Qué es delito de “Stealthing”, quitarse el preservativo intencionalmente sin el consentimiento del otro

En los últimos tiempos, surgió una preocupación creciente en torno a una práctica sexual que pone en riesgo la salud y viola los límites del consentimiento: el “stealthing”. Esta práctica, en la que un individuo retira intencionalmente el condón durante el acto sexual sin el conocimiento de su pareja.

Esta práctica peligrosa, cuyo nombre en inglés que traducido significa “sigilo” ha llamado la atención de expertos en salud sexual y activistas que buscan crear conciencia sobre esta forma de violencia sexual. Al eliminar el condón sin permiso, la persona que realiza el stealthing expone a su pareja a riesgos significativos, como infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Hace no mucho comenzaron a blanquearse muchos de esos episodios que antes quedaban en la intimidad por lo que organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres consideran que debe ser tratado como una violación.

Alexandra Brodsky, jurista del National Women’s Law Center, presentó un informe en el Columbia Journal of Gender and Law, donde define el stealthing como “el acto de retirar el condón sin consentimiento durante el acto sexual”. Su objetivo al realizar este estudio es darle nombre y visibilidad a esta tendencia que ocurre con demasiada frecuencia. Brodsky busca que este acto no quede impune y que la ley permita castigar a quienes lo practican. Asegura que muchos jueces desconocen la existencia de esta práctica y desea que exista una legislación específica para condenar estos actos, ya que, aunque no se consideren violación, las víctimas se sienten de esa manera.

Stealthing implica una violación de los principios básicos del consentimiento sexual, ya que una relación sexual consensuada implica acuerdos y límites mutuos. Foto: Web.

Según su análisis, el stealthing es común entre personas jóvenes y sexualmente activas. Además, resumió que los motivos más comunes que llevan a los hombres a realizar esta práctica son el aumento del placer físico al no utilizar preservativo y una satisfacción derivada de la degradación y la dominación.

UNA SOLA CONDENA POR STEALTHING EN TODO EL MUNDO:

Hasta el momento solo hay un único antecedente de condena por stealthing. Un tribunal suizo condenó a un hombre que se quitó el preservativo sin decírselo a su compañera, sin embargo, luego cambiaron el delito de “violación a “contaminación”.

