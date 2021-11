Carne: los precios se disparan en carnicerías mientras los súper los congelan tres días por pedido del Gobierno

El valor de la hacienda en pie aumentó hasta 20% en los últimos días y esto ya comenzó a impactar en las carnicerías con alzas que llegan al 25%, mientras el Gobierno intenta que los precios no se disparen en los supermercados, con quienes llegó a un acuerdo para que no haya ajustes este fin de semana largo.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acordó con los supermercados Coto, Changomás, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) Carrefour, La Anónima y Día, entre otros, una “pausa” en el diálogo hasta el martes, tras el lunes feriado por el Día de la Soberanía. No está previsto que convoquen a las carnicerías de barrio.

Alberto Williams, titular de la Asociación de Propietarios de las Carnicerías de la Capital Federal, dijo que los carniceros están “muy preocupados”. “Los aumentos comenzaron a fines de octubre, pero el sacudón nos pegaron la semana pasada. En la última semana, el kilo de carne puesta en la puerta de la carnicería aumentó 100 pesos. Y ya anunciaron otros 45 pesos de aumento”, dijo el dirigente.

A su vez, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, tiene previsto convocar a una reunión los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA). Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales (CRA); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural (SRA); Elbio Laucirica, de Coninagro; y Carlos Achetoni, de Federación Agraria (FAA) le solicitaron una audiencia esta semana y la respuesta fue: “Los recibiré en breve”.

La alarma se prendió en el gobierno por reportes que llegaron desde el mercado de Hacienda de Liniers, que abastece a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires. En lo que va de este mes hubo incrementos de hasta el 20% en el kilo vivo. Este viernes el Índice General bajó un 1,88%, al pasar de 201,034 a 197,250 pesos por kilo; pero en la semana este indicador aumentó un 7,82%.

Los carniceros, desesperados

Frigoríficos y matarifes ya vienen aplicando aumentos. Según un relevamiento realizado por este medio en carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, el kilo de una media res de entre 84 y 85 kilos (ternera) saltó 31,7% desde fines de octubre, al pasar de 429 a 565 pesos. “Para el martes me pidieron 600 pesos el kilo. Si traslado todo el aumento no vendo nada y si no lo traslado, me fundo”, dijo un carnicero del barrio porteño de Flores.

El consumo de carne está en caída en la Argentina: en octubre fue de 47 kilos por habitante al año. Bajó 5,8% respecto del mismo mes de 2020. Y fue un 32% menor al récord histórico de 69,1 kilos por habitante registrado en 2008, según datos aportados por la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y derivados (Ciccra).

Las recientes subas generaron que el kilo roast beef, uno de los cortes más populares, alcance los 800 pesos; la cuadrada subió a 1.000 pesos; el asado se fue a 980 pesos; el vacío alcanzó los 1.100 pesos. Y por ejemplo, el kilo de milanesa ya rebozada de nalga se ubicó en los 1.100 pesos. Estos son precios de Flores, un barrio en el que viven familias de ingresos medios.

La Asociación Consumidores Libres, que releva la misma canasta hace 15 años, detectó subas de entre 1,2% y 2% en los cortes en octubre en los supermercados. Desde enero hasta ese mes, el precio de la bola de lomo había acumulado un alza del 44,62%; el asado subió 50%; la paleta se encareció 55,77%; y la picada común subió 54,76%.

La situación generó que en la tarde del jueves se reúnan los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; con Domínguez y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Allí trabajaron sobre “la dinámica de los precios de las carnes”.

“La reunión tuvo por objetivo reforzar el trabajo de gestión conjunta de las distintas áreas de Gobierno para garantizar la estabilidad del precio de las carnes y evitar sobresaltos que afecten a los consumidores en el último tramo del año”, informó el ministerio de Economía en un comunicado.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, hasta ahora las grandes cadenas de supermercados se han comprometido a mantener fijo el precio de todos los cortes de carne en góndola durante el fin de semana largo. Y la próxima semana continuarán las conversaciones con el objetivo de “arribar a una solución consensuada que garantice la estabilidad del precio de las carnes, evitando así sobresaltos que afecten a los consumidores”.

Hay menos oferta

En el campo señalan que estas subas son producto del “cepo” a la exportación de carnes que estableció en mayo el Gobierno. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dijo que hasta la semana pasada los productores estaban vendiendo la hacienda “al mismo precio que en abril, y allí había casi 25% de inflación que estaba contenida”.

A poco de asumir, el 12 de octubre y a través de la Resolución 219/2021, Domínguez dio curso a la exportación de 140.000 toneladas de carne de Vacas Categoría D y E a China, pero solo hasta el 31 de diciembre. En la CEEA hay elevada incertidumbre acerca de lo que ocurrirá después de esa fecha. Y al funcionario quieren reclamarle mayor previsibilidad.

Pino dijo que como los productores estaban trabajando “a pérdida, con números en rojo”. Y señaló que por ello, se modificó la mecánica de trabajo, inclinándose por un mayor desarrollo a pasto. Y “ese es el faltante de hacienda gorda que se está notando hoy” en los mercados para abastecer la demanda.

Williams tiene un diagnóstico similar. “Lo que falta es producción”, dijo. Según dijo, desde que comenzó el año, faltaron unas 200.000 cabezas en el mercado de Hacienda. El dirigente carnicero está molesto porque el Gobierno no hace partícipe a este sector de las reuniones con la Mesa de las Carnes, integrada por 34 asociaciones de productores, transportistas y comercializadores. Y reclama ser incluido.

Qué dicen los frigoríficos

En su último informe, la Ciccra dijo que a lo largo del año la industria frigorífica enfrentó un “escenario de escasez de hacienda para faenar”, producto de la liquidación de hembras que se extendió entre las primaveras de 2018 y 2020 y que en 2021 se tradujo en una menor zafra de terneros.

“En octubre se faenaron 1.063.000 cabezas de hacienda vacuna, es decir 10,1% menos que en el mismo mes del año pasado (corregido por el número de días laborables). Fue la novena baja interanual en lo que va del año (sólo en marzo se registró una variación positiva)”, dice el análisis.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2021 se faenó un total de 10.720.000 cabezas, un 7,5% menos que en el mismo período de 2020 y 9,5% menos cuando se ajusta por el número de días laborables. A su vez, la producción de carne vacuna cayó 8,8% anual al alcanzar las 246 mil toneladas res con hueso en octubre.