Marcelo Orrego: "La minería de cobre es estratégica para el crecimiento de la Argentina"

San Juan se posiciona como un referente clave en el panorama minero de Argentina. Con 228 proyectos en prospección y exploración, la provincia se destaca particularmente en la minería cuprífera, concentrando el 70% de las investigaciones realizadas a nivel nacional en este campo. Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, habló con Los Andes de los desafíos y perspectivas de una industria que no para.

- La transición energética necesita de dos minerales críticos: el litio y el cobre. Yo siempre digo que el litio es táctico, porque puede ser reemplazado por otro material. En cambio, el cobre es estratégico: no tiene reemplazo. Y si lo tuviera, nunca sería por un metal más barato ni tan eficiente para transmitir energía. Por eso, el cobre es clave no solo para San Juan, sino para toda la Argentina.

- ¿Cómo cambió el escenario para la minería?

- Cuando comenzamos, el contexto era muy distinto. No había estabilidad fiscal ni seguridad jurídica. Si bien existía la Ley de Inversiones Mineras, la industria venía en caída, y todavía regía el cepo cambiario. Hoy la situación macroeconómica cambió de manera sustancial. Se hicieron reformas profundas -es sabido que fueron acompañadas de un ajuste muy fuerte-, pero gracias a eso ahora tenemos estabilidad fiscal y seguridad jurídica.

- El RIGI busca mejorar las condiciones de inversión, pero algunos empresarios sostienen que muchos beneficios ya estaban previstos en la ley de inversiones mineras y no siempre se cumplieron...

- Cuando hablo de seguridad jurídica, me refiero a que contamos con todas las herramientas para mostrarle al mundo que invertir en Argentina es posible y seguro. Tenemos un Código, leyes procesales claras, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobado a nivel nacional y en cada jurisdicción local. Además, los distritos donde se desarrolla la minería -incluso los municipios- acompañan activamente.

El RIGI vino a fortalecer la Ley de Inversiones Mineras, y la eliminación del cepo fue fundamental. Todo esto es vital para que las inversiones adecuadas lleguen en los tiempos que el desarrollo de la minería de cobre requiere.

- ¿Qué acciones realizan para fomentar el empleo local?

- En San Juan hemos impulsado programas que tienen que ver con aprender, trabajar y producir. Así llamé a uno de ellos, porque creo profundamente en esas tres palabras. No se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarles a pescar. Les enseñamos un oficio, los acompañamos en el proceso de conseguir trabajo, y así cada persona puede llevar el pan a su casa con dignidad. Y producir, porque así la rueda sigue girando. Si logramos que esa rueda funcione, como ya empieza a funcionar este año, vamos a alentar oficios que realmente necesita San Juan.

Sabemos cuál es nuestra matriz productiva. Entonces, si un chico sale de una escuela con orientación en dibujo técnico, por ejemplo, puede que no se ajuste a las oportunidades que se vienen. Lo que planteo es: generemos nuestras oportunidades, pero también adecuemos nuestra formación. Si apostamos al turismo, formemos a los chicos en turismo. Si la economía del conocimiento va a crecer, que lo sepan y puedan prepararse. Y si la minería va a ser una fuente importante de empleo y negocios, entonces formemos torneros, soldadores, técnicos. Vamos a necesitar maquinarias, servicios y mano de obra especializada.

Por eso también estamos actualizando nuestras currículas. Ya lo empezamos el año pasado. Desde el primer día de gestión, tengo puesta la mirada en preparar a nuestra gente para las oportunidades que vienen.

- Es el presidente de la Mesa del Cobre, que también integra Mendoza...

- Sí. La Mesa del Cobre está activa y eso nos permite, primero, aunar criterios y tomar decisiones en conjunto. Hay algo que el mundo ve como muy efectivo: ver a cinco gobernadores, de distintos colores políticos, hablando en cualquier lugar del mundo sobre minería, pero todos con el mismo idioma. Eso ya es construir una política de Estado.

Por ejemplo, Salta ya tiene una política de Estado en minería. Mendoza también tomó la decisión de que la minería sea una política de Estado. Jujuy y Catamarca lo mismo. Son provincias que saben hacia dónde debemos ir y comprenden el enorme potencial de crecimiento que representa para los argentinos.

Hoy los motores de la economía están en el interior del país. Tenemos con qué competir: el agro sigue siendo una fortaleza, sobre todo en el centro y centro-sur del país. Y, además, la minería, tanto metalífera como no metalífera, es una enorme oportunidad. Un dato que no es menor: en Chile, el presidente Boric destacó en su discurso que las exportaciones del complejo minero crecieron un 80%. Eso muestra el potencial.

En Argentina puede pasar algo similar. Pero para eso necesitamos voluntades, decisiones y convicciones firmes. Todos los que hoy somos contemporáneos tenemos una mirada clara: en este tiempo, la minería no es una opción, es una necesidad.

- ¿Cree usted que es viable desarrollar minería a gran escala en Mendoza bajo las restricciones de Ley 7.722?

- Mendoza tiene un potencial extraordinario. Además de contar con enormes recursos, es una provincia que se ha transformado en un lugar tremendamente cosmopolita, donde el turismo marca el ritmo, donde la cultura es extraordinaria y donde también se han diversificado con otros cultivos. Creo que los mendocinos tienen que ser un gran complemento para la industria de la Argentina, porque tienen enormes posibilidades.

Y desde San Juan, todo lo que Mendoza necesite, lo digo con mucha humildad, estamos para acompañar. Así como yo también, cuando necesito algo, no tengo problemas en preguntar: ‘¿Cómo hicieron esto?’. Me encanta cómo han avanzado, por ejemplo, en turismo y en tantas otras áreas. En minería, nosotros estamos un poco más avanzados. Y todo lo que Mendoza precise -lo que funcionó y también lo que no funcionó- San Juan está para compartir esa experiencia.

No lo digo solo de la boca para afuera: Mendoza y San Juan son dos provincias hermanas. Estamos destinados a trabajar juntos. La vida nos puso uno al lado del otro y eso significa que tenemos que crecer juntos. Nuestras economías son totalmente compatibles.

- ¿Cómo se imagina el sector minero de San Juan en los próximos 10 años?

- Lo que veo es que ya tenemos una foto clara del presente. Actualmente, San Juan tiene 228 proyectos en prospección y exploración. En cuanto a la minería cuprífera, somos el centro de las exploraciones, con el 70% de las investigaciones realizadas en nuestra provincia. Si miramos a nivel nacional, el 54% de todas las exploraciones en Argentina se han llevado a cabo en San Juan. Esto no lo digo yo, sino que lo respaldan estudios de consultoras especializadas.

En cuanto a lo que va a crecer, creemos que la minería, especialmente la cuprífera, tiene un gran potencial. El sector está en constante expansión y nuestra provincia tiene el liderazgo en exploración. A medida que avanzamos con las prospecciones, la minería de cobre será uno de los sectores clave, especialmente con el creciente interés global en este mineral estratégico para la transición energética.