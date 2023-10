Prepagas: ¿tengo que volver a hacer el formulario para no pagar los incrementos?

El aumento de prepagas se aplicará sólo a aquellos que no hayan realizado el trámite necesario o que no cumplan con los requisitos patrimoniales y de ingresos para acceder al congelamiento de los servicios de salud.

En cuanto a las cifras específicas, la factura correspondiente al mes de octubre experimentará un aumento del 6,97%. En noviembre, las empresas de Medicina Prepaga aplicarán un aumento del 10,98%.

Sin embargo, es importante destacar que las próximas facturaciones mantendrán los precios congelados para aquellos grupos familiares que cumplan con los requisitos patrimoniales y de ingresos establecidos, como anunció Sergio Massa y detalló en su comunicado.

Estos grupos familiares deben tener ingresos mensuales brutos que no superen los $2 millones, también no poseer más de dos propiedades, no tener más de tres automóviles (a excepción de grupos que tengan un conviviente con Certificado de Discapacidad) y no tener una aeronave o embarcación.

El formulario para limitar aumentos de prepagas

Los aumentos de la medicina privada son mensuales y se rigen por un índice de costos de salud que calcula y publica la Superintendencia de Salud de la Nación. Sin embargo, tienen un tope y es el 90% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores para aquellos que perciben menos de seis salarios mínimos (SMVM). Quienes superan los 6 salarios mínimos, pagan la totalidad del aumento.

Para pertenecer al grupo de quienes pagan el porcentaje de incremento más bajo, hay que llenar un formulario que ya está disponible en la web de la Superintendencia de Salud (www.sssalud.gob.ar o www.sssalud.gob.ar/misssalud/).

Se habilitó el trámite de la declaración jurada para que los usuarios puedan pedir la reducción del aumento si es que tuvieron un ingreso neto no superior a los 6 SMVM:

1- Para acceder al formulario hay que tener clave fiscal de nivel 3 o superior y adherir al servicio en el sitio de AFIP.

2- Buscá la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y hacé clic para seleccionar los servicios disponibles. Seleccioná “Mi SSSalud”.

Superintendencia de Salud.

3- Una vez seleccionado Mi SSSalud, confirmá la adhesión al servicio. Hacé clic en CONFIGURACIÓN para pasar a otra pantalla que te permitirá ver todos los permisos que tenés.

4- Si ya tenés adherido el servicio a tu clave fiscal, ingresá directamente al portal Mi SSSalud.

5- ¡Listo! ya estás en el portal Mi SSSalud. Elegí el trámite de tu interés haciendo clic en la opción correspondiente.

6-Optá por “Declaración Jurada para Usuarios de Prepagas” y completá el registro.

¿Cómo obtener la clave fiscal 3 de AFIP?

Desde la app “Mi AFIP”, mediante el botón “Solicitar o recuperar clave fiscal”. Vas a necesitar un dispositivo móvil con cámara frontal y acceso a internet, contar con DNI argentino en formato tarjeta y ser mayor de edad. En el proceso, deberás escanear el código de barras de tu DNI y efectuar gestos para que podamos verificar tu identidad.

Además, solicitando o recuperando tu clave de esta forma no necesitás registrar tus datos biométricos.

Mediante este mecanismo, además, podés facturar, inscribirte en impuestos, presentar planes de pago y designar a otros usuarios para que utilicen los servicios con clave fiscal actuando en tu nombre ante la AFIP.

Si actuás como administrador de un tercero (persona humana o jurídica), podrás dar de alta servicios para tu representado.

