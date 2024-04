Prepagas: así será la compensación por el cobro “de más” a los afiliados

Después de la orden del Gobierno de revertir los precios de los planes de salud privados a los valores de diciembre, se espera que los afiliados experimenten un alivio en sus bolsillos, ya que la cuota de las prepagas disminuiría su impacto en el total del salario.

La desregulación del sector con el DNU 70/2023 en diciembre pasado provocó una fuerte escalada en los aranceles, lo que llevó a Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical, a renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS) la semana pasada. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la cobertura médica pasó de representar un 18% a un 30% del salario. Sin embargo, con las compensaciones por el exceso pagado, esta cifra podría reducirse al 22% del total.

El estudio del Iaraf, presidido por el economista Nadin Argañaraz, reveló que en los últimos 11 años, el salario promedio ha perdido un 62% de su capacidad de compra de cobertura de salud prepaga. La incidencia del gasto en la cobertura prepaga ha aumentado significativamente, pasando del 11% en 2013 al 30% en abril de este año.

Según Argañaraz, “un plan puntual analizado de Omint pasó de insumir el 18% del salario formal promedio en diciembre a un 30% en abril. Con los cambios, este mes pasaría a incidir un 22%. El plan había subido en términos reales un 59% en los últimos cuatro meses. Con los cambios, subiría un 16% real. Nominalmente, en lugar de valer $ 227.000 este mes, este plan debería valer $ 166.000, es decir un 27% menos”.

Aún no está completamente confirmado cómo será la devolución de lo facturado "de más":

El valor relativo de la salud ha aumentado en comparación con el índice general de precios y el salario promedio de un trabajador en relación de dependencia. De estas tres variables bajo estudio, la cobertura prepaga ha experimentado el mayor incremento, seguida por el IPC y el salario promedio.

Cómo se harán las devoluciones en las cuotas de las prepagas

Los beneficiarios serán, por el momento, los usuarios de las siete compañías alcanzadas por la disposición oficial, que concentran al 75% del total de afiliados. No obstante, el viernes, la Coalición Cívica le pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que amplíe la denuncia por presunta cartelización para que la medida incluya a todas las empresas del sector.

No está claro cómo se devolverá el monto correspondiente al aumento “excesivo”, ya que esta decisión no está dentro del ámbito de las facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. La Superintendencia de Salud presentó una cautelar ante la Justicia para que se devuelva el monto por encima de la inflación, pero aún no salió el fallo. “La Superintendencia no controla más los precios, pero busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir”, resaltó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En tanto, según lo dispuesto por el Gobierno, las prepagas deberán tomar como base al IPC publicado por el Indec para los incrementos en las cuotas de los próximos seis meses. En principio, el nuevo cálculo llevará a que los clientes afectados no tengan que enfrentar un incremento en mayo. Por el contrario, deberían ver el valor final de la cuota reducido, suponiendo que la inflación de abril ronde el 10%, como se proyecta.

No obstante, se espera que las prepagas apelen la medida esta semana. Al respecto, desde el Ejecutivo aclararon que si bien las compañías pueden ir a la Justicia, hasta que no haya una decisión firme por parte de esta, la resolución ya está vigente, por ende, su aplicación.