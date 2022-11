Sin precisiones y solo por 40 días, Massa anunció “dólar agro”

Sergio Massa llego a Mendoza con el anuncio del “dólar agro” destinado a las economías regionales. Las heladas que se desataron la semana pasada en todo el oeste del país y que en nuestra provincia ya suman en forma preliminar pérdidas por más de 4.500 millones de pesos, fueron el punto de partida para desembarco del ministro de Economía de la Nación en Luján de Cuyo.

Desde el 2021, más precisamente desde el salvataje por parte del Estado de Impsa, que un ministro de Economía nacional no venía a Mendoza. Para el arco político, el mitin, en el Centro Regional del INTA, no pasó desapercibido. De hecho, desde el viernes que se conoció la noticia de su venida, varias facciones del Frente de Todos quisieron adueñarse del evento. Finalmente decidieron mostrarse como un frente unido, al menos para la foto del lunes (ver aparte).

De qué se tratan las medidas

El anuncio del “dólar agro”, tiene marcadas diferencias el del dólar soja. Es que desde el 20 noviembre al 30 de diciembre correrá un dólar diferencial para quienes alcancen un acuerdo contractual entre exportadores y productores, y que participen del programa de Precios Justos. Así podrán acceder a un tipo de cambio diferenciado que compense las pérdidas de las economías regionales.

Lo dijo Massa claramente en su discurso, cuando aclaró que hay dos condiciones para acceder: “La primera es que tiene que haber acuerdos y contratos entre los exportadores y los productores, para que los incentivos que el Estado Nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor que está afectado”.

Y agregó: “En segundo lugar, aspiramos a que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del programa de Precios Justos, para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina y para que, de alguna manera, el esfuerzo del Gobierno llegue no solamente al productor beneficiario de las medidas, sino también a la mesa de todos los argentinos”.

Llamó la atención que aún cuando se le preguntó a Massa por el “valor” del dólar diferencial, el Ministro prefirió evadir la respuesta y no dar una referencia clara sobre la liquidación de divisas.

En el mismo acto, el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, aseguró que la medida es insuficiente, debido a que la vitivinicultura tiene una producción de ciclo largo, en donde, a diferencia de agricultura de la Pampa Húmeda, no se stockea para vender en el mejor momento. Por el contrario, aclaró, los exportadores tienen planes pautados con sus distribuidores e importadores.

“Un tipo de cambio diferencial por 40 días para economías como las nuestras, no me parece correcto. Necesitamos de mucho más tiempo. No es soja, en donde se puede tener todo guardado y sacarlo en algún momento, acá se va exportando todo el año. Por lo menos necesitamos un año para que tenga un impacto real esta medida”, sostuvo Vaquié.

Créditos blandos y ANR

El ministro de Economía de la Nación también anunció un fondo total de $ 1.500 millones para financiar la recuperación productiva, que se activará cuando las provincias presenten las estimaciones de daños y la propuesta de distribución de montos en carácter de Aporte No Reintegrable (ANR) o Aporte Reintegrable (AR) ante la Secretaría de Agricultura. Funcionarios provinciales, a priori, estimaron que Mendoza podría recibir un monto cercano a los 400 millones de pesos.

Massa también anunció créditos para inversión y facilidades para acceder a garantías. Así, con un fondo total de $ 1.500 millones que dispondrán el BICE y el Banco de la Nación Argentina, se accederá a financiamiento con un plazo de hasta 60 meses. Cada productor podrá acceder a un monto de $ 5.000.000, con un periodo de 18 meses de gracia y a una tasa fija del 49%. Asimismo, se facilitarán garantías para acceder al crédito según el nivel de producción afectada: 100% para productores con daños mayores al 80%; 75% para producciones afectadas en más del 50% y 50% para el resto.

“La idea es unificar Producción, los dos bancos (Nación, BICE) y todo el equipo económico. Se instalarán referencias por provincias con sus respectivos ministerios”, sostuvo.

También habrá créditos de hasta $ 500.000 para pequeños productores de Mendoza, San Juan, Rio Negro, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Neuquén, La Pampa y Tucumán, con un plazo de 18 meses de gracia y a tasa 0. Para esto habrá un fondo total de $1.000 millones que será aportado por el Fideicomiso del BICE. El plazo de presentación de necesidades será del desde el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo.

Por otro lado, desde la Secretaría de Agricultura se homologarán las declaraciones de emergencia agropecuaria de las provincias. Según explicaron desde el Ministerio de Economía de la Nación, a partir de allí la AFIP abordará y dispondrá de una prórroga de los compromisos fiscales y previsionales; y el Banco de la Nación Argentina abordará y dispondrá de una prórroga de los compromisos crediticios.

Una por una las medidas

-Fondo total de $ 1.500 millones para las provincias afectadas.

-Dólar diferencial para los exportadores que alcancen un acuerdo contractual con los productores y que participen del programa de Precios Justos.

-Créditos a tasa cero hasta $ 500 mil.

-Créditos a tasa del 49% fija y con 18 meses de gracia por hasta $ 5 millones.

- Prórroga de los compromisos fiscales y previsionales con Afip.

- Prorroga de los compromisos crediticios con el Banco Nación.

- Repro: asistencia equivalente al 50% de la remuneración total de cada trabajador activo por hasta un máximo del 50% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil

Pago de salarios

Tal como se especulaba en las horas previas, Massa anunció también la vuelta de los REPRO. En este sentido, sostuvo que se brindará una asistencia equivalente al 50% de la remuneración total de cada trabajador activo, por hasta un máximo del 50% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de solicitar la asistencia. Para percibir la asignación, los trabajadores/as no deberán tener una remuneración total superior a tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Los contratistas pidieron asistencia

Tanto en el predio del INTA en una reunión previa con Jorge Solmi, como con una marcha que terminó frente a la legislatura, los Contratistas de Viñas reclamaron que se les brinde asistencia al igual que a los productores afectados, ya que sus mensualidades son muy bajas y sus ingresos están atados a un porcentaje al que acceden tras la cosecha.

En ese sentido, desde el Gobierno nacional aseguraron que se los iba a tener en cuenta para un régimen especial al que podrán acceder una vez que se instrumenten las medidas.