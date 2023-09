Santiago Martos: “Los costos de la Salud están regulados y no acompañan los niveles de inflación”

“Arriésgate en grande si quieres cambiar al mundo..., deslízate de cabeza por el obstáculo”, sostiene en el bestseller ‘Tiende tu cama’ el comandante estadounidense William H. McRaven. Un consejo que bien podría aplicarse, con un éxito controlado, al trazado de un nuevo itinerario de vida o a la construcción de una experiencia tan particular como lo es la administración de la Salud, sin perder en el camino una mirada más amplia, una mirada más integral de 360°.

-¿De poder elegir una, cuál sería tu carta de presentación?

-La mirada que he ganado con la experiencia de muchos años de trabajo, además de la credibilidad y de la confianza. Pero a mi me gusta más priorizar la credibilidad y la confianza, porque son valores que he aprendido de mis padres y que también intento transmitir a mis hijos. Y luego, la trayectoria, mi expertise.

En la hoja de vida

Santiago Martos ha trabajado en diferentes puestos de negocio para compañías como Colgate-Palmolive, Kodak, L’oréal y Coca-Cola, pero desembarcó en el ámbito de la salud como Gerente regional de Medifé en 2010, actualmente es el Gerente comercial & Relaciones Institucionales de Uroclínica.

“Me gustaría que se entienda que la Salud es un negocio que tiene muchas aristas, que es un negocio sumamente complejo, sistémico y que necesita que todas las partes confluyan en un punto de equilibrio desde el cual puedan ceder todas y ganar todas”.

Dentro del panorama nacional, más de 30 sociedades y federaciones médicas que representan diversas especialidades han comunicado la implementación de un “bono complementario no reembolsable”. Esta contribución será necesaria por parte de los pacientes con el objetivo de permitir que los profesionales alcancen una tarifa mínima de 6.000 pesos por consulta, un umbral que, según señalan, no se estaría cumpliendo.

“El negocio de la salud es muy complejo, porque es prioridad que el paciente esté atendido con la mejor calidad posible y que lo puedan diagnosticar en forma asertiva; mientras que el financiador esté conforme con lo que está pagando; el médico que lo atiende esté conforme con el honorario que está percibiendo; que la institución que lo atienda también reciba lo que corresponde y que todo termine en una buena atención y que no una de las partes se resienta”.

El ecosistema de la salud requiere de una visión integral, una perspectiva que abarque todos los aspectos y no se limite únicamente a la medicina, aunque esta sea una parte fundamental. “Es vital entender que cuando un paciente comienza su travesía en el mundo de la salud, se enfrenta a situaciones delicadas, ya que se trata de su propia salud en juego. Por tanto, es imperativo que todos los involucrados aborden este desafío con un enfoque holístico y sensible”.

Un punto de equilibrio

En su hoja de vida señala: “Profesional, habituado al trabajo por objetivos y bajo presión, comprometido con la organización y tratando de cumplir con las metas propuestas”. Un desafío que naturalizó primero como jugador de rugby en Los Tordos, y luego en los programas de alta gerencia y de dirección comercial. En su perfil, también se lee: “Especialización en Management en Salud 3.0, Servicios sanitarios/Ciencias de la salud”.

“Para mi en el ámbito de la Salud hay que tener una mirada 360°, para que ninguna de las partes que conforman el sistema se resienta. No tiene que empezar o terminar con abogados, para que después la relación entre los distintos actores termine marcada o se sienta mal el paciente”.

“Nos tenemos que acordar que en la salud es sumamente delicado y que como negocio es totalmente sistémico. No se puede mirar el problema solo con la mirada médica, que es la inicial y es de las más importante. También el médico tiene que contemplar de que lo que él está requiriendo para solucionar esa problemática tiene un costo, tiene que ser un coste que impacte lo menos posible, pero que permita una pronta recuperación del paciente, pero que no es el único enfermo, que después vienen más enfermos o más situaciones complejas”.

“Nuestra mirada tiene que partir desde los zapatos del otro. Si todo o cada uno en la salud, haciendo lo que mejor sabe y entendiendo o pudiendo aflojar en los lados que se pueda aflojar, para que la colcha pueda tapar a todos. Y en esta negociación, en esta búsqueda de equilibrio”.

-¿Cuáles serían los caminos a recorrer?

