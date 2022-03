Bitcoin: perdió un tercio de su valor: ¿todavía vale la pena?

En el verano de 2021, las criptomonedas eran un tema furor en las finanzas, en especial la más famosa de ellas, el Bitcoin, que creció de manera exponencial en pocos meses y llegó a situarse por sobre U$S 60.000 la unidad. Un año después, con varias subas y bajas, esa criptomoneda vale un tercio menos, cerca de U$S 40.000, y Los Andes consultó con especialistas sobre esa caída y el panorama en un mundo convulsionado por el conflicto bélico en Ucrania.

Las criptomonedas son un tema recurrente, pero es difícil definirlas porque tienen sustentos y funciones distintas: mientras Bitcoin o Ethereum tienen valores variables, las “stablecoins” (en español, monedas estables) como USDT y USDC se mantienen a un dólar cada unidad.

Recordando las monedas clásicas, algunos definen las “criptos” como un instrumento para intercambiar valor (así como alguien hoy gasta pesos para obtener un producto) pero que, en vez de ser emitido por un gobierno, tiene un sustento digital. Otros le llaman “el oro digital” y entienden que sirve más como resguardo que como herramienta de cambio, como quien compra oro pensando que su valor se mantendrá a largo plazo.

Para entender la volatilidad, vale recordar que en febrero de 2021 cada Bitcoin valía U$S 40.000 y el 13 de marzo superó los U$S 60.000 (ese día midió U$S 61.315 según la plataforma Coin Gecko). Después bajó hasta U$S 30.000 en julio, pero retomó la suba y en noviembre llegó al máximo de U$S 67.617. De ahí empezó a caer y para el 13 de marzo de 2022 estaba en U$S 37.852 (38% menos interanual). La invasión rusa en Ucrania empujó en ese sentido, aunque a los días se estabilizó en torno a los U$S 40.000 (el 24/03 cerró en U$S 43.600).

Matías Bari es el CEO y cofundador de SatoshiTango, la principal plataforma nacional de compra y venta de criptomonedas. Al consultarle por esta variación interanual, comentó que, a través de su historia, el bitcoin se ha revalorizado con momentos de máximos históricos de precios y otros con expectativa de disminución, pero siempre con pisos cada vez más altos. “Esos son datos de la realidad, no pronósticos”, comentó.

Bari recordó que el mundo de las criptomonedas está regulado por la oferta y demanda en un esquema de libre mercado total. “Las altas y bajas no son eventos que particularmente nos preocupen. Forman parte de la dinámica del mercado”, indicó.

Pensar a mediano y largo plazo

Para Daniel Garro, CEO de Value International Group, al analizar se debe tener cuidado con los lapsos, porque uno puede iniciar en un momento en que el valor esté relativamente alto o bajo: “El Bitcoin bajó este último año de U$S 60 mil a U$S 40 mil, es cierto, pero yo vengo comprando desde que estaba en U$S 5 mil. Cuando establecés lapsos, algunos ganaron y otros perdieron, depende de las fechas que elijas”.

En esa línea, para Garro se debería mirar las tendencias a largo plazo, así como al analizar el oro y la plata, hoy valen más que el doble de hace 7 años. Incluso, Bitcoin o Ethereum no deberían verse como inversiones, sino como cobertura, similar a cuando muchos argentinos compran dólares para “cubrirse” de la desvalorización del peso.

“Esas criptomonedas no son una inversión porque no generan flujo de fondo, sólo generan ganancias de capital. Flujo generaría si fueran como un plazo fijo y todos los meses dieran una renta”, diferenció el especialista. En el caso de invertir en un inmueble para alquilar, ahí habría ganancia de capital (el aumento del valor del inmueble) y un flujo de fondo (el ingreso del alquiler).

El CEO de Value International Group agregó que la caída de casi 35% interanual del Bitcoin debería ser comparada con otras herramientas porque, aún con esa pérdida, la criptomoneda tuvo un mejor desempeño que el peso argentino (con una inflación nacional interanual de 52,3 % en febrero).

A mediano plazo, Matías Bari cree que “es muy difícil predecir qué va a ocurrir con las criptomonedas”, así como con cualquier otro activo financiero en medio de una crisis bélica. “En SatoshiTango no creemos que aporten al inversor las afirmaciones categóricas y consideramos que quien diga qué hacer con tus cripto o qué rendimiento van a tener a futuro, posiblemente miente y es mejor alejarse”, apuntó el CEO de la empresa digital.

En particular, Bari confía en el carácter descentralizado de las criptomonedas: “Mi expectativa personal es que, en el mediano y largo plazo, se verán mucho menos afectadas que los activos de empresas de la economía tradicional que, al estar anclada en gobiernos y economías productivas, pueden sentir el peso de este enfrentamiento en sus relaciones comerciales”.

