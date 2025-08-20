20 de agosto de 2025 - 09:19

Aumento y bono para empleados de comercio: sueldos y salario de vendedores por media jornada en septiembre

En septiembre, los empleados de comercio reciben un nuevo aumento y bono. Mirá cuánto cobran los vendedores que trabajan media jornada.

El acuerdo salarial homologado impacta en todas las categorías de comercio.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó el acuerdo salarial de empleados de comercio firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El convenio fija un aumento total del 6% escalonado entre julio y diciembre de 2025, más una suma fija mensual no remunerativa. Con este esquema, los empleados de comercio percibirán en septiembre la tercera cuota de aumento junto con un bono de $40.000.

Cómo será el aumento y el bono en septiembre para empleados de comercio

El acuerdo establece que el incremento se pagará en seis tramos. En relación a esto, desde la FAECyS destacaron que “la suba salarial corresponde a un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre de 2025”.

Las partes fijaron la siguiente distribución:

  • 1% a partir de julio

  • 1% en agosto

  • 1% en septiembre

  • 1% en octubre

  • 1% en noviembre

  • 1% en diciembre

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
En diciembre, la suma fija se incorpora al básico a partir de enero 2026.

Además, se sumará una suma fija no remunerativa de $40.000 que también corresponde a septiembre. “Estas mejoras salariales no pueden ser absorbidas por otros incrementos sectoriales previos, aunque sí podrán compensarse con sumas otorgadas a cuenta desde el 1 de abril”, remarcaron desde la CAC, la CAME y UDECA en la homologación.

Cuánto gana un vendedor por media jornada en septiembre de 2025

Para quienes trabajan en el sector de ventas con media jornada (4 horas diarias, 5 veces por semana), los sueldos de septiembre de 2025 se calculan en la mitad del básico mensual. Así quedan las remuneraciones por categoría:

  • Categoría A: $535.336
  • Categoría B: $546.379,5
  • Categoría C: $550.058,5
  • Categoría D: $558.155,5

A estos montos corresponde agregar el bono no remunerativo de $40.000, que se liquida en forma proporcional para quienes no cumplen jornada completa.

Escala salarial de empleados de comercio en septiembre de 2025

Además de los vendedores, el acuerdo homologado establece los siguientes básicos mensuales para el resto de las categorías en jornada completa:

Administrativos

  • Categoría A: $1.066.994
  • Categoría B: $1.071.413
  • Categoría C: $1.075.827
  • Categoría D: $1.089.078
  • Categoría E: $1.100.117
  • Categoría F: $1.116.311

Maestranza

  • Categoría A: $1.055.954
  • Categoría B: $1.058.895
  • Categoría C: $1.069.199

Cajeros

  • Categoría A: $1.070.672
  • Categoría B: $1.075.827
  • Categoría C: $1.082.452
Empleado de comercio, media jornada.jpg
Los vendedores de media jornada también perciben el bono no remunerativo.

Vendedores

  • Categoría A: $1.070.672
  • Categoría B: $1.092.759
  • Categoría C: $1.100.117
  • Categoría D: $1.116.311

Auxiliares Generales

  • Categoría A: $1.070.672
  • Categoría B: $1.078.033
  • Categoría C: $1.102.325

Auxiliares Especiales

  • Categoría A: $1.079.509
  • Categoría B: $1.092.756

En todos los casos se adiciona el bono no remunerativo de $40.000 correspondiente a septiembre.

