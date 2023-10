Aysam pidió una suba del 46% en la tarifa y el agua tendría un incremento del 161% en 2023

La empresa Agua y Saneamiento Mendoza solicitó un incremento, a partir del 1 de diciembre, del 46% en la tarifa del servicio de agua potable y cloacas. Esto, porque plantea que los costos de operación deben financiarse con el cobro de las boletas y la proyección es que los precios específicos de Aysam tendrán una suba acumulada en 2023 del 161,43%, mientras hasta ahora los ajustes han alcanzado el 79,11%.

La tarifa de agua y cloacas ha tenido tres incrementos en lo que va del año: uno del 24,38% en enero, otro del 20% en agosto y uno más, del 20% también, en octubre. Para analizar el pedido de la empresa, el Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) convocó a una audiencia pública, que se realizará el martes 21 de noviembre, a partir de las 9.30, en forma mixta: presencial en la Sala Auditorio de la Biblioteca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, de Godoy Cruz) y virtual a través de la plataforma Zoom.

Sin embargo, el encuentro no sólo tiene como objetivo discutir la solicitud de readecuación de la tarifa correspondiente al año 2023, sino también el pedido de incremento para el año que viene. La empresa realizó una proyección del aumento necesario, tomando como referencia las variables macroeconómicas definidas en el presupuesto nacional 2024, para alcanzar el autofinanciamiento que contempla la normativa.

En función de eso, plantea dos opciones. La primera es un aumento del 105,27% a partir del 1 de enero. Y la segunda, incrementos del 20% cada dos meses: en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. De todos modos, aclaran que estos ajustes les permitirán afrontar los costos operativos sólo si se cumplen los parámetros del presupuesto nacional, en particular, inflación (69,5% anual) y tipo de cambio ($607 a diciembre de 2024).

Los interesados en participar como oradores en la audiencia pública pueden inscribirse al mail institucional epas@mendoza.gov.ar o por medio del link https://my.artibot.ai/epas. El público en general podrá seguir el desarrollo en vivo, a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzZsB2hbHdy3HZswqsX5RYQ.

De aprobarse el pedido de la prestadora del servicio de agua y saneamiento, la tarifa tendría una modificación a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, hay otros aumentos que llegarán a partir de este miércoles, primer día de noviembre.

Boleto

Técnicamente, el nuevo valor del boleto de colectivo rige desde este mes, ya que se aplicó el martes pasado. Pero el impacto en el presupuesto personal o familiar se sentirá en noviembre, ya que durante los 30 días deberá pagarse $120, en lugar de los $70 que costó la mayor parte de octubre. Esto representa un 71,4% de aumento. Y quienes viajan en transporte público deben ir anticipando que, a partir del 1 de febrero, el valor trepará a $200, lo que implica un 66% de incremento adicional (o un 185,7% con respecto a los $70).

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Taxis y remises

Pero quienes se movilizan con frecuencia en taxis o remises también podrían tener un incremento en las tarifas. El mismo día que el gobernador Rodolfo Suárez firmó el decreto de aumento del pasaje de colectivo, se realizó la audiencia pública para analizar este ajuste. El Ente de Movilidad Provincial (EMOP) expuso que, según un estudio de costos realizado en septiembre, existe un desfasaje del 66% en la tarifa. Mientras que la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (Aprotam) pidió un aumento del 97%. Habrá que esperar qué se decide desde el Ejecutivo provincial.

Alquileres

Aunque, finalmente, se modificó la ley de alquileres y se estableció una nueva fórmula para el cálculo de las actualizaciones, los contratos que se firmaron antes del 18 de octubre de 2023 se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL). De esta manera, a quienes les corresponde el ajuste anual en noviembre tendrán un aumento del 119,49%. A modo de ejemplo, si alguien estaba pagando $80.000 hasta octubre, por los próximos 12 meses pagará $175.596.

El 17 de octubre, el Gobierno nacional promulgó el decreto 533/2023, con lo que entraron en vigencia las modificaciones a la normativa. Si bien se mantiene la duración de tres años para los contratos, la actualización -que hasta ahora era anual- se puede aplicar cada seis meses y para el cálculo del porcentaje de ajuste se tomará el coeficiente Casa Propia (ya no el ICL), que representa el 90% del Coeficiente de Variación Salarial.

Prepagas

Si bien se decretó al congelamiento de las cuotas de las prepagas, lo cierto es que no rige para todas las personas. Uno de los requisitos es que el grupo familiar tenga ingresos brutos inferiores a los $2 millones y no poseer más de dos propiedades o tres automóviles. El otro, es completar cada mes el formulario, con carácter de declaración jurada, en la página de la Superintendencia de Salud. Quienes no lo hayan hecho o superen el tope establecido, recibirán en noviembre un aumento del 10,98%.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció, a fines de septiembre, un aumento del 34% en la remuneración mínima del personal doméstico para el período octubre-diciembre. El incremento se dividió en tres partes: un 12% en octubre, otro 12% en noviembre y un 10% en diciembre sobre los básicos de septiembre. Esto implica que no es acumulativo.

Las remuneraciones, a partir del miércoles, serán: $1.311 por hora y $160.791 por mes para el personal de tareas generales con retiro, y $1.414 y $178.797,5 sin retiro; $1.414 y $199.251,5 por asistencia y cuidado de personas con retiro, y $1.581 y $179.968,88 sin retiro; $1.414 por hora y $178.797,5 por mes para los caseros; $1.497 y $183.258 para el personal para tareas específicas con retiro, y $1.641,5 y $203.997,5 sin retiro; y $1.581 por hora y $197.252 por mes para supervisores con retiro, y $1.732 y $219.716,5 sin retiro.

Escuelas privadas

Este año, las cuotas de las escuelas privadas que tienen subsidio estatal en Mendoza empezaron a ajustarse bimestralmente según un índice, que se calcula a partir de la variación de tres componentes: la evolución de salarios cargo testigo de docente con antigüedad (10 años); el Índice de Precios al Consumidor; y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). El último aumento, del 21,79%, se aplicó en septiembre, por lo que el próximo es este mes de noviembre; aunque no se pudo conocer aún el porcentaje.