Carlos Tizio: “El objetivo es hacerle más fácil la vida a las bodegas”

Desde esta semana, Carlos Tizio está de nuevo al frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, tras su paso entre 2016 -2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. En una entrevista con Los Andes, el reconocido viticultor habla de qué es lo que espera para esta nueva gestión, también ya le puso fecha a la presentación de la estimación de cosecha y estimó cuáles podrían ser los cambios que promueva en el organismo que la industria pueda innovar.

-En esta nueva administración, ¿Cuáles van a ser los objetivos en el INV?

-Los objetivos principales que tenemos en el INV se centran en garantizar la genuinidad y la calidad de nuestros productos para el consumo, mediante el control riguroso a través de análisis y certificaciones. Nuestra labor abarca desde la fase de cosecha hasta el embotellado, asegurando que los estándares de calidad se mantengan en cada etapa del proceso.

-¿Van a trabajar en la desburocratización del INV?

- Sí, absolutamente. La desburocratización es una prioridad para nosotros. Hemos planificado reuniones con Bodegas de Argentina y diversas cámaras y asociaciones de productores para identificar los obstáculos y cuellos de botella en los procesos. En este sentido, hemos establecido objetivos a 30 días, a 100 días y a 365 días. Ya hemos avanzado en la elaboración de un proyecto integral que hemos enviado al Secretario Fernando Vilellapara su evaluación. El objetivo es hacer más fácil la vida a las bodegas

- ¿Cuáles son las metas específicas que se han fijado?

- Tenemos una amplia gama de metas que abordan diversas áreas. Por ejemplo, estamos trabajando en la actualización de la normativa de etiquetado, incluyendo el tema de especificar las calorías en los productos destinados al mercado exterior. Además, nos estamos enfocando en evaluar las prácticas enológicas para minimizar su impacto en el medio ambiente. Otra meta importante es la sistematización de las actas de verificación de viñedos, con el objetivo de agilizar los procesos y evitar que los productores tengan que estar yendo y viniendo con papales.

- ¿Hay estimación de cosecha para este año?

-Sí, por supuesto. Tendremos los resultados para toda la zona norte del país y San Juan que se presentarán el 3 de febrero y para Mendoza el 16 de febrero.

Enrique Vaquié y Carlos Tizio en Pilares - Ignacio Blanco / Los Andes

- Durante esta gestión, ¿van a proponer una reforma de la Ley de Vinos?

- No es una prioridad ahora. Pero hay que trabajar en el estudio de una nueva ley de vinos. La ley de vinos es una ley muy sabia, pero tiene algunas cosas que también se pueden adecuar. Ahora para hacer cambios hay que analizar las legislaciones de otros países y los compromisos que tiene en la legislación con otros países. O sea, en cuanto a definiciones de vinos, en fin, hay que hacer un estudio. Quizás en algunos casos hay que flexibilizar para que podamos tener oportunidades de desarrollar nuevos productos, por ejemplo, de ampliar las posibilidades de qué se puede llamar vino y tener más posibilidades para innovar.

- Por ejemplo, vinos sin alcohol o fermentación diferida…

- Una de las cosas que tenemos que trabajar son justamente los vinos de graduación cero. Otro tema es el de la fermentación diferida, algo que a mí me parece una cosa interesante. Es decir, tener el mosto que en determinadas condiciones con la opción de que el productor lo pueda vender en el mercado de mostos o hacer vino e ir fermentándolo en forma parcial. Nosotros hicimos el ensayo y la verdad es que nos sorprendió el resultado con logrando vinos muy frutados.

- ¿Y la liberación temprana de vinos podría ser una opción?

- También es algo interesante, sobre todo para los vinos estables que son exportables y que van principalmente en la comercialización temprana. Creo que hay que también hacerlo para el mercado interno. Siempre hubo discusiones sobre el tema, pero es importante que el vino esté estable y en condiciones de ser comercializado.

-Durante todo su periodo anterior hubo un régimen bastante austero…

- Vamos a seguir manteniendo un enfoque austero en la gestión del INV. Es importante entender que la eficiencia en el uso de los recursos es fundamental para cumplir con nuestras responsabilidades. En cuanto a los costos, hemos observado un aumento grande, especialmente en equipamiento de laboratorio y otros aspectos. Es crucial demostrar la justificación de estos gastos y buscar formas de optimizar nuestros recursos. Creo que es importante mantenernos flexibles y buscar oportunidades de ahorro donde sea posible.

- ¿En qué áreas específicas planean intervenir para reducir los costos?

- Para mantener operativos los laboratorios, por ejemplo, estaremos implementando medidas que nos permitan operar de manera eficiente sin comprometer la calidad de nuestro trabajo. En el control de cosecha, por otro lado, estamos replanteando nuestras estrategias. Anteriormente, se contrataba a cientos de personas para realizar este control, pero ahora estamos explorando métodos más estadísticos y aleatorios, que nos permitan lograr los mismos resultados con menos recursos.

- ¿Qué cambios se esperan en el control de las bodegas?

- En cuanto al control de las bodegas, nuestro enfoque seguirá siendo en garantizar la calidad y seguridad de los productos. Estamos trabajando para establecer metas más claras en cuanto a la frecuencia de las inspecciones, asegurándonos de visitar cada bodega al menos una vez al año y medio o dos veces al año. Esto nos permite ser más eficientes en nuestra fiscalización y enfocarnos en actividades que realmente agreguen valor.

- ¿El INV tiene planes de promoción en los mercados?

-No, la promoción en los mercados no es un objetivo del INV. Nuestra función principal sigue siendo el control de la genuinidad y la aptitud para el consumo. Sin embargo, podemos apoyar iniciativas de promoción que no impliquen costos adicionales para el organismo. Para actividades de promoción específicas, existen entidades como Wines of Argentina, donde se destinan recursos para eso.

- ¿Qué planes tienen en relación con la corresponsabilidad gremial? ¿Hay alguna idea de modificar el sistema actual?

- En cuanto a la corresponsabilidad gremial, es un tema que estamos revisando en profundidad. Actualmente, no está dentro de las actividades principales del INV, pero estamos evaluando posibles modificaciones para mejorar el sistema. Hemos avanzado mucho en la simplificación de procesos, como la realización de trámites de manera online, lo cual ha sido un gran avance. Continuaremos trabajando en esa dirección.

- ¿Cómo va a aportar el INV al acuerdo Mendoza San Juan?

- En relación al acuerdo Mendoza San Juan, el INV proporciona datos clave, como el pronóstico de cosecha, que son fundamentales para la toma de decisiones. Sin embargo, es importante destacar que la decisión final sobre el acuerdo no compete al INV, ya que es una cuestión política entre las provincias y la industria. Nuestro rol es proporcionar información precisa y confiable para apoyar este proceso, pero no tenemos una participación directa en las negociaciones del acuerdo.

Perfil

Carlos Tizio Mayer, es ingeniero agrónomo con un máster en vitivinicultura de la Universidad de Davis en Estados Unidos. Esta semana asumió su segundo período como presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Con experiencia como CEO en Clos de los Siete y director técnico en Bodega Norton, es un gran conocedor de la industria vitivinícola argentina. Como asesor, ha contribuido al desarrollo de proyectos en reconocidas regiones vinícolas como Agrelo, Perdriel y Valle de Uco. Además de liderar su proyecto personal.