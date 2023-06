Billeteras digitales: Personal Pay suma microcréditos y prepara más servicios financieros

Personal Pay se ha propuesto entrar en la competencia de las billeteras digitales, en la que compite con más de 40 operadores en el país. Para eso, profundizó su perfil fintech (finanzas virtuales) lanzando microcréditos y otros servicios financieros, los cuales se complementarán con otros productos que verán la luz entre fin de año y principios de 2024.

La compañía hizo estos anuncios este miércoles en la ciudad de Buenos Aires (Caba) donde Martín Heine, director de Digital Growth de Personal Pay, y Christian Balatti, jefe de Product Officer, presentaron la estrategia de crecimiento de una firma que por estos días tiene un equipo de 320 colaboradores.

Si bien presentó su versión beta a mediados de 2021, Personal Pay lanzó su billetera digital en enero de 2022. Su objetivo original era llegar a esta fecha con 600 mil usuarios. Actualmente, tiene 1,1 millones de CVU, con la mitad viviendo fuera de Caba y el 20%, en Córdoba. En total, el mercado nacional tiene 27 millones de CVU y está liderado ampliamente por Mercado Pago.

Entre otras cosas, ofrece una billetera digital para pagos y transferencias, pero también con saldo remunerable (un fondo de money market administrado por Delta, una operadora del mercado de capitales) que actualmente recibe una tasa de interés de 81%.

También ofrece pagos mediante QR con más de 50 cadenas, supermercados, empresas y negocios. Además, tiene más de 90 beneficios, una tarjeta Visa Internacional y pagos de facturas de servicios, entre ellos telefonía.

En los primeros cinco meses del año, hizo más de 18 millones de transacciones, de un promedio de $ 5.000, y ya tiene emitidas 500 mil tarjetas de crédito físicas.

La firma puso en marcha Extra Pay, un préstamo de $ 800 para el usuario que se queda sin saldo y debe hacer un pequeño gasto. Si recarga y devuelve ese monto en 48 horas, no paga interés; de lo contrario, abona una tasa nominal anual que en este momento es de 170%.

A esto, agregó opciones de recarga para transporte y para telefonía celular.

Su próximo paso será incorporar el sistema buy now, pay later (comprar ahora y pagar después) para que los usuarios financien en cuotas sus pagos con la billetera, sumado a nuevos beneficios en las compañías que integran el grupo, como Personal y Flow, como también en comercios asociados.

“En la cima de este mercado, hay un líder consolidado. Nosotros estamos entrando en un segundo pelotón donde no hay liderazgos definidos; habiendo sido la billetera número 40 en entrar al sistema y tener estos resultados a 18 meses de salir a la luz, el balance es muy alentador”, resalta Heine.

Martín Heine, director de Digital Growth de Personal Pay, encabezó la presentación de los nuevos productos de la compañía. (Gentileza Personal Pay)

Este año, el 6% de los CVU creados en el país son cuentas de Personal Pay, con un fuerte crecimiento en usuarios de 14 a 25 años. El 59% pone a invertir sus saldos; la mitad realiza transacciones de algún tipo, 20% la usa en supermercados y 15% la utiliza para hacer recargas. Según sus propias encuestas, 60% de sus usuarios recomendarían su uso.

Abrir una cuenta en Personal Pay, al igual que cualquier billetera digital, requiere descargar la aplicación en el celular y seguir los pasos. Los usuarios deben ser argentinos o extranjeros con documento (por las exigencias del Banco Central).

Comercios y mercado corporativo

La otra parte de la estrategia de crecimiento es el avance en negocios (actualmente más de 11 mil) que reciben pagos con su billetera. Allí implementó su programa QR Aceptados y prepara un sistema de soluciones virtuales para que el pequeño comerciante pueda mejorar la administración del negocio.

Los próximos pasos será implementar un link de pagos para el comercio electrónico (el primero en utilizarlo sería Tienda Personal) y una pasarela de pagos y aparatos (smart postnet) para que los pequeños negocios puedan recibir pagos con tarjetas. Estos últimos pasos se instrumentarán en la segunda mitad de este año, aunque algunos de ellos podrían lanzarse comercialmente en 2024.

Personal Pay adquirió una parte accionaria de la firma Open Pass, una plataforma de pagos que le permitirá sumar nuevos servicios fintech.

Por otro lado, ha puesto un pie en el mundo corporativo. Si bien por ahora no puede brindar cuentas sueldo para empresas (los CVU no permiten el depósito del salario), ofrece una solución virtual para que implementen beneficios para sus empleados. Actualmente, tiene 25 mil usuarios, de los cuales por ahora sólo mil no pertenecen al grupo Telecom, pero que, según sus directivos, es una cifra que crece.

“La estrategia de diferenciación va a pasar por profundizar el crédito, el trabajo con los emprendedores y próximamente el link de pagos para el e-commerce y para los smart posts”, precisa Balatti.

Telecom tiene operaciones en Paraguay. En este marco, Heine adelantó que por ahora en el vecino país ofrecen sistema de transferencia de dinero, pero que están evaluando llevar Personal Pay al mercado paraguayo.

Seguí leyendo