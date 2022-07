Cambios: suben las tasas y los inversores buscan cobertura

Con muchas novedades políticas y volatilidad en los mercados financieros, la incertidumbre no cede en el plano local. Los rumores de un cambio de esquema devaluatorio se mantienen, mientras el crawling peg acelera muy levemente su ritmo devaluatorio con el pasar de las semanas.

En tanto, no se espera que el “Dólar soja” genere un ingreso significativo de divisas. Con fuerte aceleración en la inflación (esperada en torno al 7,5 al 8% en julio) y un tipo de cambio oficial que sigue avanzando a un ritmo inferior (4,8% en el mes), el tipo de cambio real se atrasa y las reservas netas cercanas a los u$s 2.500 millones no logran recuperar.

Por su parte, los inversores buscan cobertura en activos dólar linked y en el mercado de futuros de rofex, asumiendo una brecha en niveles superiores al 120%. Si bien los dólares financieros retrocedieron esta semana, acumularon un avance del 12% mensual. La mayor demanda de cobertura se ve bien reflejada en la fuerte comprensión de tasas de los bonos soberanos Dólar Linked como el T2V2 (vence en noviembre 2022) que en dos semanas pasó de Tires positivas a rendimientos cercanos al -20%, tras subas de precios superiores al 10%.

En tanto, los contratos de Rofex con misma fecha de vencimiento operan a TEAs cercanas al 160 o 170%. En este marco, la autoridad monetaria sigue interviniendo en la parte corta de la curva de futuros usando gran parte del límite de posiciones vendedoras acordadas con el FMI.

Asumiendo las intervenciones en Rofex, las ventas en el MULC y la emisión del nuevo bono Dólar Linked (T2V3) en las dos licitaciones mensuales, el Gobierno estaría sosteniendo la intención de no incrementar fuertemente el ritmo del TC. De todos modos, la incertidumbre (y la cautela) respecto a cualquier tipo de modificación de estrategia cambiaria se mantiene en el mercado.

Ahora bien, mientras la demanda de dinero continúa a la baja, tanto el BCRA como el Tesoro presentan fuertes subas de tasas, buscando generar mayores incentivos en los inversores a volver a los instrumentos de deuda del Tesoro.

Primero el Tesoro en la licitación primaria semanal con la Lede a Octubre al 90% de TEA (la misma licitada al 79% dos semanas atrás), y luego el incremento del corredor de tasas del BCRA con la suba de leliq hasta el 80% y los pases a 1 día al 73%. En tanto, los plazos fijos mayoristas alcanzan TEAs inferiores al 70%. Este nuevo esquema, las tasas reales reducen su nivel de “negatividad”, todavía ubicándose por debajo de la inflación.

Por su parte, el ritmo del TC oficial corre a una TEA del 75%, que representa un ritmo superior a las tasas de financiamiento que acceden las compañías. De referencia, la caución opera a TEAs inferiores al 60%. Básicamente los exportadores tienen incentivos a no liquidar y financiarse para sus gastos, mientras que los importadores optan por obtener créditos para pagar importaciones. Claramente esta coyuntura complica la acumulación de reservas.

Ahora bien, en un marco de nominalidades altas y mucha volatilidad, es de suma importancia analizar las oportunidades de mercado. Aquellos inversores que se manejen en moneda local y busquen cobertura pueden optar por las Lecer de corto plazo (letras vinculadas al IPC), reduciendo duration y optando por títulos con rendimientos reales positivos. La licitación semanal ofreció estos títulos indexados a tasas del 0.75% y 2.25% por sobre la inflación, para vencimientos de enero y mayo, respectivamente. El atractivo se encuentra en el retorno real positivo, asumiendo las tasas sumamente negativas en la curva Dólar Linked y considerando que en un evento devaluatorio el “pass through” de tipo de cambio a precios sería muy veloz. De todos modos, asumiendo los riesgos implícitos es de suma importancia la diversificación de carteras incluyendo también activos corporativos indexados.