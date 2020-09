Cómo hizo Galperin para crear la empresa más exitosa de la historia de Sudamérica

A fines de los ’90, Marcos Galperin estudiaba para completar su máster en Administración de Empresas en Stanford (Estados Unidos). Estaba convencido de que podía desarrollar una plataforma similar a EBay -todavía incipiente- para América Latina y que sería un éxito. Cuando hizo una encuesta con 20 compañeros de estudios, todos latinoamericanos, y cada uno de ellos sostuvo convencido que no iba a funcionar, él, lejos de desalentarse, entendió que iba a tener pocos competidores.

“El que no arriesga no gana” es el título del primero de una serie de podcasts que Mercado Libre ha lanzado en época de pandemia, para conocer la historia de distintos referentes y profesionales, quienes contarán en primera persona cómo alcanzaron el éxito con sus emprendimientos. Y para inaugurar la propuesta –que está disponible en Spotify, Apple Podcast y Posta-, quién mejor que el creador de la plataforma líder en América Latina, Marcos Galperin.

Con la guía de Esteban Menis, Galperin cuenta una anécdota que resume esa idea de arriesgarse para ganar. Cuando era un joven estudiante en Stanford, uno de los profesores llevaba personalidades prestigiosas cada clase, pero no les informaba a los alumnos quién iba a ser, para alentar que asistieran. El CEO de Mercado Libre no faltaba a ninguna y llegaba 10 minutos antes para estar en primera fila. En una de ellas, estuvo 5 minutos a solas con Warren Buffet, pero como no lo reconoció, no pudo aprovechar esa oportunidad.

Es que Mercado Libre ya era una idea firme en su cabeza y estaba decidido a buscar quién la financiara. Entonces, le pidió a su profesor, Jack McDonald, que le avisara la próxima vez que fuera alguien que pudiera invertir. Así logró llevar a John Muse, un empresario prestigioso, al aeropuerto después de participar de la clase.

Galperin había preparado, ensayado y cronometrado una charla para presentarle su idea y tentarlo a financiar la iniciativa. Pero dos amigos se subieron también al auto y se le adelantaron en la charla, por lo que el viaje estaba llegando a su fin sin que él hubiera tenido la oportunidad de hablar. Así que, aunque sabía que Muse se iba a tomar un avión privado, lo llevó al área de los vuelos comerciales para ganar esos imprescindibles minutos. El empresario fue uno de los que aportó para el nacimiento de Mercado Libre.

Galperin invita a confiar en el instinto propio, cuando está fundado en el conocimiento y la firme convicción de que un proyecto puede funcionar, porque aporta soluciones a problemas que tiene la gente. Aún más, si contribuye a un mundo mejor. Y cuenta que, por supuesto, no todo fue tan sencillo sino que, por el contrario, estuvo a punto de perder su compañía, cuando había cumplido su primera década.

“Codo A Codo, encontrar la vuelta” es el nombre del podcast oficial de Mercado Libre. A lo largo de seis episodios, reconocidas personalidades y profesionales -como Michelle Poler, Mateo Salvatto, Paula Cardenau y Connie Isla, entre otros- narran su experiencia de reinvención en primera persona, aportando para entender la adversidad como una oportunidad para el cambio y el crecimiento.

El primer episodio se lanzó el 3 de septiembre y los capítulos siguientes serán publicados quincenalmente. A “El que no arriesga no gana” le seguirán:

- “Cambia todo cambia”: la necesidad de tomar riesgos en la vida profesional y en la personal para adaptarse a las situaciones que se nos presentan en el día a día. ¿Cómo reinventarse en momentos de crisis y vencer los miedos que conllevan los cambios? Con la participación de Michelle Poler, speaker y creadora de “100 days without fears”; María Tórtora, creadora de Casa Chaucha; y Karen Bruck, vicepresidente de Marketplace de Mercado Libre.

- “Un día sin tecnología”: la tecnología es un medio para expandirse y aprender, y no debe quedar solamente para expertos. El capítulo trabaja la temática dando tips y herramientas que mejoren nuestro día a día y nuestros negocios. Con la participación de Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Techs y la aplicación Háblalo; Melina Masnatta, fundadora de Chicas en Tecnología; y Daniel Gándara, vicepresidente de IT de Mercado Libre.

- “¿Es igual?”: el desarrollo de herramientas financieras digitales permitió la evolución de miles de personas que lograron potenciar sus oportunidades y vivir experiencias superadoras sin importar sus contextos y condiciones. Con la participación de Candelaria Botto, comunicadora y coordinadora de Economía Feminista; Johana García, vendedora ambulante; y Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago.

- “Emprender con impacto”: las empresas, las organizaciones sociales y las personas tienen que tener una fuerza interna que las movilice, un propósito que las invite a actuar por un impacto positivo, transformando el mundo en el que vivimos. Con la participación de Tobías Merlo, co-fundador de Épicos y Reforest; Connie Isla, ambientalista e influencer; y Guadalupe Marín, manager de Sustentabilidad de Mercado Libre.

- “Pensar sin etiquetas”: tener una visión sin sesgos es enriquecedor. Nos permite soñar, crear y diseñar nuevas ideas para nuevas sociedades. Con la participación de Paula Cardenau, co-fundadora de Arbusta; Alejandra Hartman, fundadora de Lady Fierros; Lorenzo Gauna, participante de En Buenas Manos; y Antonella Schiavoni, directora de Talento, diversidad e inclusión de Mercado Libre.