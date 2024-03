Cómo acceder a descuentos de 20% o 40% la semana que viene en tus compras

La Línea Blanca presentó un crecimiento del 6,5%, un 19% por venta ON y un 82% OFF.

Los Pequeños Electrodomésticos registró un crecimiento del 1,3%, un 20% de las ventas fueron en ON y el 80% OFF.

Telecomunicaciones mostró un crecimiento del 0,3%, un 30% ON y un 70% OFF.

Climatización cayó un 4,7%, un 19% ON y el 81% OFF.

Wearables (dispositivos electrónicos que se usa en el cuerpo humano y que interactúan con otros aparatos para transmitir o recoger algún tipo de datos) se retrajo un 6,7%, con ventas en un 34% ON y un 66% OFF.

La Línea Marrón sufrió una caída del 9,7% en unidades vendidas. Se vendió un 24% Online (ON)y un 76% por canal físico (OFF).

Tecnología de la Información (IT) fue el sector que presentó la mayor caída de ventas con respecto al año 2022, se retrajo un 10,3%, el 35% ON y el 65% OFF.