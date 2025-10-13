"Bariloche a la Carta": una semana de sabores, paisajes y experiencias únicas en el sur argentino

Los mejores chefs de Bariloche e invitados de otras provincias, incluso del exterior, se dieron cita en el sur argentino para vivir la experiencia de Bariloche a la Carta (BALC) , una semana en la que los aromas y sabores cobran protagonismo con un único fin, el disfrute de quienes lo viven desde adentro.

Por qué todos esperan octubre en Bariloche: los detalles de una semana que combina todos los placeres

Quién es el bartender que conquistó a Messi, a la Selección y sorprende con sus cocktails patagónicos

El BALC es una experiencia en sí misma. Permite a locales y turistas disfrutar de la alta cocina gracias a los descuentos que otorgan ciertos bancos y los beneficios de la tarjeta del evento. Se trata de platos que en otro momento del año tienen otro costo o que incluso no están incluidos en la carta habitual de cada restaurante, ya que fueron creados especialmente para esta semana gastronómica .

Algunos de los los platos únicos se deben a los Pop Up , momentos en los que chefs locales e invitados se reúnen en la cocina para crear un menú que fusiona sabores patagónicos c on los de la región de donde proviene el cocinero visitante. Así se generaron combinaciones entre el sur y otras provincias como Córdoba, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires e incluso propuestas de Brasil .

Uno de los pop up fue el de Joaquín Facio (Chef de Bariloche en Nené y Auita, quien se fusionó con Eudes Assis (Taioba San Pablo en Brasil). Ambos presentaron un menú para el BALC con sabores novedosos y la propuesta consistió en un snack y aperitivo de Bolinho de taioba, bolinho de pescado seco, chutney de banana; junto con un Vermout Canrieri Navali Bianco.

El primer paso fue Vieiras con cachaça, crema de cúrcuma , tempura de espinaca. Calamar a la brasa, feijão a la vinagreta. Sopa de almejas y jerez. Maridado con Ribera del Cuarzo Patinas Blacas 2024 Valle Azul, Río Negro.

El principal consistió en una Trucha, salsa moqueca, puré de banana, farofa de castañas, maridado con Clásico Merlot 2022 de Ribera del Cuarzo. Valle Azul, Rio Negro. Y el postre fue Tapioca de coco, helado de ananá, tofi salado, touille de castañas; acompañado de una bebida de nombre Tepache.

POR UP AUITA BALC 2025 Por Up Auita: Eudes Assis (Taioba San Pablo en Brasil) cocinó para BALC 2025.

Un recorrido de sabores por distintos puntos de Bariloche

Diario Los Andes formó parte del fampress y pudo recorrer diferentes restaurantes con propuestas variadas. La primera parada fue en Batistín, en Huinid Hoteles, donde el almuerzo dio inicio a una semana cargada de experiencias sensoriales de la mano del chef Alejandro Clausen. Luego llegó la bienvenida oficial a la prensa e invitados, un evento donde diferentes chefs presentaron algunos de los platos creados especialmente para el BALC.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 15.52.09

Por la noche, el Hotel Catedral abrió sus puertas y allí los chefs Edgar Kuda, Alejandro Clausen, Lucas Rivas, Rodrigo Tosso, Juan Izaguirre, Ariel Pérez, Leo Perazzoli, Joaquín Facio, Juan Carranza y Takeru Adachi presentaron algunos de los platos de BALC en un ambiente festivo, acompañado por los cocktails de los bartenders Maru Ávila y Ramiro Ferreri.

BALC Foto. Chiwi Giambirtone

El recorrido continuó con un almuerzo en Cervecería Patagonia, donde la gastronomía más tradicional, pero con el toque gourmet, se combinó con cerveza bien helada y una vista inigualable a los lagos y montañas. Cada propuesta del chef Juan Carranza y de su equipo buscó reflejar lo mejor de la cocina regional, acompañada por productos de la zona y el espíritu de camaradería que caracteriza al evento.

Fampress de BALC 2025 Fampress de BALC 2025 compuesto por periodistas, influencers gastronómicos, chef y el equipo organizador en Cervecería Patagonia. Chiwi Giambirtone.

Dentro del itinerario también se incluyó la visita a Fuegos de Patagonia, un lugar acogedor, con mucha onda y un paisaje digno de admirar, como ocurre en cada rincón de Bariloche. Allí, la experiencia gastronómica se funde con el entorno natural, el fuego, los aromas de la leña y la calidez de la cocina sureña.

