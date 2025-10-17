Coloquio IDEA: Cornejo pidió que la reforma fiscal salga por ley, pero atada a cambios en la coparticipación

ENVIADA ESPECIAL A MAR DEL PLATA. - El gobernador Alfredo Cornejo ofreció este viernes una conferencia de prensa luego de participar en su panel del Coloquio IDEA , en la ciudad de Mar del Plata, donde profundizó sobre la necesidad de recuperar consensos políticos que permitan avanzar en reformas estructurales.

Cornejo subrayó que la estabilidad y cooperación entre el gobierno nacional y las provincias son esenciales para impulsar medidas fiscales, laborales y de coparticipación que favorezcan el crecimiento sostenible de la Argentina.

El Gobernador también se refirió a la economía de Mendoza , su producción vitivinícola y sectores estratégicos como el turismo. Según Cornejo, consolidar políticas de largo plazo y reglas claras para la inversión es esencial para superar los problemas estructurales que el país arrastra desde hace más de una década.

Cornejo enfatizó que la Ley Bases, iniciativa promulgada por Javier Milei en julio de 2024, representó “el mejor momento político del gobierno” , y que volver a ese nivel de cooperación permitiría avanzar con las reformas estructurales esenciales.

Según explicó: “El estatus político al que creo que hay que volver es al que aprobó la ley Bases, que fueron catorce, quince, dieciséis gobernadores que ayudaron a aprobar la ley bases, a conseguir más de ciento veintinueve votos en la Cámara de Diputados y más de 37 votos en la Cámara de Senadores” .

La Cámara de Diputados continúa el debate del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el Gobierno nacional. Foto Federico Lopez Claro La Cámara de Diputados en el debate del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el Gobierno nacional. Foto Federico Lopez Claro

Para el Gobernador, restablecer estos consensos es clave no solo para el Gobierno nacional sino también para la economía de las provincias. Cornejo recordó que muchas reformas requieren respaldo legislativo: “Se tienen que hacer con apoyo del Congreso, no se pueden hacer con DNU. Lo fiscal, lo impositivo debe salir por ley, lo laboral debe salir por ley, la coparticipación debe salir por ley”.

Además, advirtió que este proceso implica esfuerzos tanto del gobierno como de los gobernadores: “Muchos gobernadores que quieren estos cambios deben estar predispuestos a esa cooperación con la Argentina, no con el gobierno”.

Equilibrio fiscal y reformas estructurales, pilares del consenso

Cornejo explicó que para crecer económicamente, Argentina necesita más que equilibrio fiscal: “Con el equilibrio fiscal solamente va a ser difícil crecer”. Señaló que las reformas fiscales, laborales y de coparticipación deben ser estructurales y acompañadas por una base política sólida, apoyada en la Ley Bases.

El Gobernador agregó que el país arrastra problemas estructurales desde hace más de una década: “Nuestro sistema impositivo desalienta el empleo, la inversión y las exportaciones. La Argentina necesita exportar mucho más de lo que exporta”. Para Cornejo, sin un consenso político que respalde estas reformas, será imposible consolidar un crecimiento sostenido.

Por último, el mandatario subrayó que la línea general del gobierno es correcta y debe mantenerse: “La línea general es bajar impuestos, equilibrar gastos e ingresos, tratar de facilitar las tareas de inversión del sector privado. Esa línea general es la que no hay que torcer, es la que no hay que retroceder”.

Gobernadores, cooperación y políticas provinciales

El Gobernador hizo hincapié en la función de los gobernadores como actores clave del proceso: “Para que le vaya bien a Mendoza, para que le vaya bien a la provincia de Córdoba, para que le vaya bien a Santa Fe, para que le vaya bien a Entre Ríos… se necesitan reformas laborales, fiscales, impositivas”. Según Cornejo, la colaboración entre provincias y el gobierno nacional es esencial para implementar políticas de largo plazo que beneficien a toda la población.

En su visión, la recuperación del estatus político de la Ley Bases permitiría evitar errores de fragmentación política y garantizaría que las reformas estructurales cuenten con apoyo suficiente en el Congreso. “Mi recomendación es que se restablezca el estatus político de la Ley Bases, que fue el mejor momento político del gobierno”, afirmó.

Además, Cornejo subrayó que esto no implica intervención en decisiones del Ejecutivo: “No me atrevo a dar una definición sobre cambios en el gabinete, eso es facultad exclusiva del presidente”.

Mendoza, vitivinicultura y el impacto de la Ley Bases

Cornejo también destacó cómo el restablecimiento del estatus político de la Ley Bases influyó en sectores productivos estratégicos, como la vitivinicultura de Mendoza.

Según explicó, las reformas fiscales y estructurales respaldadas por consenso político son esenciales para que la provincia pueda crecer y competir internacionalmente: “Mendoza hace actividades muy competitivas. Hace turismo, vitivinicultura, y nuestro sector privado y el gobierno lo está haciendo”.

Minería y vitivinicultura. Una convivencia que se visualiza como posible y virtuosa Señaló que Mendoza necesita reglas claras y estabilidad para potenciar sectores estratégicos como la vitivinicultura y el turismo.

El mandatario recordó su vínculo personal con la industria: “Soy hijo de viñatero, me he crecido en mi ámbito”, y señaló que la producción de vino en Argentina se expandió significativamente: mientras antes solo tres provincias producían vino, hoy son diecinueve. Sin embargo, advirtió que la baja del consumo global exige adaptaciones constantes: “Hay un problema estructural de baja de consumo y exige cambios permanentes en la industria vitivinícola”.

Además, Cornejo recalcó la importancia de las exportaciones para potenciar la economía local y cómo la Ley Bases contribuye a generar reglas claras y estables para los productores: “Si nosotros exportamos el vino que tenemos, el sobrestock que tenemos, va a volar Mendoza en su actividad”.