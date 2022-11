Cómo pagar hasta 54% menos por un televisor, canjeando el que uno tiene

Sin duda, la cercanía del Mundial Qatar ha hecho que muchos miren con otros ojos su televisor y descubran que la pantalla no es tan grande como querrían o que la definición no es la adecuada para no perderse ninguna jugada de un evento deportivo que se disputa cada cuatro años. Para ellos, o para quienes simplemente han decidido que es un buen momento para renovar el equipo, puede resultar útil un plan canje con el que se puede recibir hasta 54% de descuento por entregar el viejo.

La marca Samsung dispone de 12 televisores -y 8 más de los que no hay stock ahora- que se pueden comprar en 6 o 12 cuotas sin interés, en algunos casos con bonificación de 10% o 15%, recibirlo en el domicilio gratis y obtener un descuento por entregar el televisor anterior. Sobre este último punto, se debe aclarar que hay un listado de marcas y modelos incluidos en la promoción, por lo que puede ser que no reciban el que uno tenga en casa.

Así, se puede comprar un 55″ UHD 4K Smart TV AU7000 por $ 169.999, pagarlo en 6 cuotas sin interés (o 24 con el Banco Provincia) y recibir un descuento por el equipo anterior de hasta un 30%; o, en el otro extremo de precios, un 75″ Neo QLED 8K Smart TV QN800A por $ 1.099.999 -con un ahorro de $ 200.000 sobre el precio original de $ 1.299.999-, que se puede pagar en 12 cuotas sin interés (o 24 con el Banco Provincia) y una bonificación de hasta el 53% por entregar otro televisor. En ambos casos, con envío gratis.

Cómo funciona el canje

Al momento de la compra, se debe cotizar el plan canje, colocando la marca y el modelo (que aparece en la parte de atrás del equipo). Si ese televisor está dentro del listado incluido en la promoción, se debe detallar el estado, respondiendo a preguntas como si la pantalla funciona y la carcasa está en buenas condiciones. La página informará de un valor referencial a recibir por ese televisor, que puede variar luego, cuando, al recibirlo, desde la empresa verifiquen lo descrito.

Al comprar, se paga el precio total del producto. Y, cuando se entrega el equipo actual, se procesa la bonificación, que se recibe en el medio de pago utilizado dentro de los 10 a 15 días hábiles posteriores.

Paso a paso

1. En la página Samsung Plan Canje: más información | Samsung Argentina seleccione el equipo que quiere comprar

2. Cotice el equipo que desea canjear con su valor actual.

3. Obtenga una referencia del descuento que se aplicaría.

4. Una vez que reciba su nuevo dispositivo, lo llamarán para hacer una evaluación del equipo que cotizó en la tienda online y en base a las condiciones del equipo, le confirmarán el importe final de la cotización.

5. Generarán la orden de retiro del equipo que cotizó, con las indicaciones que le indicarán vía telefónica.

6. Cuando el correo confirme el retiro, harán la devolución del importe cotizado en la misma tarjeta con la que se realizó la compra.