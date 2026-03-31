Conflicto: empresa yerbatera denunció que Misiones ya le cobró 307 años de impuestos por adelantado

La empresa yerbatera Las Marías, una de las dos principales productoras del país , demandó a la provincia de Misiones por un esquema de retenciones que, según denunció, supera ampliamente lo que debería tributar. Además, asegura que ya pagó mediante anticipos lo que tendría que abonar en 307 años.

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La firma argumenta que el nivel de impuestos retenidos impacta de lleno en su actividad y que la carga acumulada equivale a siglos de tributos. Por ese motivo, decidió acudir a la Justicia para reclamar una revisión del esquema vigente.

La compañía correntina, productora de yerbas como Taragüi o Suave Unión, asegura que el fisco misionero le retiene en concepto de anticipos de Ingresos Brutos unos $333 millones mensuales desde sus cuentas bancarias , cuando el monto que correspondería pagar ronda los $2 millones.

Esto representa un exceso del 17.105% sobre la carga tributaria real. Si se suman otros gravámenes y percepciones especiales, como la de plantas de procesamiento de materias primas, la firma tributa por adelantado unos $7.171 millones anuales, frente a una carga impositiva real de apenas $23 millones.

El conflicto pone bajo la lupa a la denominada “aduana paralela” misionera, un sistema de retenciones y percepciones de Ingresos Brutos que ha generado un fuerte rechazo en el sector productivo por su impacto en la liquidez de las empresas.

En la demanda, la firma expone que la provincia le lleva cobrado por retenciones y percepciones un 30.718% más que el monto tributario correspondiente. Así, la cifra equivale a 307 años de impuestos anticipados, lo que contrasta con los 99 años de duración que el estatuto de la propia empresa prevé.

La disputa legal entre Las Marías y el fisco provincial, sumó la participación del Gobierno de Corrientes, que se presentó en la causa como “tercero interesado”, alegando que la política tributaria de Misiones anula los planes de inversión de la firma en su territorio.

En este sentido, Corrientes sostiene que el “ilegítimo régimen de recaudación” de Misiones obligó a Las Marías a frenar proyectos de expansión en suelo correntino, afectando la creación de empleo y la autonomía provincial.

Intervención del Ejecutivo nacional: qué puede suceder

Al mismo tiempo, la empresa yerbatera solicitó la intervención del Ejecutivo nacional, alegando que el sistema tributario misionero interfiere en el esquema de liquidación de divisas.

La causa tuvo en primera instancia una medida cautelar a favor de la empresa, al dejar sin efecto el régimen impositivo en el Juzgado Federal de Paso de los Libres. Sin embargo, posteriormente el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se declaró competente y anuló la cautelar, restituyendo la carga impositiva sobre Las Marías.

La Procuración General de la Nación dictaminó recientemente que el caso debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto que involucra de manera directa a dos provincias. Actualmente, el expediente se encuentra en las vocalías de la Corte Suprema.