Celebremos el Día de la Olivicultura con Pasrai, un legado de calidad y tradición desde 1920

En el corazón de Mendoza, se encuentra un tesoro de sabores y aromas que perduran a lo largo del tiempo. Pasrai, con más de 100 años en el mercado, se erige como un ícono de la región, fusionando la excelencia con la pasión por la olivicultura.

Viví una experiencia única…

Desde 1920, los secretos de la obtención artesanal del aceite de oliva se han transmitido de generación en generación en Pasrai, forjando una sólida experiencia en la actividad. Ubicados en Ozamis Sur 2731, Maipú, invitamos a todos los amantes del buen vivir a descubrir la magia de nuestra olivícola.

Día de la Olivicultura con Pasrai.

Una experiencia sensorial inolvidable…

En Pasrai, no solo creamos aceite de oliva extra virgen de la más alta calidad, sino que también abrimos nuestras puertas para que puedas disfrutar de una visita y degustación de nuestros productos sin cargo. Desde pastas hasta acetos, pasando por nuestras aceitunas y una amplia gama de aceites extra virgen saborizados, te invitamos a explorar un mundo de sabores auténticos.

Día de la Olivicultura con Pasrai.

Turismo y calidad sin límites

Nuestra dedicación al turismo nacional e internacional nos ha convertido en un destino imperdible en Mendoza. Contamos con guías bilingües especializados que te acompañarán en un recorrido de 45 minutos aproximadamente, revelándote los secretos detrás de nuestros productos y la pasión que ponemos en cada proceso.

Certificación de calidad

Nos enorgullece contar con la certificación IG Mendoza, un sello de calidad que distingue a los mejores aceites de oliva extra virgen del mundo. Nuestros productos son sometidos a rigurosos análisis por parte de entidades reconocidas, garantizando la excelencia en cada gota.

Más que aceite

Además de nuestra destacada línea de aceites, en Pasrai encontrarás un secadero de frutas donde elaboramos pasas de uva rubias y morenas sin semilla, así como tomates deshidratados. También hemos incursionado en el mundo de la cosmética, desarrollando una línea de productos con aceite de oliva para cuidar tu piel de manera natural.

Día de la Olivicultura con Pasrai.

La voz de nuestros visitantes:

Nada habla mejor de Pasrai que las experiencias de quienes nos visitan, nuestros visitantes elogian la amabilidad de nuestro equipo, la riqueza de nuestras degustaciones y la calidad indiscutible de nuestros productos.

Viviana Gómez

65 opiniones· 88 fotos

Aprendí mucho de como es el proceso de elaboración de el aceite de oliva, y cosas a tener en cuenta a la hora de comprar. No solo probamos el aceite si no otros productos de elaboración de la fábrica como pasta de tomate, porotos negros y muchas más, pasas de uva. No solo comestibles si no nos mostraron cremas que también elaboran y las probamos, muy lindas texturas y aromas. Todo muy rico, el trato fue muy amable. Un lindo paseo para hacer.

Jannie Guzman

70 opiniones·33 fotos

Excelente visita en nuestro paso por Mendoza, muy recomendable. El personal atento y con mucha información. La degustación exquisita y muy completa.

Vir

Local Guide·262 opiniones·405 fotos

Una fábrica de aceite de oliva extra virgen. Es pequeña pero re bien distribuida y el guia explica el proceso de manera clara. Hacen solo aceite extra virgen y tienen la tienda de venta en ese lugar. Los productos son muy buenos, nos hicieron una degustación y cada aceite era mejor que el siguiente. Una experiencia que recomiendo y que no puede faltar en el tour.

También poseen cosmética natural, de los cuales hacen demostraciones, en el cual podés probarlos. Son muy buenos. Los precios del sector de venta son muy buenos. Los baños son amplios, adaptados y muy limpios. Realmente recomiendo la visita.

Este Día de la Olivicultura, te invitamos a descubrir el legado de Pasrai, donde cada gota de aceite cuenta una historia de tradición y excelencia. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única en Mendoza!

Para más información y reservas, visita nuestra tienda en fábrica en Ozamis Sur 2731, Maipú, o accede a nuestra tienda online en www.pasrai.com.ar. ¡Te esperamos con los brazos abiertos para celebrar juntos la grandeza de la olivicultura!