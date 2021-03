Cómo es el proyecto de una empresa china para construir dos túneles que unan Argentina y Chile

El desarrollo de dos de las obras para la provincia podría comenzar a ver “la luz al final del túnel”, nunca mejor dicho. Es que la compañía china Gezhouba Group Company Limited quiere ser parte de las licitaciones para llevar a cabo las obras de dos pasos fronterizos entre Argentina y Chile a partir de 2022.

La ciudad de Wuhan es mundialmente conocida por ser el epicentro de la pandemia de coronavirus, pero también es la sede de la firma, que está entre las 40 empresas de ingeniería y construcción más grandes del mundo, y quiere hacerse cargo de las obras que se desarrollarán principalmente en Mendoza en el lado argentino.

Según informó el medio trasandino Diario Financiero, China Gezhouba Group Company Limited (CGGC) expresó ante el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara de Diputados chilena su intención de participar en las millonarias licitaciones de los pasos a través de la cordillera que se pretenden construir a partir de 2022: Los Libertadores (o Cristo Redentor) y Las Leñas , a la altura de Rancagua.

La empresa de origen ya ha presentado varias veces al Ministerio de Obras Públicas de Chile su interés de participar en varios proyectos de infraestructura en el vecino país. A mediados de enero se reunió por Zoom con el diputado chileno Diego Schalper, donde presentó su interés de ser parte de la importante inversión de u$s3 mil millones.

La firma estatal china ya es conocida en Argentina, ya que construyó varias represas y obras públicas. Incluso, según la información del medio trasandino, sus representantes también estuvieron en reuniones con los gobiernos de San Juan y Mendoza, que es donde se ubicarán los túneles.

Aún en etapa de estudio

A pesar de la información que circula del lado chileno y fue replicada por medios nacionales, desde el Gobierno de Mendoza informaron a Los Andes que sería muy auspicioso hablar del inicio de ambos proyectos en 2022. Incluso, las obras se encuentran en recién en estudios que determinarán si se puede excavar en la zona o no y en el caso de Las Leñas aún no existe un anteproyecto y no hay financiamiento asignado.

Así mismo, las fuentes consultadas por este medio no pudieron confirmar que las autoridades mendocinas hayan tenido contacto con los empresarios chinos. Además, aclararon que se trata de dos obras de presupuesto nacional, ya que por la envergadura de las obras la provincia no podría afrontar los costos.