Los anfitriones fueron Lucas Rivas y Ariel Pérez, de Black Summit y Oveja Negra. Y de la cocina estuvieron a cargo Juan Carranza, Ariel Pérez, Pedro Martinet, Lucas Rivas y Federico Domínguez Fontan.

La propuesta gastronómica

Mini focaccia con boqueron y manteca de frambuesa y piel de limon encurtida; Ceviche de trucha, frutillas y tiras de boniato frito; Waffle, paté de hongos y gel de moras; Perlas de tapioca, pera y queso azul.

Sorrentino de cordero, crema citrica y pesto de tomates secos; Langostinos en panko y sweet chili de frambuesas; Molleja y papa crocante con salsa holandesa de espumante; Carne tiernizada de conejo en torta frita y pebre; Mezzelune nero manteca cítrica, ricota y morillas; y Mini wellington de ciervo con puré de coliflor y vainillas.

Mini postres: Tatin de pera, Macaron de frambuesa, Mousse de chocolate y cream caramel de avellanas, tabletas de chocolate y cheesecake con frutos rojos.

Una experiencia en la Estepa

Pero sin dudas, la estrella de la semana fue la experiencia en La Estepa, más precisamente en Valle Encantado, un sitio al que se llega en lancha y donde el tiempo parece detenerse. La bienvenida fue un reflejo del espíritu del BALC: cercanía, hospitalidad y disfrute.

VALLE ENCANTADO-60 Chiwi Giambirtone

Después de una caminata entre los paisajes del valle, el fampress llegó hasta una cueva donde los esperaban con una degustación de hidromiel fermentada y empanadas fritas de trucha, carne y capresse.

La sorpresa fue el saxofonista en vivo, que convirtió el momento en una celebración para todos los sentidos: música, paisaje, aromas y sabores en perfecta armonía. La propuesta culminó con un almuerzo campestre y los cocineros Ariel Pérez, Maxi Sepúlveda y Lucas Rivas sirvieron a los comensales ciervo, cordero y chivo. Una escena que sintetiza lo que Bariloche a la Carta propone: conectar con el entorno a través de la gastronomía.

VALLE ENCANTADO-82 EL recibimiento en una cueva en Valle Encantado. Chiwi Giambirtone

La gran feria en el Centro Cívico de Bariloche

La semana culminó con el evento más esperado por barilochenses y productores: la gran feria BALC en el Centro Cívico de Bariloche. Allí, más de 85 stands con productos regionales, puestos de comida gourmet y foodtrucks hicieron del lugar una verdadera fiesta.

Productores de frutos secos, mermeladas, miel, cosmética natural, charcutería, té naturales, chocolate, cervezas, gin, aguardiente, vinos, entre otros, prepararon su stand para ofrecer sus productos, únicos de la Patagonia Argentina.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 16.12.02

Con el lago Nahuel Huapi de fondo, la feria reunió durante tres días a unos 40 mil visitantes y locales que disfrutaron de música en vivo, shows y clases magistrales. El plan fue completo: de 12 a 00 horas, todos se dieron cita en el corazón de la ciudad, en un encuentro que cada año -durante el fin de semana largo de octubre- se convierte en tradición. Nadie quiere perderse esta oportunidad que combina el espíritu patagónico con la pasión por la buena mesa.

En diálogo con Los Andes, Lucio Bellora, fundador e ideólogo de Bariloche a la Carta, destacó el crecimiento y la magnitud del evento: “Es un evento que tiene casi setenta mil usuarios que pasaron por los 85 restaurantes que participaron del circuito; que pasaron por las catas y degustaciones gratuitas, por la fábrica de cerveza a puertas abiertas y el fin de semana estuvieron acá, en nuestro centro cívico, que lo techamos todo, lo llenamos de música, de gastronomía y de productos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bariloche a la Carta (@barilochealacarta)

Bellora también resaltó el espíritu que hace de BALC un evento único: “La gente viene, lo disfruta, se lleva un producto a su casa y come algo, descubre algo que no conocía y la pasa muy bien. En BALC hay una diversidad de oferta en la que siempre vas a descubrir un producto, y todo eso se combina con lo que ya Bariloche tiene para ofrecer.”.

Con cada edición, Bariloche a la Carta se consolida como mucho más que un evento gastronómico. Es una celebración de la identidad regional, un espacio donde productores, cocineros, bartenders y visitantes se encuentran para compartir lo que la Patagonia tiene de mejor: su hospitalidad, su paisaje y sus sabores.

Y cuando la feria cierra, queda esa sensación de haber vivido algo más que una degustación: una experiencia que combina naturaleza, cultura y cocina, y que confirma que Bariloche no solo se visita… también se saborea.