-Creo que tiene que ser un camino transparente, donde todos expongan claramente su posición, su necesidad. Tiene que ser de reglas claras, donde todos sepan cuáles son los alcances, las limitaciones, como lo es el seguro de un auto, por ejemplo. Entiendiendo los alcances, las limitaciones y lo que queda afuera.

Por eso hablamos que en la salud, en lo que respecta a salud del paciente, el médico no puede hacer una excepción. El médico no se puede preguntar si ¿Lo opero o no lo opero?, porque el diágnostico es ese. La excepción se hace en otro lado, como en la habitación para compensar. Pero ojo, porque hay situaciones que se escapan al juego, porque básicamente lo que sostenemos es la vida.

El tema es muy complejo, pero hay que comprender también que en el contexto económico, financiero o inflacionario que hay hoy, tampoco las decisiones se pueden extender en el largo plazo. Es algo puntual que si alguien cobra en el corto plazo, tiene que pagar en el corto plazo.

Creo que la salud hoy es un camino a recorrer en el que tiene que haber diálogo, mucho diálogo, mucha comprensión. No tiene que ser una tormenta de ideas en la que todos expongan la necesidad de cada uno de los grupos, sino encontrar el medio para confluir y encontrar un piso.

-Hablas de una mirada integral, ¿qué hay detrás del diagnostico?

-Vos necesitas de un financiero económico, uno que haga administración, recursos humanos, necesitas la estructura, necesitas la plata para comprar, la capacidad instalada para poder operar y estar a la vanguardia para una mejor prestación. Y necesitas quien nuclee todo, necesitas marketing, relaciones institucionales, comunicación, y alguien que te agarre todas esas aristas así y las ordene para que funcionen con eficiencia.

-¿Para qué?

-Para que se puedan respetar valores mínimos éticos, para que se pueda sostener en el tiempo y haya perdurabilidad del negocio, para que terminen solucionando el problema del paciente y que la atención médica no se recienta.

-¿Cuándo el negocio comienza a ser rentable?

-Un negocio comienza a ser rentable cuando la gente lo elige, lo compra, también lo paga y lo vuelve a elegir. No lo que vale, sino lo que pide. Las cosas valen porque las pagan porque sos creíble, porque sos confiable y también porque tenes una trayectoria que es demostrable. El día que entendamos eso como sociedad, muchas de las situaciones que vivimos a diario cambiarán.

Perfiles únicos

La salud es un negocio profundamente sistémico, donde cada elemento está interconectado con otro, como un complejo entramado de relaciones y Santiago Martos lo entiende así. Su perfil profesional es diferente, no solo por lo que el aprendió desde los libros de especialización gerencial, sino en la cancha de rugby como miembro del Seleccionado mendocino; poner la pelota en juego con un objetivo en común.

-Volviendo a transitar este camino de la salud y pensando en esa mirada más amplia, ¿Cómo se logra un punto de equilibrio?

-Primero, hoy los costos de salud están regulados por el Estado y no alcanzan a acompañar a los niveles de inflación. Entonces lo que hay que entender es que hay otros jugadores, que son quienes proveen los medicamentos, los laboratorios, quienes proveen los materiales y que también son jugadores importantes. Tampoco podemos dejar de lado las paritarias. Todo eso afecta al común. Entonces, desde la comprensión, con una mirada amplia, hay que atender a todos los sectores de en juego para lograr una estabilidad del sistema.

¿Quién es Santiago Martos? Santiago Martos es Licenciado en Marketing (U. Congreso), es Especialista en Management en Salud 3.0, Servicios sanitarios/Ciencias de la salud, general, que junto al Programa Alta Gerencia y de Dirección Comercial logró en Aden Business School. Desde junio de 2019 trabaja como Gerente Comercial y Relaciones Institucionales de Uroclínica; firma con la que ganó en 2022 el premio de la Asociación Ejecutivos de Mendoza (AEM) a la Mejor Empresa de Salud; distinción que ya había logrado en 2015 como Gerente regional de Medifé. Anteriormente como Entrepreneur desarrolló The Good Weather Co., además de ser gerente de ventas o jefe de territorio de L´oréal Argentina, Coca-Cola Andina, Eastman Kodak Company y Colgate-Palmolive. / Foto: Orlando Pelichotti

