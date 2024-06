Caída del empleo: el ranking de las provincias más afectadas

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social difundió los datos de marzo de 2024, mostrando un descenso del -0,4% mensual en el empleo privado registrado a nivel nacional. Esta cifra refleja la pérdida de 23.012 puestos de trabajo netos en comparación con febrero pasado para el mismo segmento.

Este es el séptimo mes consecutivo de caída, con una pérdida acumulada de 126.977 empleos. Desde diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio de la nueva gestión nacional, se han perdido 94.963 puestos de trabajo.

Estos datos emergen en un contexto donde el Gobierno nacional anticipa más despidos en el sector público, estimando otros 50.000 adicionales a los 20.000 ya ocurridos, mientras asegura que los salarios están recuperándose frente a la inflación.

Sectores con mayor pérdida de empleo

La construcción lideró la caída con una baja del 2,6% mensual, atribuida al desplome de la obra pública. Esto representa la pérdida de aproximadamente 55.000 puestos, aunque la UOCRA estima que son 120.000.

En marzo volvió a caer el empleo privado y ya son más de 100 mil los desocupados de la era Milei.

El titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, afirmó que “se perdieron 100.000 puestos de trabajo directos y cada puesto tiene un trabajo indirecto. Los trabajadores pueden reinsertarse en la industria privada formal y en la obra privada grande, pero para ello debe haber un crecimiento rápido del sector”.

Weiss añadió: “El gobierno ha ejecutado una inversión en obras del orden de 6.000 millones de dólares, que ya están pagas, pero que no están terminadas y no sirven para nada porque no están habilitadas al público. Por ejemplo, en el sur hay dos represas muy importantes paradas. Hay muchísimas obras de vialidad nacional inconclusas. Hay hospitales que están al 95% y no se terminan”.

En qué provincia se perdieron más empleos: cómo quedó Mendoza

Entre las provincias, la mayoría tuvo resultados negativos. En la comparación mensual de marzo de 2024 fueron veinte los distritos con descensos: el más fuerte, por segundo mes consecutivo, se observó en La Rioja (-4,8%) seguida luego por Santiago del Estero (-2,1%) y Formosa (-1,6%).

Por su parte, otras once provincias cayeron más que el promedio nacional (Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego, San Luis, La Pampa, Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Chaco) y seis lo hicieron en igual o inferior nivel al mismo (Tucumán, Corrientes, CABA, Entre Ríos, Jujuy y Buenos Aires).