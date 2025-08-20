Aumento y bono para empleados de comercio: sueldos y salario de vendedores por media jornada en septiembre

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó el acuerdo salarial de empleados de comercio firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El convenio fija un aumento total del 6% escalonado entre julio y diciembre de 2025, más una suma fija mensual no remunerativa. Con este esquema, los empleados de comercio percibirán en septiembre la tercera cuota de aumento junto con un bono de $40.000.

El acuerdo establece que el incremento se pagará en seis tramos. En relación a esto, desde la FAECyS destacaron que “la suba salarial corresponde a un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre de 2025”.

En diciembre, la suma fija se incorpora al básico a partir de enero 2026.

Además, se sumará una suma fija no remunerativa de $40.000 que también corresponde a septiembre. “Estas mejoras salariales no pueden ser absorbidas por otros incrementos sectoriales previos, aunque sí podrán compensarse con sumas otorgadas a cuenta desde el 1 de abril”, remarcaron desde la CAC, la CAME y UDECA en la homologación.

Cuánto gana un vendedor por media jornada en septiembre de 2025

Para quienes trabajan en el sector de ventas con media jornada (4 horas diarias, 5 veces por semana), los sueldos de septiembre de 2025 se calculan en la mitad del básico mensual. Así quedan las remuneraciones por categoría:

Categoría A : $535.336

: $535.336 Categoría B : $546.379,5

: $546.379,5 Categoría C : $550.058,5

: $550.058,5 Categoría D: $558.155,5

A estos montos corresponde agregar el bono no remunerativo de $40.000, que se liquida en forma proporcional para quienes no cumplen jornada completa.

Escala salarial de empleados de comercio en septiembre de 2025

Además de los vendedores, el acuerdo homologado establece los siguientes básicos mensuales para el resto de las categorías en jornada completa:

Administrativos

Categoría A: $1.066.994

Categoría B: $1.071.413

Categoría C: $1.075.827

Categoría D: $1.089.078

Categoría E: $1.100.117

Categoría F: $1.116.311

Maestranza

Categoría A: $1.055.954

Categoría B: $1.058.895

Categoría C: $1.069.199

Cajeros

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.075.827

Categoría C: $1.082.452

Los vendedores de media jornada también perciben el bono no remunerativo.

Vendedores

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.092.759

Categoría C: $1.100.117

Categoría D: $1.116.311

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.078.033

Categoría C: $1.102.325

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.079.509

Categoría B: $1.092.756

En todos los casos se adiciona el bono no remunerativo de $40.000 correspondiente a septiembre.