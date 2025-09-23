23 de septiembre de 2025 - 21:45

Caputo, tras el encuentro con Donald Trump: "Se habló de una cifra específica y el apoyo fue total"

El ministro de Economía no quiso adelantar detalles, pero manifestó que el encuentro fue histórico. También confirmó que el estadounidense “no pidió nada a cambio”.

El presidente Donald Trump recibió en Estados Unidos al mandatario Javier Milei, además de la secretaria presidencial, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el Ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. &nbsp;

Desde Nueva York, Caputo calificó que la conversación “fue realmente emocionante” y subrayó que el Gobierno norteamericano “no pidió nada a cambio”, al tiempo que valoró el nivel de respaldo expresado hacia la gestión de Milei.

“Nosotros, por supuesto, dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos”, enfatizó.

Señaló que en la jornada de hoy “los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio”. “A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas”, remarcó.

Argentina recibió "apoyo en el plano económico y político"

Consideró que “la buena noticia para los argentinos es el nivel de apoyo en todo sentido, ya que las palabras del presidente son más importantes de lo que puede ser el apoyo financiero” y afirmó: “La reunión superó mis expectativas”.

Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo: “En el plano económico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más”.

Destacó, en tanto, que Trump dijo “que el Presidente está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino”.

“Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningún Gobierno se animó a hacer en 120 años”, agregó Caputo.

Acerca del plano político, sostuvo que “tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo”.

En un mensaje a los argentinos, pidió que “que tengan confianza, que este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino”.

“Heredamos un nivel de pobreza demasiado alto, pero siempre dijimos que iba a llevar tiempo”, concluyó.

