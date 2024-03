Aumento para trabajadores de “comida rápida”: el máximo sube a $1.106.234

En febrero se otorgará una asignación no remunerativa del 15%, calculada sobre los salarios básicos de enero más la asignación no remunerativa.

En marzo se liquidará una asignación no remunerativa del 12% , tomando como referencia los ingresos de enero, más la acumulación de las sumas no remunerativas de enero y febrero.

En abril se incorporará el salario básico no remunerativo correspondiente a enero y se pagará una nueva asignación no remunerativa del 9%, calculado sobre el básico de abril más la suma no remunerativa de febrero y marzo.