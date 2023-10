Chilenos no se van de Mendoza sin degustar un producto estrella: qué buscan y cuánto gastan

Lo que es una tendencia del otro lado de la cordillera, tambi√©n es un impacto positivo para muchos locales de Mendoza. Durante los fines de semana, los d√≠as de mayor afluencia de p√ļblico internacional, es com√ļn encontrar en las helader√≠as c√©ntricas a turistas de Chile disfrutando de un peque√Īo breack de sabor. Para los comerciantes esto representa un apalancamiento de sus ventas, con un ticket promedio de $ 1.800.

La llegada de la primavera no solo trajo consigo temperaturas m√°s c√°lidas sino que permiti√≥ el retorno de los toures de compras de los turistas chilenos, que cruzan la frontera en busca de productos espec√≠ficos a precios que consideran como aut√©nticos ‚Äúregalos‚ÄĚ. Este fen√≥meno, que se ha convertido en una constante, desde el a√Īo pasado, ha favorecido a la gastronom√≠a en general y tambi√©n a las helader√≠as. Ya que se estima que esta ola de turistas alcanza aproximadamente las 200.000 personas al mes.

‚ÄúLa llegada de los turistas ha sido m√°s que bienvenida por nuestros negocios y por la industria del helado en general. Porque Chile es conocido por ser uno de los mayores consumidores de helado por kilo per c√°pita en el mundo, y su llegada de los chilenos ha tenido un impacto muy positivo en nuestras ventas‚ÄĚ, se√Īal√≥ Luis Soppelsa, responsable comercial de la firma Ferruccio Soppelsa.

Helado de chocolate. (Imagen Ilustrativa / Cuciniana)

Locos por el helado

Seg√ļn informes period√≠sticos en Chile, durante 2022, el consumo de helado experiment√≥ un incremento del 65%, alcanzando un consumo total de 37.000 kilogramos de helado, lo que equivale a una media de 11 kilogramos por persona al a√Īo. En los supermercados, por ejemplo, un litro de helado industrializado de una marca muy reconocida en ese pa√≠s tiene un costo de 5.719 pesos chilenos, que al tipo de cambio actual se traducen en aproximadamente $ 2.134.

Con la escapada del d√≥lar blue y una relaci√≥n cambiaria de 3 a 1, los viajes han experimentado un aumento significativo. Uno de los lugares favoritos de los turistas chilenos en Mendoza son las helader√≠as, donde aprovechan para disfrutar de sabores novedosos y tambi√©n de calidades de excelencia. El barquillo es uno de los tama√Īos individuales m√°s vendidos, con un ticket promedio en torno a los $ 1.800, lo que equivale a unos 4.845 pesos chilenos. En tanto que el cuarto kilo, en torno a $ 2.300 al cambio equivale a 6.188 CPL.

A modo de referencia, un salario promedio del otro lado de la cordillera ronda los 500.000 pesos chilenos (unos U$S 532); con una franquicia para importar productos alimencicios y de higiene personal fijanda en U$S 300 las posibilidades que encuentran para consumo en Argentina se multiplican en forma considerable. Adem√°s de sus compras, una pausa para comprar un helado, no escapa a su demanda.

El responsable de la helader√≠a Lucciano‚Äôs, Diego Reyes explic√≥ que el precio promedio de consumo, ‚Äúoscila alrededor de los $3.500 por persona‚ÄĚ. Mientras que al referirse a las tendencias para este verano, ‚Äúhemos notado un creciente inter√©s en los Icepops (paletas heladas), que son igual a nuestros helados tradicionales, pero ofrecen una experiencia m√°s pr√°ctica‚ÄĚ.

La combinación de precios accesibles y deliciosos sabores convierte a Mendoza en el destino predilecto de los turistas chilenos en busca de placeres gastronómicos. Archivo / Los Andes

¬ŅQu√© helado prefieren los chilenos en Mendoza? El sabor favorito

Fernanda, empleada de la helader√≠a Reggi, sobre el aumento de la presencia de turistas chilenos en su local y sus preferencias, coment√≥ ‚Äúhemos observado un aumento de los turistas chilenos durante los fines de semana. Suelen llevar barquillos con precios que oscilan entre 1.600 y 1.900‚Ä≥. en tanto que al referirse a los gustos predilectos, agreg√≥ que ‚Äúpor lo general son Ferrero, Nutella, Kinder y algunos pocos pistacho‚ÄĚ.

Luis Soppelsa, responsable de Ferruccio Soppelsa, cont√≥ que la presencia del turismo ha tenido un impacto positivo en las ventas sobre todo en los puntos de venta c√©ntricos, ‚Äúporque hemos experimentado un aumento en nuestro ticket promedio‚ÄĚ. En tanto que al referirse al os gustos se√Īal√≥ que ‚Äúentre los sabores m√°s demandados se encuentran el Chocolate con almendras y tambi√©n el Dulce de leche‚ÄĚ.

‚ÄúHablando de sabores, el m√°s demandado por los argentinos sigue siendo el dulce de leche o el dulce de leche alfajor havanna. Sin embargo, entre los turistas, los sabores preferidos son el Lemon Pie y Coco Rock. Sabores ex√≥ticos que son un verdadero atractivo para quienes nos visitan‚ÄĚ, se√Īal√≥ Diego Reyes.

