre. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) llegó a 46 puntos, creció 9% mensual y acumuló un alza de 15,65% en dos meses. El interior del país ha liderado esta mejora.

En este contexto, las promociones se convirtieron en una herramienta clave, aunque con resultados limitados. Los supermercados sostuvieron durante todo el año históricamente niveles altos de descuentos, en especial sobre marcas líderes, pero aun así no lograron revertir la caída interanual en volumen de ventas.

La principal novedad de 2025 apareció por fuera de las grandes superficies. Los autoservicios independientes y el canal tradicional emergieron como los grandes ganadores del año, impulsados por estrategias de precios más agresivos y un mayor control del gasto. En el último bimestre, los autoservicios crecieron un 6% y lograron abaratar su canasta hasta un 10% frente a los supermercados, gracias a descuentos directos por unidad y tickets más bajos.

En las góndolas de la provincia, la dispersión de precios llega al 70%

Almacenes y kioscos, en tanto, ganaron relevancia por su oferta de productos de menor diseño inmediato, favoreciendo compras más chicas y frecuentes. Allí se observó una recuperación de categorías de heladera como yogures y cremas, además del crecimiento de marcas económicas y envases retornables en bebidas.

Optimismo moderado

“La recuperación salarial está estancada y mientras los hogares de ingresos medios y bajos siguen absorbiendo el aumento de los costos del hogar, los segmentos de mayores ingresos reorientan su gasto hacia otros consumos como viajes o bienes duraderos”, explicó Julián Fernández, Analytics Manager de NielsenIQ Argentina.

De cara a 2026, el especialista anticipó un crecimiento nivel del consumo, aunque aclaró que todavía queda un largo camino para volver a los niveles anteriores. El informe concluyó que el próximo año podría traer una recuperación moderada, apoyada en una mayor estabilidad inflacionaria, una mejora gradual de los ingresos y estrategias más eficientes de precios y surtido.

En síntesis, la tendencia muestra que 2026 podría traer una recuperación moderada, apoyada en: Mayor estabilidad inflacionaria, una mejora gradual de ingresos y estrategias más eficientes de precios y surtidos. “El sector deberá prepararse para un consumidor más racional, sensible al precio y dispuesto a alternar entre canales”, subrayó el informe de la consultora.