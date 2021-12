Cómo acceder al dólar más atractivo del mercado: el dólar MEP

El Dólar que se obtiene a partir del Mercado Electrónico de Pagos (MEP), o también llamado Dólar Bolsa, consiste en la compra de un bono en pesos para su posterior venta en dólares. La operatoria es 100% legal y, al ser online, se evita el riesgo de circular por la calle con dinero físico.

No obstante, toma un día abrir una “cuenta comitente” en los bancos (en el apartado de inversiones desde las 11 horas), o se abre de forma rápida a partir de una página habilitada para operar (como InvertirOnline), y luego de la compra hay que esperar un día hábil de parking (mínimo de tiempo que se debe tener el título en cartera antes de venderlo).

Así, se requiere un día de compra, un día de espera, otro para la venta, y al siguiente se encontrará con los dólares en la cuenta, por lo que es una de las opciones más atractivas para los ahorristas, pero toma su tiempo, y hay que tener en cuenta que el viernes de esta semana no habrá operaciones, por lo que el dinero en la cuenta podría encontrarse depositado recién el día lunes, no obstante, una vez concretada la operación, los dólares ya estarán asegurados, aunque aún no puedan extraerse.

El título más elegido para hacerlo es el AL30, por su liquidez en el mercado. También se puede operar Dólar MEP con el bono ley extranjera GD30/GD30D, ya que, en función de la Resolución General C.N.V. N°907, no limitará al inversor a seguir operando otros instrumentos en dólares, como CEDEARs u Obligaciones negociables en Especie “D”, dentro de los siguientes 30 días corridos.

Comprar dólar MEP es una forma legal de atesorar divisas extranjeras

Paso a paso, ¿cómo operar Dólar MEP?

Según explicaron desde IOL (invertironline alias IOL pesos), el primer paso es transferir el dinero a la cuenta que se haya creado en dicha página, a través del banco.

Una vez que el dinero ya se ha depositado en la Cuenta, ir a Mi cuenta > Operar > Comprar. En “Símbolo” se deberá ingresar el bono en pesos (AL30) y el monto que desea invertir.

Luego, seleccionar “Contado Inmediato”, para que la operatoria se liquide al instante y comience a correr el Parking a partir de ese momento.

En “Monto” se debe colocar la cantidad de pesos que se desea invertir y elegir la opción “Precio de Mercado”. Se deberá confirmar la compra. ¡Y listo!

A partir de ese momento, el inversor tendrá que esperar 1 día hábil de Parking hasta poder venderlos. Luego de ese plazo, deberá acceder a Mi cuenta > Operar > Vender, elegir el “Símbolo” AL30D y seleccionar que la operatoria se realice en “Contado Inmediato”. En “Cantidad” colocar el número de bonos que se desea vender y elegir “Precio de Mercado”. El monto resultante se extraerá a la Cuenta Bancaria en dólares del inversor.

Para efectuar la operación directamente desde el banco en donde se tenga cuenta, los pasos son muy similares, para empezar hay que crear una “cuenta comitente” en el apartado inversiones del home banking (previamente hay que tener una cuenta dólares disponible), luego ir a “compra venta de bonos y acciones”, optar por las mismas opciones, con contado inmediato, y elegir montos para la operación (igual al precio de venta que sugiere cada entidad). El dinero estará depositado en la cuenta al término del cuarto día.

Ahora bien, para los que recién comienzan a invertir en el Mercado de Capitales, existe Dólar Mep Simple. La operación es muy sencilla y en tan sólo un par de clics ya se está operando. Para hacerlo, es necesario ingresar el monto en pesos que se quiere operar, ir a Operar, luego seleccionar Dólar Mep Simple y allí añadir el monto a invertir. Automáticamente se realizará la compra del bono GD30 y su posterior venta como GD30D al siguiente día hábil luego del Parking y el monto resultante, al igual que al operar el tradicional Dólar MEP, se extraerá a la Cuenta Bancaria en dólares del inversor.

¡BONUS TRACK! Los saldos líquidos en dólares también remuneran (en IOL). Con Cuenta Remunerada en dólares, mientras se piensa en qué invertir, los dólares generan intereses en la misma moneda, que se acreditarán en la Cuenta de Comitente del inversor el primer día del siguiente mes.