El Bitcoin en Mendoza

Si bien las criptomonedas son un fenómeno mundial, en 2021 se estimaba que al menos 40 mil mendocinos estaban vinculados con ese sistema. Incluso, algunas empresas aceptan estas monedas digitales como forma de pago, como la Bodega Familia Morcos, Casa Vigil o el supermercado mayorista Súper Simple.

Manuel Manzur es cofundador de PMSA Capitales, el “primer broker oficial de criptomonedas del Oeste argentino” que hoy también trabaja en EEUU y Perú. A fines de 2020, Manzur armó con tres socios esa empresa por el interés local en las finanzas digitales: “Mendoza es una provincia ‘pro cripto’, es uno de los centros regionales más importantes del país. No sólo personas, sino también empresas han decidido invertir en criptomonedas”.

En la mirada de Manzur, más allá de la baja del Bitcoin respecto del año pasado, cada vez más gente se acerca al “mundo cripto” y por eso varios locales gastronómicos lo están sumando como modo de pago a través de un código QR, pensando también en los turistas internacionales. “El mendocino de a poco se va familiarizando”, aseguró.

En cuanto al conflicto Rusa-Ucrania, el cofundador de PSMA Capitales señaló que el primer impacto de la guerra fue hacia la baja en el Bitcoin, pero después se estabilizó. “Ante una situación así, la gente se asusta y vende, pero hay un volumen de mercado que sostiene el precio. Hay que tener cuidado en el corto plazo pero, si se mira a largo plazo, es una ganancia”, analizó Manzur.

Por último, el economista Marcelo Licanic, director de Cosmopolitas, consideró que Mendoza “todavía tiene mucho para crecer” en el uso de las criptomonedas, en especial en su uso para comprar y vender productos. “Cuando viajé a China en 2015, veía que todos pagaban con el celular, y yo decía ¿qué es esto?, me parecía una locura. Después, en dos años, en Argentina empezó a darse”, recordó el especialista.

En esa línea, Licanic destacó algunas ventajas de estos activos digitales frente a las monedas tradicionales, como el hecho de que facilitan la transferencia de dinero desde distintas partes del mundo en segundos, y cree que la provincia podría aprovecharlo. “Creo que las criptomonedas han llegado para quedarse. Coincido con la utilidad y la eficiencia, pero con lo que estoy en contra es con la compra de ellas por especulación”, aclaró el economista.

¿Qué recomienda a los inversores?

Matías Bari CEO y cofundador de SatoshiTango

Para los principiantes o quienes no quieren correr riesgos con su capital, recomendamos las stablecoins ya que son monedas estables cuyo valor está atado al de un activo de valor conocido, como el dólar. En SatoshiTango ofrecemos Dai, USDC y USDT, todas intercambiables por dólar. ¿Qué significa? Que 1 USDT es igual a 1 dólar. Simple. Es una manera de comprar “dólar digital” sin límites, sin fluctuaciones y con las ventajas del mundo cripto: que es muy seguro, que el dinero es tuyo, inembargable y anónimo, entre otras cosas.

Daniel Garro CEO de Value International Group

Lo fundamental es saber primero para qué querés invertir, porque si buscás una renta no tendrías que comprar bitcoin, sino quizás invertir en un local. Nosotros guiamos a la persona, porque muchas veces no tiene en claro qué busca y por ahí, siguiendo una moda del momento, termina en plataformas que son estafas. Además, hay que saber de qué tiempo dispone uno para invertir. El Bitcoin debe pensarse como un activo de cobertura con un lapso de dos o tres años.

Manuel Manzur#Cofundador de PSMA Capitales

Para mí lo esencial es tener una visión a largo plazo y saber qué tolerancia al riesgo tiene la persona, porque una criptomoneda hoy vale U$S 44 mil y mañana U$S 30 mil. Acá se pasa de la oscuridad a la luz, pero hay que soportar esa transición. Si se entiende que es una compra a largo plazo, entonces no deberías generar preocupación, porque es un activo que en los hechos históricos viene demostrando que tiene sustento.

Marcelo Licanic#Director de Cosmopolitas

Lo principal que sugiero a las personas es que investiguen las criptomonedas y que encuentren aquella a la cual le vea un buen futuro. Yo hoy no invertiría en Bitcoin por el alto precio que tiene, sino en aquellas que considere que tengan un valor adecuado. A las empresas les sugiero que sepan cómo funcionan las criptos porque tarde o temprano será una realidad habitual para los consumidores y negocios mendocinos.