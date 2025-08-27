27 de agosto de 2025 - 14:05

Cobre: Orrego explora en Australia modelos de gestión minera para replicar en San Juan

El gobernador se reunió con directivos de BHP y Vicuña Corp. en Adelaida y participará de la conferencia internacional de cobre "Copper to the World".

Marcelo Orrego se reunió en Adelaida, Australia con Jeremy Milne, Head of Corporate Affairs y Tom Carrick-Smith, Principal Government Relations, ambos por Copper South Australia de BHP y con José Morea, Country Director para Argentina por la empresa Vicuña Corp.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo en Adelaida, Australia, una reunión de trabajo con directivos de BHP, una de las mineras de cobre más grandes del mundo, y de Vicuña Corp, el joint venture que la compañía australiana comparte con Lundin Mining.

Del encuentro participaron Jeremy Milne, Head of Corporate Affairs, y Tom Carrick-Smith, Principal Government Relations, ambos por Copper South Australia de BHP, junto a José Morea, Country Director de Vicuña Corp. para Argentina. El objetivo fue intercambiar experiencias y modelos de relacionamiento entre empresas y gobiernos en un país referente en producción de cobre, como lo es Australia. Allí, BHP mantiene un esquema de colaboración con las autoridades locales en áreas clave como energía, agua, logística y transporte, además de estrategias para la generación de empleo local y el desarrollo de proveedores.

San Juan busca trasladar estas prácticas a la provincia, que concentra algunos de los proyectos de cobre más relevantes de la Argentina. “Queremos conocer de primera mano experiencias exitosas que puedan aplicarse en nuestra provincia, de modo de potenciar el impacto económico y social que genera la minería del cobre”, señalaron desde el entorno del mandatario.

El joint venture Vicuña Corp. prepara la exploración integrada de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, ambos en la cordillera sanjuanina, y que están llamados a convertirse en pilares de la producción nacional de cobre. El encuentro con sus directivos permitió profundizar en la agenda común y en la importancia de generar infraestructura de uso compartido que garantice la competitividad de la actividad.

Cobre: Copper to the World

La visita de Orrego coincide con la realización de la conferencia internacional “Copper to the World”, organizada por Austmine en asociación con el Gobierno de Australia del Sur. El evento reúne a líderes de la industria, ejecutivos mineros y empresas proveedoras de tecnología (METS), bajo el lema “La ventaja del Cobre: Impulsando el Futuro”.

El encuentro aborda los nuevos desarrollos tecnológicos, las dinámicas del mercado global y los crecientes desafíos de sostenibilidad. Para San Juan, la participación en esta agenda constituye una oportunidad para posicionar a la provincia en el radar internacional del cobre y generar contactos con potenciales socios y proveedores.

Con la mira puesta en trasladar modelos exitosos de Australia a la provincia, Orrego busca fortalecer la infraestructura minera, la creación de empleo y la integración de la cadena de valor local, en un momento clave para la minería de cobre en la Argentina.

