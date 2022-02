Comercio y Bancarios ponen presión a las paritarias privadas con salarios por encima de los $90.000

En los próximos días, más de 33 mil trabajadores privados mendocinos comenzarán a recibir bonos y aumentos salariales que dejarán sus ingresos por encima de los $90.000, como consecuencia de acuerdos paritarios que, cerraron un 2021 por demás complejo, y que le ponen presión al sector empresarial.

En tanto que, a partir de abril, con la paritaria 2022, se esperará lograr recomposiciones que, al menos, superen el 36% de inflación proyectada en el Presupuesto Nacional (que no fue aprobado).

El primer paso lo dieron los Empleados de Comercio: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME, UDECA y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un reajuste del acuerdo paritario 2021 para la actividad mercantil (CCT 130/75), realizada en virtud de la cláusula cuarta del acuerdo firmado en abril de 2021. En concreto, las partes pactaron un incremento salarial del 13% sobre los valores expresados para el mes de mayo de 2021.

El Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, explicó que se logró establecer el cierre de la paritaria anual que abarca el periodo entre abril de 2021 y marzo 2022 para todo el país, con un incremento del básico de convenio que implica un ajuste anual del 54%: a tal efecto, se eleva el piso salarial de $74.733 a $90.000 (incluido presentismo)”.

En segundo lugar, la Asociación la Bancaria, anunció esta semana que se llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales, para otorgar un adelanto por los meses de enero y febrero, “a modo de anticipo de las paritarias de este año”. Se trata de un bono de alrededor de $30.000 que se pagará conjuntamente con los haberes del mes de febrero (el mismo aumenta según las diferentes escalas).

El gremio que agrupa a los trabajadores de los bancos, informó que, “con el aumento incluido, el sueldo mínimo bancario pasará de esta manera a ser de $ 133.368,38, más $3.436,11 de participación en las ganancias (R.O.E), ascendiendo a un total de $136.804,49″. Asimismo, durante la segunda quincena del mes de marzo, se deberán retomar las negociaciones dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, a los efectos de arribar al acuerdo del año 2022.

Los empleados bancarios recibirán "aumentos a cuenta" antes de que inicien las paritarias 2022

Así quedarán los salarios de empleados de comercio y bancarios en Mendoza

“Los empleados de comercio convencionados en Mendoza(agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar un sueldo de $90.000, con el presentismo incluido, gracias a una cláusula del 13% que cierra la paritaria de 2021 y volverá a abrirse en abril”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza.

De acuerdo con el representante sindical del sector mercantil, “siempre se va a tener como base en las negociaciones el ritmo inflacionario”. “En 2021 se logró superar en 3 puntos a la inflación, y esperamos que este año no sea tan alta, pero es difícil hablar de un porcentaje hoy, cuando no se conoce qué puede pasar en el año, por eso se incluyen las clausulas o compromisos de reapertura”, agregó.

La cifra señalada es el salario mínimo, con presentismo incluido, pero el representante sindical reconoció que hay casos en los que no se paga, y estos, responden a la informalidad que existe en el sector y que ellos tratan de combatir. “Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, cerró Ligorria.

Por parte de los empleados bancarios, el titular del gremio en Mendoza, Sergio Giménez, aseguró que se cumplió con la estrategia que planteó Sergio Palazzo (secretario general de la Asociación Bancaria en todo el país), que fue la de “ir por un acuerdo transitorio (bono “a cuenta”de $30.000), porque entendían que los meses estivales y el inicio de clases no resultan propicios para cerrar un acuerdo salarial, porque no hay previsiones claras frente a la inflación del año”.

“Sobre la segunda quincena marzo es cuando tenemos el compromiso de reunirnos con el sector paritario, entonces, tendremos mas claro cuánto puede llegar a ser la inflación del año. Pero si nos basamos en el Presupuesto Nacional que no se aprobó, será del 36%, para las consultoras privadas de derecha, el 60%, y según los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, cerca del 50%, esperemos que sea la más baja posible, pero el recorrido será tener en cuenta el aumento de precios”; señaló.

Al igual que sucede con el sector mercantil, La Bancaria en Mendoza espera que sus 2.500 asociados (2.250 de Mendoza y alrededor de 250 de San Rafael), recuperen poder adquisitivo frente a la inflación. “La idea es negociar entre finales de marzo y principios de abril con una estrategia de revisión de acuerdos, la misma que nos permitió cerrar el último año con un aumento del 51%”, destacó Giménez.

¿Qué dice el empresariado sobre los aumentos para 2022? Entre la necesidad y el riesgo

El director Ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza, Juan Manuel Gispert, explicó que hubo acuerdo en el aumento que se otorgó al sector mercantil, porque de hecho la FEM, forma parte de la CAME (cámara firmante), pero no negó que se trate de un esfuerzo muy grande para la mayoría de las Pymes, que requieren de un apoyo del Estado para recuperar el camino perdido entre 2019 y los años de pandemia.

“La actividad comercial viene creciendo a buen ritmo, cerramos 2021 en niveles de prepandemia, que era el objetivo, pero en el camino se cayeron empresas, por lo que se trata de un crecimiento más concentrado que antes”, explicó.

Asimismo, Gispert señaló que las Pequeñas y Medianas Empresas que lograron sortear las dificultades de los meses sin actividad económica y comenzaron a mostrar signos de recuperación este año, “en la mayoría de los casos quedaron muy endeudadas, con atrasos en pagos de impuestos, contribuciones patronales, o con deudas frente a sus proveedores”.

Por todo lo anterior, el representante del sector empresarial señaló que “los sueldos deben ajustarse a la inflación, porque es muy importante para el comercio el poder adquisitivo y parte de la caída del comercio se explica por los bajos salarios”, pero hizo hincapié que, a la par, “se deben generar instrumentos que compensen a las Pymes, que tienen mayores dificultades para pagar los salarios, frente a las grandes empresas”.

El salario promedio de Mendoza, tanto del sector público, como privado de Mendoza, asciende a $74.000 y las paritarias le ponen presión a los empresarios para alcanzar niveles más altos. Foto: José Gutierrez / Los Andes

¿Cuánto cobra el resto de los mendocinos?

Finalmente, el economista José Vargas, titular de Evaluecon, comentó que el salario promedio de Mendoza, tanto del sector público, como privado de Mendoza, asciende a $74.000 (a diciembre de 2021), y las negociaciones de sectores como el comercio ponen presión al resto de los gremios, pero señaló un riesgo que esto conlleva.

“Se están empezando a dar recomposiciones salariales, estamos viendo qué están logrando entidades representantivas del Comercio o el sector Bancario, y lo que están negociando los estatales, con un 50%. Todo esto, aun teniendo en cuenta que, algunos arreglan de manera remunerativa (con efecto en conceptos como el aguinaldo), y otros no remunerativa, se terminará por trasladar al precio de bienes y servicios. Por ahora la política de ingresos es tratar de seguir a la inflación y eso es entendible, pero peligroso”, cerró.