Colegios privados: las cuotas tendrán en marzo una suba por encima del 40%

Se estima que los colegios privados subsidiados por el Estado experimentarán un aumento de más del 40% en sus aranceles a partir de marzo, con ajustes adicionales cada dos meses. De esta manera, los colegios con un subsidio del 100% comenzarían con una cuota promedio de $24.000 en educación inicial, la cual aumentará gradualmente a medida que disminuya el subsidio.

Aunque el número final dependerá de tres factores que conforman la fórmula de actualización, incluido el salario efectivo de un docente de 10 años de antiguedad, cuyo valor aún no se ha determinado porque siguen las negociaciones paritarias, desde el gobierno provincial ya se ha comenzado a dar la pauta de qué es lo que vendrá.

La directora de Educación Privada de la DGE, Cecilia Páez, explicó cómo se regirá el aumento: “Nosotros desde el año 2023, tenemos un coeficiente, le llamamos fórmula polinómica, que toma tres variables: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el coeficiente salarial y un salario efectivo docente con 10 años de antigüedad”.

Según los expresado por Páez el último índice que les falta: “Vamos a tenerlo cuando el SUTE diga si acepta o no la paritaria ofrecida. Una vez que tengamos los tres índices que componen la polinómica, nosotros con eso calculamos la cuota que los chicos de educación privada tienen que pagar en marzo”.

Cuál es el porcentaje de aumento que se prevé

Los colegios privados con aporte estatal tendrán un aumento previsto por la DGE por encima del 40% para marzo. Esto se debe a que la última cuota que se pagó fue en diciembre y que desde ese mes a la actualidad se han incrementado los tres ítems que regulan el aumento.

“Estamos viendo que podría rotar el aumento de entre 40 y 42%. La última cuota que pagaron los papás fue en diciembre del año pasado. Estos últimos datos se recogieron en noviembre, porque tuvimos que armar la polinómica. Y ahora estamos armando la polinómica con los datos actualizados a febrero”, comentó Paez.

Las cuotas de colegios privados de Mendoza subirán más de 40%. Imagen ilustrativa.

Consultada, María del Carmen Amat, vicepresidente del Consejo de Educación Católica de Mendoza (Consec), dijo: “En enero hubo un aumento del 18% y se calcula para marzo ahora del 35%. Por eso estamos hablando de que los papás que terminaron de pagar la escolaridad del servicio educativo de diciembre se van a encontrar con en marzo con casi un 50% de aumento en el valor de la cuota”.

Según las estimaciones de Amat, estos serían los valores modificados: “A marzo las cuotas quedarían en promedio y a proximadamente entre $24.000 para un colegio con aporte del 100% y capaz que $50.000 los colegios que tienen menos aporte”.

Cuota 11 y cuota SAC para 2025

Dentro de las negociaciones planteadas para este año se propuso en Mendoza abrir un nuevo debate. Los colegios con subvención solo pagan 10 cuotas, generalmente de marzo a diciembre, más dos de matriculación.

Los colegios privados han pedido que se hable sobre el decreto que regula la cantidad de cuotas: “Se ha pedido que en lugar de que sean 10 cuotas mensuales más las dos cuotas de matriculación, sean 11 cuotas al año más las dos cuotas de matriculación”. estimó María del Carmen Amat.

La solicitud se debe a que los mayores gastos de las instituciones privadas educativas son los salarios. “Entonces de esa manera tendrían los 12 sueldos del año más una cuota 13 que cubriría los aguinaldos de julio y de diciembre”, agregó la vicepresidente del Consec.

La titular de la Educación Privada en la DGE, Cecilia Paez, afirmó que este tema se tratará, pero que es una medida a largo plazo.

“El 1 de febrero tuvimos una reunión y acordamos pautas de trabajo durante el año. Lo primero que acordamos es el aumento de marzo. Dijimos que también queríamos tener una reunión en marzo para que la polinómica reflejara los aportes no remunerativos que tienen los salarios docentes, como los bonos, por ejemplo. Y después propuse convocar al Consejo Provincial de Educación Privada para hablar sobre la normativa y posiblemente modificar algunas cosas como debatir la cuota 11 o cuota SAC, pero hoy esto no está normalizado, no sale en la legislación. Posiblemente sea para 2025, no para ese año”, sentenció.

Cuotas solidarias: no son obligatorias

Antes de terminal el 2023, varios colegios privados con aportes estatales pidieron una cuota solidaria. Esto significa un aporte extra a la cuota mensual para poder cubrir incrementos de servicios y demás. Estos valores ascendían a $ 10.000 o $ 15.000 dependiendo el establecimiento.

La directoria de Educación Privada explicó: “Las cuotas solidarias son cuotas no obligatorias, que la comunidad educativa acortó con las familias de sus establecimientos. Hay muchas instituciones que se han sentado con la comunidad escolar, han mostrado sus balances y les han dicho vamos a hacer un bono solidario de $10.000 o $15.000 para la familia que quiera y pueda pagar. Esto los colegios podrían seguir cobrándolo o no, pero quiero dejar en claro que las familias no están obligadas a pagarlos porque no está en la normativa”.

Los colegios privados de Mendoza pueden cobrar cuota solidaria, pero no son obligatorias de pagar.

Voucher y decreto

Cerca del inicio del nuevo ciclo lectivo, el presidente Javier Milei comunicó que el Gobierno nacional está por incluir en su programa de asistencias un apoyo para aquellos padres que enfrenten dificultades con el aumento de la cuota escolar de sus hijos.

“Estamos planeando implementar un mecanismo de asistencia dirigido a la clase media para evitar que los niños se vean obligados a abandonar la escuela debido a la situación económica que enfrentan sus familias. Esto no solo resulta traumático para los padres, sino también para los niños”, declaró el mandatario en una entrevista radial en La Red. Explicó que se trata de “un sistema de financiamiento que permitirá a los padres continuar enviando a sus hijos al colegio”.

Asimismo, señaló que la implementación de esta asistencia se anunciará “en los próximos días” y que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está colaborando con el ministro de Economía, Luis Caputo, en este proceso. También anticipó que “habrá vouchers para la compra de útiles escolares”.

Además el jueves, el gobierno de Milei prorrogó la eximición que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales hasta fin de año. El decreto 814 dice que los colegios privados asumen las cargas de las asignaciones familiares de sus empleados y en contraprestación el Estado hace una reducción en las contribuciones patronales.

