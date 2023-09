Anticonceptivos orales más caros: el incremento en lo que va del año ha sido de hasta 84%

Los medicamentos aumentaron en el primer cuatrimestre del año un 31,3%, según el informe realizado por la Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar). El último acuerdo de precios con el gobierno se realizó en el mes de en agosto, donde se estipuló que se iban a mantener los aumentos por debajo de la inflación hasta fines de octubre.

Venta de medicamentos en farmacias. Imagen ilustrativa.

En cuanto a la suba en el mes de agosto, encontramos que los que son más consumidos o recetados presentan una variación mensual entre el 17,90% y el 31,70%. A su vez, el aumento por laboratorio en lo que va del año representa entre el 88% y 132,6%, indica el informe de Alfabeta.

En relación con los anticonceptivos orales la variación del acumulado desde enero a septiembre representa hasta el 84% dependiendo de la marca comercial y presentación que se adquiera.

Pastillas anticonceptivas, el aumento acumulado llega hasta el 84%.

Qué son los anticonceptivos orales

Las pastillas de toma diaria están hechas a base de hormonas que evitan la ovulación, existen opciones de 21 o 28 comprimidos. Su forma de uso es tomarlas diariamente durante 21 o 28 días, consultando previamente a un médico para determinar la elección correcta.

Su principal función es prevenir embarazos, pero también funciona para reducir síntomas menstruales, entre otras. Desde Fundación Huésped recomienda que para tomar este método es necesario mantener una rutina diaria para así asegurar la eficacia, los olvidos disminuyen su efectividad.

Si bien su eficacia es alta con el uso correcto, “no protege contra infecciones de transmisión sexual”, aclaran desde la organización argentina que trabaja en educación de enfermedades de transimisión sexual y salud reproductiva. Actualmente, el único método de barrera que previene ETS es el preservativo.

Las pastillas anticonceptivas son brindadas por organismos de salud públicas de forma gratuita. En su mayoría si se tiene obra social se abona el valor con el 40% de descuento, mientras que algunos planes de prepagas las cubren al 100% si se realiza el trámite de empadronamiento.

Cuánto aumentaron los anticonceptivos orales en lo que va del año

Desde Farmacias del Centro hicieron un relevamiento de 18 marcas comerciales de pastillas anticonceptivas, claro que la inflacion y aumento de precios también impacta en este producto. Entre los aumentos se destacan que el acumulado de enero a septiembre oscila entre 73 y 84%.

En enero las siguiente marcas costaban:

Amapoli x 28 $3.291,09

April x 28 $956,81

April x 21 $915,16

Damsel x 28 $3.199,90

Damsella x 28 $3.753,70

Diane 35 GRA x 21 $2.275,91

Isis Free sin estrógeno x 28 $4.015,20

Isis Mini x 28 $3.955

Jade x28 $3.130,91

Jade MD x 28 $3.537,54

Kala x 28 $3.004,41

Kala MD x 28 $3.343,22

Kirum x 21+7 $3.038,42

Kirumelle x 21+7 $3.453,69

Livianne x 28 $2.176,84

Maranova GRA x 21 $699,64

Yasmin x 28 $3.837,90

Zinnia x 21 $2.277,13

En septiembre los valores son:

Amapoli x 28 $6.473,81

April x 28 $1.905,18

April x 21 $1.823,98

Damsel x 28 sin aumento, precio de agosto $6.535,78

Damsella x 28 $7.673,27

Diane 35 GRA x 21 $4.997,74

Isis Free sin estrogeno x 28 $8.247,55

Isis Mini x 28 $8.118,08

Jade x28 $6.619,64

Jade D x 28 sin aumento, precio de agosto $7.353,69

Kala x 28 $5.995,44

Kala MD x 28 $7.135,36

Kirum x 21+7 $6.232,46

Kirumelle x 21+7 $6.961,68

Livianne x 28 sin aumento, precio de agosto $4.222,61

Maranova GRA x 21 $1.531,05

Yasmin x 28 $7.916,07

Zinnia x 21 $4.472,85

Qué se prefiere en Mendoza y qué recomiedan los especialistas

La dra. Nadia Martín, especialista en ginecología, obstetricia y salud reproductiva explica que la situación en pacientes actualmente: “Lamentablemente el aumento de los anticonceptivos se suma a todos los aumentos que ya tiene la persona. Lo que están haciendo muchas pacientes es recurrir a la parte pública, se acercan al centro de salud, donde saben que se entregan los anticonceptivos de forma gratuita. Eso representa una buena opción para todas las mujeres, incluso algunas que tienen obra social”.

Centro de Salud N°300 "Arturo Oñativia" (La Favorita). Imagen ilustrativa.

Por otro lado, la especialista que trabaja en parte pública y privada destacó que no se cambia de marca cuando el anticonceptivo aumenta. “Con respecto al cambio de método, la paciente que anda bien con pastillas no suele necesitar cambiar de método y si vamos al caso, eso no le supone un ahorro económico porque todos los métodos están más o menos en el mismo costo mensual”.

“Lo que yo les recomiendo a las mujeres es que traten de pasar a un método de larga duración, porque todo va a seguir aumentando, entonces es un buen momento para empezar ahora un método de larga duración, pagarlo en cuotas como puedan y estar seguras de que van a estar protegidas 5, 7, 10 años dependiendo del método que elijan”, explicó la doctora.

