Cómo pueden ganar competitividad las empresas, con costos altos en dólares

Dentro de este último grupo, los sectores más afectados son los sustitutos de importaciones (con desventajas para competir con el mundo, como los textiles, electrodomésticos, informáticos, etc.) y las economías regionales (intensivas en mano de obra, cuyo costo se incrementó notoriamente durante 2024, y con mayores costos de logística).

Según Coninagro, 11 de 19 economías regionales están en crisis

Cómo aumentar la competitividad

El Ieral señala que lo ideal sería incrementar las cantidades a vender, porque un mayor volumen vendido compensa el menor margen. Pero no es una tarea sencilla, porque para vender se debe disminuir el precio, lo cual no es fácil dados los mayores costos. Una alternativa es vender financiado, en un contexto de mayor crédito bancario.

Otra opción es disminuir costos. Primero los fijos, que incluyen personal, pero reducir esa planta es problemático para cada empresa, por tratarse de personal de confianza ya capacitado, y para la sociedad, al elevar el desempleo, en un contexto de un régimen laboral rígido, que no alienta a contratar nuevo personal. Otros costos fijos son los alquileres.

También se puede reducir el costo variable, pero tratando de evitar una menor calidad del servicio. Por ejemplo, en las tareas de cosecha, se puede reemplazar la mano de obra por máquinas (a menor costo). Otro costo es el de la materia prima, que, en las economías regionales, usualmente no tiene otros destinos alternativos, por lo que está más sujeto a la disminución de precios (frutas, hortalizas). No acontece lo mismo en insumos, al tener otros compradores.

Una última opción es modificar el producto a vender. Este fue el caso del vino mendocino durante los '90. Se mejoró su calidad, vía mayores inversiones en viñedos y bodegas, con un gerenciamiento más profesionalizado y con una mirada más atenta al cliente.

Embotelladora de vino Archivo Los Andes

La experiencia 1991/94

Los primeros cuatro años de la Convertibilidad pueden servir como referencia del contexto actual, porque se fijó el precio del dólar y se apreció fuertemente, es decir, se incrementaron notoriamente los costos en esa moneda.

En el periodo 1991-1994, detalla el informe del Ieral, las exportaciones crecieron al mismo ritmo que en el periodo 2003-2006, cuando se produjo un boom de ventas externas. Además, el incremento fue principalmente en cantidades, mientras que entre 2000 y 2010 fue más por precios.

En producción, los servicios aumentaron fuerte en cantidad y también en precios (señal de mayor demanda). En cambio, en los exportables hubo un menor incremento en cantidad, pero no en precios. Se regsitró mayor actividad en varios sectores industriales, tanto en Mendoza como en el país. También se incrementó la extracción petrolera, aun en un contexto de menores precios del barril (pasó de US$ 21 en 1991 a US$ 17 tres años después).

¿Cómo hicieron esos sectores transables para enfrentar un contexto de mayores costos? Incrementaron la competitividad con las acciones mencionadas, aunque el Gobierno también puede acompañar con una reducción de impuestos y eliminación de trabas burocráticas.