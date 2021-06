Construir la casa más económica hoy cuesta casi $5 millones: así lográs ahorrar un 40%

Cada metro cuadrado de construcción cuesta $75.550, en base a los costos de una vivienda económica típica de Mendoza, de ejecución tradicional, de 61 m², para una vivienda de “mediana calidad”, hay que considerar un costo de $ 113.272/m² (136 m²). De esta forma, la menor inversión posible alcanza los $4.730.550 al mes de junio.

Los datos se desprenden del informe que elaboró el Centro de Ingenieros de Mendoza, el mismo que publican cada mes desde enero de 2017, en base a la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el costo de construcción de las viviendas.

“En este mes se puede observar que muchos materiales han mantenido la cotización del mes anterior, que sumado a la estabilidad de la mano de obra, han originado un incremento del costo de la construcción muy inferior a meses anteriores, que no durara mucho porque la paritaria del sector ya tiene pactado un incremento salarial para el mes de julio”, informaron.

Construir en pesos o en dólares

“Además, podemos decir que el costo de construcción de una vivienda económica es, en el mes de junio de $ 75.550/m2 y el de la vivienda de mediana calidad de $ 113.272/m2, ahora para aquellos que tengan ahorros en dólares y teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación los valores son de U$S 805/m2 para la vivienda económica y U$S 1.205/m2 para la vivienda de mediana calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue los valores son U$S 495/m2 y US$ 746/m2 respectivamente”, se informó desde el Centro de Ingenieros.

En el primer caso, la vivienda supera los $4,7 millones, en el segundo caso, para 136 m² de construcción, y terminaciones más costosas, además de la adición de un segundo baño, por ejemplo, 136 m² de construcción costarían $15.404.992 con los valores de mercado de este mes.

En dólares, la vivienda económica estaría valuada en u$s40.105 (61 m²), y la de “mediana calidad” en u$s163.880. Si se traducen los mismos costos al dólar informal, la inversión necesaria sería de u$s30.195, y de u$s101.456, respectivamente.

Construir una vivienda económica requiere de una inversión que supera los $4,7 millones, para una de "mediana calidad" hay que pensar en más de $15,4 millones. Foto José Gutierrez / Los Andes Jose Gutierrez | Jose Gutierrez

¿Cómo lograr un ahorro de hasta el 40% en el costo de la construcción?

Hasta este 10 de junio se encuentra abierta la décima convocatoria del programa Mendoza Activa, que permite obtener una devolución de hasta el 40% de lo que se invierta en construcción en la provincia. El programa ha sido muy utilizado por las familias desde que comenzó, ya que cubre hasta 100 m² de construcción.

Uno de los ejes principales del programa tiene que ver con fomentar la inversión privada mediante un incentivo que establece la devolución del 40% sobre el total invertido, 20% en efectivo a través de aportes no reintegrables, 10% con un bono fiscal para pago de impuestos locales que podrá ser transferido y el 10% restante vía un crédito en una billetera virtual para ser utilizado en compras destinadas a los sectores más castigados por la pandemia, como el turismo, la gastronomía o el esparcimiento.

El programa Mendoza Activa cerró su novena etapa por más de $2.000 millones, con 332 nuevos proyectos presentados en mayo por parte de los sectores productivos de Mendoza. De esta forma, en un año marcado por la pandemia y la parálisis económica en todo el mundo, la provincia logró movilizar $14.000 millones en inversiones privadas, manteniendo activa la producción y el empleo en un contexto adverso.

Mendoza Activa I comenzó a implementarse a mediados de 2020 como respuesta a una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes en el mundo. Cerca de cerrar su décima etapa, el programa incluyó construcción, comercio, agricultura e industria por más de $14.000 millones de inversión.

Postulaciones y requisitos a la 10ª convocatoria

Los proyectos podrán postularse según los requisitos de cada línea de financiamiento, destinados a los diversos sectores productivos: Horticultura, Frutícola, Forrajes, Infraestructura y Agroindustria, Comercio y Servicios y las líneas destinadas a la Industria y a la Construcción.

Las inscripciones pueden realizarse desde la web de Mendoza activa o desde el 148, Centro de contacto Ciudadano. Economía, Mendoza

Los interesados podrán acceder a toda la información, descargar los formularios de inscripción y presentar sus propuestas en esta décima edición desde el 1 y hasta el 10 de junio, ingresando aquí y siguiendo los requisitos de cada línea de financiamiento.