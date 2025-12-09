9 de diciembre de 2025 - 11:04

Coninagro celebró la nueva baja en las retenciones

Luego de que el Gobierno anunciara una nueva baja en las retenciones al agro, Coninagro celebró la medida.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Por Carolina Putelli
Por Redacción Economía

Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. De este modo, la alícuota para la soja bajará de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

Desde la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias destacaron la medida que sería formalizada l miércoles a través del Boletín Oficial. Durante el anuncio, el ministro destacó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación. Caputo aclaró, no obstante, que la velocidad del proceso dependerá de la evolución macroeconómica.

Coninagro destacó que es fundamental para impulsar la competitividad, la producción y las exportaciones del campo argentino. “Ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina ya que el alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones”, precisaron desde Coninagro.

En este marco, también destacaron la señal enviada al campo por lo que confiaron en que el Gobierno continúe en el camino de eliminar todas las retenciones y disminuir impuestos. Es por esto que Coninagro agregó que esta acción no debe ser aislada sino formar parte de un paquete más amplio de iniciativas incluidas en el proyecto de modernización laboral.

La entidad resaltó que este conjunto de medidas en su totalidad está diseñado para mejorar el clima de inversión y robustecer la competitividad del agro. Entre ellas, se mencionaron:

  • Régimen de Inversión y Modernización Industrial (RIMI) para simplificar y fomentar las inversiones.
  • Amortización Acelerada, un beneficio fiscal para la adquisición de equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda.
  • Exención de IVA aplicada al riego, una medida esencial para la eficiencia hídrica.
  • Solución al problema de Ganancia por Tenencia en Ganadería que abordaría una histórica distorsión impositiva para el sector.
Por Redacción Economía
Por Redacción Economía
Por Redacción Economía
Por Redacción Economía