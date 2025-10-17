Coloquio IDEA: comenzó el tercer día con foco en la confianza, la justicia y la gobernanza global

ENVIADA ESPECIAL A MAR DEL PLATA. - El Coloquio IDEA 2025 abrió este viernes su tercer día en Mar del Plata con exposiciones centradas en el desafío de reconstruir la confianza en las instituciones, mejorar el funcionamiento de la justicia y repensar la gobernanza global. Empresarios, economistas y referentes coincidieron en que el diálogo y la coherencia son condiciones esenciales para el desarrollo del país.

A lo largo de la jornada, se abordaron temas que van desde la falta de efectividad de los organismos internacionales hasta la necesidad de modernizar el sistema judicial argentino y generar nuevas formas de vinculación entre el sector privado y la sociedad.

De manera virtual, Rafael Grossi , director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , analizó el deterioro de la gobernanza global y el rol de los organismos internacionales. “ La gobernanza global ha sido fuertemente cuestionada por países como Estados Unidos, sobre todo por su falta de efectividad en la resolución de conflictos ”, afirmó.

Grossi diferenció al OIEA del resto de las instituciones internacionales: “ Nuestro organismo mantiene prestigio y credibilidad, a diferencia de otros que hoy enfrentan desprestigio, como las Naciones Unidas ”.

Recordó los 80 años de la creación de la ONU y su origen tras la Segunda Guerra Mundial, señalando que “ con el tiempo fue abandonando sus objetivos esenciales para ocuparse de cuestiones menos relevantes ”. Mencionó los conflictos en Gaza, Azerbaiyán y Armenia, India y Pakistán como ejemplos donde “ el común denominador es la ausencia de las Naciones Unidas ”.

Grossi adelantó su intención de competir por la Secretaría General de la ONU, y aseguró: “Si gano el próximo año, estaré en el Coloquio como tal. Todavía no le gané a nadie, pero tengo la convicción”. Concluyó que, pese a sus falencias, “las Naciones Unidas siguen siendo una plataforma indispensable”, y remarcó que “sigue existiendo una necesidad de convergencias mínimas” entre potencias y bloques como los BRICS o el G20.

El rol del árbitro en el partido

El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, encabezó el panel “El rol del árbitro en el partido”, moderado por Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

“Argentina tiene entre un 35 y un 40% de vacantes en los juzgados, y con ese nivel nunca puede haber una justicia eficiente”, advirtió. Agregó que “en este momento la Corte funciona con tres jueces, una anomalía absoluta que debe resolverse con urgencia”.

Maqueda analizó las causas estructurales de la lentitud judicial: “A pesar de que adoptamos la Constitución norteamericana en 1853, seguimos un sistema escritural heredado del Virreinato y de raíz española”. Propuso avanzar hacia la oralidad en todos los procesos judiciales, porque “permitirá ganar en transparencia y reducir los tiempos de los expedientes”.

También cuestionó la falta de avance en la Ley de Coparticipación Federal, sin reformas desde 1988. “Ningún gobierno desde 1994 a hoy hizo el esfuerzo mínimo por sancionar una nueva ley”, señaló. “La política abandonó el diálogo y se sumió en la lógica amigo/enemigo. El lenguaje de la democracia es el del diálogo; si no se habla, no se puede acordar una ley común”.

La confianza se gana en la cancha

El panel final reunió a Rosendo Grobocopatel, fundador de Constelaciones, y a Lara López Calvo, economista (UBA) y magíster en Finanzas (UCEMA), con la moderación de Carlos Pérez, fundador de One Step Ahead.

López Calvo, referente en redes sociales, destacó que “la confianza se construye con tiempo y credibilidad, que hoy es un bien escaso”. Explicó que “los creadores de contenido generamos contratos sociales: un diálogo constante con la audiencia basado en la transparencia, incluso cuando fallamos”.

Por su parte, Grobocopatel sostuvo que “parte de construir confianza es ser consecuente” y lamentó que “el empresariado argentino haya decidido retirarse de la conversación pública”. En tono autocrítico, afirmó: “Desde que existe el Coloquio IDEA, Argentina solo fue para abajo. Hay que volver a hablar con la sociedad, porque el problema es de legitimidad”.

Ambos coincidieron en que la educación financiera y la coherencia en el discurso son pilares para reconstruir el vínculo entre la sociedad y el sector privado. “No hay fórmula mágica" cerró López Calvo.