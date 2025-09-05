Becas Progresar septiembre 2025: fechas de cobro y montos oficiales

La Secretaría de Educación confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a septiembre de 2025. Según detalló ANSES , los depósitos se realizarán entre el miércoles 10 y el martes 16, según la terminación del DNI de cada estudiante.

Este mes se abonará la sexta cuota del ciclo lectivo, y los beneficiarios recientemente incorporados recibirán un retroactivo por los meses anteriores aún no cobrados.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el monto de las Becas Progresar sigue siendo de $35.000, “de acuerdo con la Resolución 888/2024”. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20% ($7.000) a estudiantes de nivel obligatorio (primaria y secundaria) y a los de nivel superior en su primer año. La suma retenida se liquida al final del ciclo lectivo.

Becas progresar.jpg Los estudiantes deberán tener una cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre, según lo establecido por ANSES. Freepik - Canva

Los nuevos beneficiarios que comiencen a cobrar este mes recibirán además un retroactivo de marzo a agosto. Los estudiantes que perciban el 100% del beneficio recibirán $210.000, mientras que los alcanzados por la retención del 20% cobrarán $168.000.

inscripciones abiertas y plazos finales de Becas Progresar

La segunda convocatoria de Becas Progresar Obligatorio cerró el 1° de septiembre, mientras que la inscripción para estudiantes de nivel superior y la carrera de enfermería finalizará el 5 de septiembre de 2025. El programa Progresar Trabajo mantiene abierta la postulación hasta el 30 de noviembre.

Todas las inscripciones se realizan exclusivamente desde la página oficial del programa, usando un usuario de Mi Argentina y declarando un CBU o CVU a nombre del estudiante. Es fundamental que quienes se inscriban completen correctamente los datos para garantizar el cobro sin demoras. Además, los estudiantes alcanzados por la retención del 20% deberán mantener la regularidad académica certificada por su institución para cobrar el monto completo al finalizar el ciclo lectivo.